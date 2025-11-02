আরও ৩ বছরের জন্য জামায়াতের আমির হলেন শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন শফিকুর রহমান। তিনি আগামী তিন বছর দলটির নেতৃত্ব দেবেন।
জামায়াতের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মা’ছুম গতকাল শনিবার রাতে সংগঠনের ‘আমির’ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। আজ রোববার দুপুরে জামায়াতের পক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
জামায়াত জানিয়েছে, গত ৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশের সদস্যদের (রুকন) কাছ থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে দলের আমির নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়। ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত দল ভোট গণনা শেষ করে।
দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গতকাল রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামায়াতের আমির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ২০২৬-২০২৮ কার্যকালের জন্য সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পেয়ে আমির হয়েছেন শফিকুর রহমান।
এর আগে ২০২০-২২ এবং ২০২৩-২৫ মেয়াদে জামায়াতের আমির হয়েছিলেন শফিকুর রহমান। তিনি টানা তৃতীয়বারের মতো দলের আমির হলেন।