গুমের শিকার ৭০০–এর বেশি মানুষের স্বজনেরা আজও তাঁদের ফেরার প্রতীক্ষায়: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, বিগত সরকারের সময়ে গুমের শিকার ৭০০-এর বেশি মানুষের স্বজনেরা আজও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে তাঁদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আজ বুধবার বিকেলে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত এক আবৃত্তি উৎসবে আইনমন্ত্রী এ কথা বলেন।
আইনমন্ত্রী বলেন, বিগত ১৬ বছরের শাসনামলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও রাজনৈতিক হয়রানির মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে ৬০ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবি মামলা দেওয়া হয়।
আসাদুজ্জামান আরও বলেন, বিগত ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বিনা বিচারে সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষকে ক্রসফায়ারের নামে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
এ সময় আইনমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জানতে পারেন, দেশের শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে আবৃত্তির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না। তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই আইন সংশোধনের মাধ্যমে আবৃত্তিকে নাচ ও গানের মতো বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির একটি স্বীকৃত শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আবৃত্তি ফেডারেশন নিয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আবৃত্তি ফেডারেশন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তা হলো একটি নির্মল, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, সুন্দর মনের মানুষের এবং রক্তপাতহীন সমাজ গড়ে তোলা, যে সমাজ গড়ার স্বপ্ন আমরা আজন্ম লালন করি।’
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মসহ বাংলাদেশ আবৃত্তি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।