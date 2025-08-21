উমামার নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের’ পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছেন উমামা ফাতেমা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক এই মুখপাত্র এই প্যানেল থেকে ভিপি (সহসভাপতি) পদে প্রার্থী হয়েছেন।
এই প্যানেল থেকে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে লড়বেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া। আর এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদে প্রার্থী হয়েছেন জাহেদ আহমদ।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। এই প্যানেলে ভিপিসহ ছয়জন প্রার্থী নারী। এ ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আছেন দুজন।
‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে প্রার্থী নূমান আহমাদ চৌধুরী। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মমিনুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে নাফিজ বাশার আলিফ, কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে সুর্মী চাকমা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে অনিদ হাসান, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম ফেরদৌস, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. সাদিকুজ্জামান সরকার, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. রাফিজ খান, সমাজসেবা সম্পাদক পদে তানভীর সামাদ, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ইসরাত জাহান এবং মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে নুসরাত জাহান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এই প্যানেল থেকে সদস্য পদে নির্বাচন করবেন নওরীন সুলতানা, আবিদ আবদুল্লাহ, ববি বিশ্বাস, মো. শাকিল, মো. হাসান জুবায়ের, আবদুল্লাহ আলম মুবিন, অর্ক বড়ুয়া, আবির হাসান, নেওয়াজ শরীফ, মো. মুকতারুল ইসলাম, হাসিবুর রহমান, রাফিউল হক, মো. সজিব হোসেন ও সাদেকুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উমামা ফাতেমা প্যানেল ঘোষণার পর কথা বলেন জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া ও এজিএস প্রার্থী জাহেদ আহমদ। তাঁরা ডাকসুতে নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে সর্বতোভাবে আন্তরিক থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।
২৮টি পদের ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল থেকে সদস্য পদে একজন বেশি প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আলোচনার ভিত্তিতে একজনকে বাদ দেওয়া হবে বলে সংবাদ সম্মেলনের পর প্যানেল-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।