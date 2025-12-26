ইসলামী ছাত্রশিবিরের নতুন কমিটি, নেতৃত্বে নূরুল ইসলাম–সিবগাতুল্লাহ

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০২৬ সালের জন্য গঠিত এই কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন নূরুল ইসলাম সাদ্দাম। আর সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হয়েছেন সিবগাতুল্লাহ।
আজ শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেন ছাত্রশিবিরের সদস্যরা। বিকেলে সংগঠনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে নতুন সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলের নাম ঘোষণা করা হয়।
ছাত্রশিবিরের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে বলা হয়, ‘আলহামদুলিল্লাহ, ২০২৬ সেশনের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের সুমহান দায়িত্ব পালনে সহায় হোন।’
শিবিরের সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া নূরুল ইসলাম চলতি বর্ষে (২০২৫) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উদ্যোক্তা অর্থনীতিতে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করছেন। এর আগে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।
আর সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পাওয়া সিবগাতুল্লাহ চলতি বর্ষে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে স্নাতকোত্তর করছেন। তার আগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন সিবগাতুল্লাহ। তিনি ২০১৩–১৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।
শিবিরের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বে সিবগাতুল্লাহর উঠে আসার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির কোনো শিক্ষার্থী সংগঠনটির এ পর্যায়ে দায়িত্ব পেলেন। সর্বশেষ ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বে স্থান পেয়েছিলেন। সেবার ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র শিশির মোহাম্মদ মুনির। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নানা কারণে এরপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ আর শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বে জায়গা পাননি।