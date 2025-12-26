জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সংবাদ সম্মেলন। ২৬ ডিসেম্বর, জাতীয় প্রেসক্লাব
রাজনীতি

বিএনপি ‘প্রত্যাশিত সম্মান ও নিষ্ঠা’ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে: জেএসডি নেত্রী তানিয়া রব

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিদ্যমান রাজনৈতিক পটভূমিতে বিএনপি সমঝোতার রাজনীতি ও ঘোষিত রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতি ‘প্রত্যাশিত সম্মান ও নিষ্ঠা’ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি তানিয়া রব। তাঁর মতে, এর ফলে গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়াটি আরও জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। দলটি এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও তিনি জানান।

আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন জেএসডির সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি আ স ম আবদুর রবের স্ত্রী তানিয়া রব। ‘দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে দলীয় অবস্থান’ তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছিল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন। শুরুতেই তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে তাঁকে অভিনন্দন জানান। শহীদ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, বর্তমান সংকটময় রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলাই একমাত্র কার্যকর পথ। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জেএসডি আসন্ন নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সংবাদ সম্মেলনে জেএসডির পক্ষ থেকে দুটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। প্রথমটি হলো প্রচলিত ক্ষমতাকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটাতে নতুন শক্তির উত্থান। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি জেএসডির নির্বাচনী কৌশলসংক্রান্ত। এতে বলা হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে জেএসডি ‘অংশীদারত্বের গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এককভাবে অংশগ্রহণ করবে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্র সংস্কার বা রূপান্তরের পক্ষের শক্তিগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক মেরুকরণের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথও খোলা থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেএসডির স্থায়ী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, কে এম জাবির, সহসভাপতি মাইনুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল প্রমুখ।

