রাজনীতি

নির্বাচনী প্রচার শুরু আজ, কোন দল কোথায় করবেন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা গতকাল বুধবার প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার শুরু হলো নির্বাচনী প্রচার। এর মধ্য দিয়ে মূলত মাঠে গড়াচ্ছে সংসদ নির্বাচন।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, প্রচার চালানো যাবে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটও হবে একই দিন।

রাজনৈতিক দলগুলো আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে যাচ্ছে। আজ সকালে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী সমাবেশের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করবে বিএনপি। এই সমাবেশসহ প্রথম দিন সাতটি জেলায় সমাবেশে যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জেলাগুলো হলো সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার।

অন্যদিকে আজ বেলা দুইটায় রাজধানীর মিরপুরে আদর্শ স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করেছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির আমির শফিকুর রহমানসহ ১০–দলীয় জোটের নেতারা এতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এই জনসভাস্থলটি জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের নির্বাচনী এলাকার (ঢাকা–১৫) মধ্যে।

আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিন নেতার সমাধি ও শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে প্রচার শুরু করবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসপি)। জিয়ারত শেষে প্রচার কর্মসূচি তিন নেতার সমাধি থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত যাবে। দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা প্রচারে অংশ নেবেন বলে দলটি জানিয়েছে।

আজ বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবে সিপিবি। আর সকাল ৯টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার চরলহনিয়াতে বাবার কবর জিয়ারত ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মাথাল মার্কার নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।

প্রতীক বরাদ্দ

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতীক আগে থেকেই নির্ধারিত। এরপরও তফসিল অনুযায়ী, গতকাল বুধবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতীক বরাদ্দ দেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা। স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরও প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা–১৭ ও বগুড়া–৬ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বগুড়া-৬ আসনে বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা ও ঢাকা–১৭ আসনে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক সহ-আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম তারেক রহমানের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের চিঠি গ্রহণ করেন।

ঢাকা–১৫ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। জামায়াতের আমিরের পক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বরাদ্দ নেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরসহ একটি প্রতিনিধিদল।

ঢাকা–১১ আসনে এনসিপির প্রার্থী ও দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের পক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রতীক বরাদ্দ নেন যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক শাকিল আহমেদ। এনসিপির প্রতীক শাপলা কলি।

পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

ঢাকা–১৫ আসনে দলীয় আমিরের পক্ষে প্রতীক বরাদ্দের চিঠি নেওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের দলের নেতা–কর্মীদের হামলা ও নাজেহাল করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ঢাকা–১৫ আসনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা বিষয়টি রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন। তাঁরা আশা করেন, এসব বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে ঢাকা–১৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন, একটি বিশেষ দল আচরণবিধি মানেনি। আচরণবিধি লঙ্ঘন করে একটি দল নারীদের বাসায় বাসায় পাঠিয়ে দেয়। ভিডিওতে দেখা গেছে, নারী কর্মীরা এনআইডি আর বিকাশ নম্বর চাইছিলেন। এগুলো ব্যক্তিগত তথ্য।

গতকাল প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর ঢাকা–৮ আসনে এনসিপির প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগ করেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান কড়াইল বস্তিবাসীর ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাহিদ ইসলামকে শোকজ দেওয়া হয়, কিন্তু তারেক রহমান গতকাল যখন সরাসরি এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তখন নির্বাচন কমিশন এখানে নিশ্চুপ থেকেছে।’

প্রশাসনের প্রতি অভিযোগ তুলে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, প্রশাসন একদিকে ঢলে যাচ্ছে। এখানে বৈষম্যমূলক নীতি হচ্ছে অর্থাৎ তারেক রহমানের বেলায় এক নীতি আর অন্য প্রার্থীদের বেলায় আরেক নীতি।

এদিকে গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের একটি প্রতিনিধিদল। বৈঠক শেষে দলের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরিতে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন এবং কিছু অভিযোগও তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন, সব দল যেন সমান অধিকার ভোগ করতে পারে।

