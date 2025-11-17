শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের স্বস্তি

শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। দ্রুত রায় বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে তারা।
সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম বলেন, ‘এই রায় বিচারিক অগ্রগতির একটা নিদর্শন এবং আশা করছি অন্য সব অপরাধের বিচারও যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ও যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়।’
বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মনে করে, ট্রাইব্যুনালের এই রায় জুলাই যোদ্ধাদের প্রাথমিক বিজয়। জুলাইয়ের চেতনা ও মূল্যবোধ ধারণ করে রাষ্ট্রকাঠামোর যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে একটি জনগণের মালিকানাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যেই এ দেশের আপামর জনতার প্রকৃত বিজয় নিহিত।