জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দিল্লির ইশারায় একটি আধিপত্যবাদী শক্তি এ দেশে অপশক্তিকে আবার সক্রিয় করে তুলছে। রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি শক্তির দাপট দেখাচ্ছে।
গোপালগঞ্জে টানা সংঘর্ষ, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ এমনকি পুলিশের গাড়িতে ও থানায় আগুন দেওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতের এই নেতা বলেন, বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা গেছে। কিন্তু থানা থেকে পুলিশকে থালাবাসন, রাইফেল, বন্দুক ও বিছানাপত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়নি। এখন পুলিশকে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মিছিল থেকে গাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে, পুলিশের ওপর হামলা হচ্ছে। কয়েকটি জেলায় তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। মহাসড়কে গাছ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। এসব ঘটনা একটি রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি শক্তির দাপট দেখাচ্ছে।
আজ রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে মিয়া গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নববর্ষ প্রকাশনা উৎসব ২০২৭ উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, গোপালগঞ্জ যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অংশ, এটা মানুষ এখন বিশ্বাস করতে পারছে না। সরকার গত ৮ থেকে ১০ দিনেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারেনি। মানুষের জীবন, সম্পদ ও সরকারি স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। সরকারের এই ব্যর্থতার নিন্দা জানান তিনি।
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার সংলাপ
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে জামায়াতের এই নেতা বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেতাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা দুজন এক জায়গায় বসেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, তা কেউ প্রকাশ করেননি। গণমাধ্যমেও কেউ কিছু বলেননি।
এই সংলাপ যেন দেশ ও জাতির কল্যাণে হয়, সেই প্রত্যাশা জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সংলাপের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ ও অপশক্তির তাণ্ডব বন্ধ করতে হবে। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত পলাতক আসামিদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জুলাই সনদ ও গণভোটের রায়ের ভিত্তিতে একটি বৈষম্যহীন, ইনসাফপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার কথা ছিল। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সংলাপ হলে তাতে গণভোটের রায়ের প্রতিফলন থাকতে হবে।
শ্রমিকদের বাঁচাতে হবে
শ্রমিকদের মজুরির প্রসঙ্গে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবি জানাতে হবে। বিভিন্ন এনজিও ও সংস্থা বিদেশি অর্থায়নে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে নানা ধরনের হিসাব দিচ্ছে। কেউ ১৪ হাজার, কেউ ১৮ হাজার টাকার কথা বলছে। কিন্তু এই উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে এত কম মজুরিতে শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।
গোলাম পরওয়ার অভিযোগ করেন, কিছু অসাধু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা ও নানা সুবিধা নেন। কারখানায় অস্থিরতা তৈরির ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করেন। এতে প্রকৃত শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, শিল্প বাঁচাতে হলে শ্রমিকদেরও বাঁচাতে হবে।
অনুষ্ঠানে সংকট থেকে উত্তরণে সরকার, প্রশাসন, মালিক ও শ্রমিক—সব পক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান জামায়াতে ইসলামীর নেতা এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে একটি মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা বলেন, দেশে শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষ—কেউ নিরাপদ নন। বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনা ঘটছে। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। গত রাতে ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েমের বাড়িতেও হামলা হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের শিল্প খাতে এখনো অস্থিরতা কমেনি। শ্রমিকদের বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাঁদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হচ্ছে না। এবার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে।