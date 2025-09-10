ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী সেই সানজিদা, বললেন, ‘আস্থা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বি। তিনি আজ বুধবার তাঁর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, ভোটারদের আস্থা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।
গতকাল মঙ্গলবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার সকালে এই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।
ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সানজিদা।
এই পদে মোট ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, সানজিদা সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
সানজিদার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সাজ্জাদ হোসাইন খান। তিনি পেয়েছেন ৭ হাজার ১৮৯ ভোট। অর্থাৎ সানজিদা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৪ হাজার ৫৮৯ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সানজিদা।
জয়ের পর সানজিদা আজ বেলা ১টার দিকে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দিয়েছেন। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ...নির্বাচনী কঠিন যাত্রায় যারা আন্তরিকভাবে আমাকে হেল্প করেছো/করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আর যারা ভোট দিয়েছেন, আমার ওপর আস্থা রেখেছেন; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমি আপনাদের আস্থা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। “গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক” পদে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতেও আগ্রহী আমি। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকবেন।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে গত বছরের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত) হামলায় আহত হয়েছিলেন সানজিদা। তাঁর সম্মানে ডাকসুর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদলসহ একাধিক প্যানেল। সে সময় এ বিষয়ে সানজিদা প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘ছাত্রদল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ যেসব সংগঠন আমাকে সম্মান জানিয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে আমি লড়াই করেই জিততে চাই।’