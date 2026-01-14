১২–দলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান
১২–দলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান
রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে ১২–দলীয় জোট নেতাদের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন ১২–দলীয় জোটের নেতারা।

আজ বুধবার বিকেলে তাঁরা বিএনপির গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান। এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল জানিয়ে বিএনপির মিডিয়া সেল বলেছে, রাজনৈতিক সৌজন্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকালে তারেক রহমান ১২–দলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন। তিনি তাঁদের খোঁজখবর নেন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করেন।

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন। ১২–দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আবদুল করিমসহ জোটের একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন