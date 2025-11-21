বন্দর ইজারা দেওয়ার এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই

চট্টগ্রাম বন্দর দেশের কৌশলত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘাঁটি গাড়তে চায়। সেই ঘাঁটি গাড়ার অন্যতম পদক্ষেপ বন্দর ইজারা দেওয়া। আর এই বন্দর ইজারা দেওয়ার এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই।
আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। বন্দর রক্ষা ও করিডরবিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে এ বিক্ষোভ সমাবেশের পাশাপাশি মশালমিছিলের আয়োজন করা হয়।
চট্টগ্রামের লালদিয়ায় টার্মিনাল নির্মাণে এবং ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার চুক্তি বাতিল; চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ও বে টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন বলেন, ‘আমাদের বন্দর একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল (কৌশলগত) জায়গা। এটা লিজ (ইজারা) দেওয়ার কোনো এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই।’ হাইকোর্টের নির্দেশনা উপেক্ষা করে সরকার নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের দিতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
রুহিন হোসেন আরও বলেন, ‘ইন্টেরিম (অন্তর্বর্তী) সরকারের উপদেষ্টার বাইরে আরও দুইজন আছেন। একজনের নাম লুৎফে সিদ্দিকী (প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সংক্রান্ত বিশেষ দূত); কী কাজ আমার জানা নেই। কেন তাঁকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে আমি জানি না।...আরেকজন আশিক চৌধুরী (প্রধান উপদেষ্টার বিনিয়োগবিষয়ক বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান)।’
এ সময় বন্দর ইজারা দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোকে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। চুক্তির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, আগামী দিনে তাঁদেরকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হবে—রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এমন ঘোষণাও চেয়েছেন তিনি।
সরকার চুক্তি থেকে সরে না এলে হরতাল, অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করে দাবি আদায় করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন রুহিন হোসেন।
ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সাবেক সভাপতি এম এ সাঈদের সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভর সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কার্যকরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াত, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি (একাংশ) মাহির শাহরিয়ার রেজা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহীন রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি এস এম ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএলের সভাপতি গৌতম শীলসহ প্রমুখ।
সমাবেশে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করে। সমাবেশ শেষে একটি মশালমিছিল প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে পুরানা পল্টন মোড়, জিরো পয়েন্ট ঘুরে আবার পুরানা পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।