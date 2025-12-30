সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপসহীন ছিলেন খালেদা জিয়া: নুরুল হক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপসহীন এবং দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন নুরুল হক। এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গুলশান কার্যালয়ে রাখা শোক বইয়ে সই করেন তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন ছিলেন।
নুরুল হক বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শুধু বিএনপি বা জাতীয়তাবাদী দলের কর্মীরা নয়, গোটা দেশের মানুষই স্তব্ধ ও বাক্রুদ্ধ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের গণতন্ত্র যখনই সংকটে পড়েছে, তখনই তাঁর সাহসী সংগ্রাম এবং দৃঢ়চেতা মনোভাব আমরা দেখেছি।’
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, চব্বিশ–পরবর্তী নতুন বাংলাদেশকে এই জায়গায় নিয়ে আসার সংগ্রামে কারাগারের ভেতরে ও বাইরে থেকে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। যার ফলে গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আজকের নতুন পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি।
নুরুল হক আরও বলেন, ‘জাতীয় সংকট এখনো কাটেনি। আগামী নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে হয়তো কিছুটা পথ আমরা অতিক্রম করতে পারব। এই পথে খালেদা জিয়া ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু রাজনৈতিক অঙ্গন নয়, জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে।’
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।