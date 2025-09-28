পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরাতে অন্তর্বর্তী সরকার সংবেদনশীল নয়: গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো প্রকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে না বলে অভিযোগ করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।
আজ রোববার রাজধানীর পরিবাগে সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সাধারণ সভা হয়। সভায় খাগড়াছড়িতে পাহাড়ে আদিবাসী জনগণের ওপর হামলার বিচার দাবি করা হয়। পাশাপাশি সারা দেশে পাহাড়-সমতলে ধর্ষণসহ হামলা, ভাঙচুর ও জবরদস্তির ঘটনাগুলো দ্রুত তদন্ত করে বিচারের দাবি জানানো হয়। সভায় একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়।
গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাধারণ সভায় বক্তারা বলেন, ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে খাগড়াছড়িতে অষ্টম শ্রেণির এক মারমা শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় বিচারের দাবিতে পাহাড়ের জনগোষ্ঠীগুলো আন্দোলন করে। জনগণের ন্যায্য আন্দোলনে হামলা চালিয়ে জোর করে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলা হয়। এর ধারবাহিকতায় ২৭ সেপ্টেম্বর বেলা দুইটায় ১৪৪ ধারা জারি করার পর পাহাড়ি আদিবাসীদের বিভিন্ন পাড়ায় আক্রমণ শুরু হয়।
পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই বলে অভিমত দেন বক্তারা। বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বরাত দিয়ে বলা হয়, ‘কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি, পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো প্রকার সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে না।’ মাজার, মন্দিরসহ সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা এবং মানুষের ধর্ম, মত ও চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতেও সভা থেকে আহ্বান জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, খাগড়াছড়িতে মারমা সম্প্রদায়ের এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে সেখানে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে অধিকার কমিটি। আগামীকাল মঙ্গলবার এই প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়িতে যাবে। এ ছাড়া আগামী ১১ অক্টোবর দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভা করবে প্ল্যাটফর্মটি।
এ সভায় গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, চিকিৎসক হারুন উর রশীদ, গবেষক মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, রাজনৈতিক কর্মী বাকী বিল্লাহ, সংস্কৃতিকর্মী একরাম হোসেন, স্বাধীন নির্মাতা সজীব তানভীর, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের নেতা রাফিকুজ্জামান ফরিদ, ছায়েদুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।