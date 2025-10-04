জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথে যারা অন্তরায়, তাদের সঙ্গে ঐক্য নয়: মামুনুল হক

জুলাই জাতীয় সনদ অবিলম্বে বাস্তবায়ন না হলে তা শুধু একটি ‘কাগজের দলিল’ হিসেবেই থেকে যাবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না। যারা জুলাই সনদের আন্দোলনে নেই, তাদের সঙ্গে এ মুহূর্তে আমাদের কোনো রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর জুলাই সনদের বাস্তবায়নের পথে যারা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার ঐক্যের সম্পর্ক আমাদের থাকতে পারে না।’
আজ শনিবার রাজধানীতে দলের এক প্রশিক্ষণ মজলিশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা মামুনুল হক এসব কথা বলেন। রাজধানীর পুরানা পল্টনে অবস্থিত ফেনী সমিতি মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অবিলম্বে জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ তাঁর দলের ঘোষিত পাঁচ দফা দাবি সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনের জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান মামুনুল হক।
মামুনুল হক বলেন, ‘এ মুহূর্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলো জুলাই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন। আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তা জুলাই সনদের ভিত্তিতেই হবে—এমন প্রত্যাশাই করছি। জুলাই সনদ যদি অবিলম্বে বাস্তবায়ন না হয়, তবে তা কেবল একটি কাগজের দলিল হিসেবেই থেকে যাবে। ভবিষ্যতের কোনো সরকার এটি বাস্তবায়ন করবে, এমন ভরসা নেই। সুতরাং, জুলাই বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে জুলাই সনদ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতেই আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি।’
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেওয়া প্রতিনিধিদের টার্গেটভিত্তিক কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মামুনুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দুটি টার্গেটে কাজ করছে—একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং একটি স্বল্পমেয়াদি। দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রে ও সমাজে সর্বত্র ইসলামি অনুশাসন কায়েম করা। আর স্বল্প মেয়াদে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং আনুগত্যশীল ও সুশৃঙ্খল কর্মিবাহিনী তৈরি করা। সর্বোপরি সব পর্যায়ের জনশক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।’
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান হেলাল দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেখানে আলোচনায় অংশ নেন দলটির মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ, নায়েবে আমির মাওলানা মহিউদ্দিন রাব্বানী এবং নেতা মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী। কর্মশালা শেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সর্বোচ্চ স্তরের জনশক্তি ‘নকিব’ হিসেবে বেশ কয়েকজনকে শপথ পাঠ করান মামুনুল হক।