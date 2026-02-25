প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রণ জামায়াতের

বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সপরিবার নিজেদের দলীয় ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ২৮ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) এ ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকার সম্মতি জানিয়েছেন বলেও জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জামায়াত জানিয়েছে, বেলা ১১টায় সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমন্ত্রণ জানানোর সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন।
ভবিষ্যতে সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে কাজ করবে—এমন আশাবাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।