আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, ‘সরকার যে তিন দলকে নিজেদের অংশ মনে করে এবং সঙ্গে করে নিউইয়র্ক সফরে নিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে তাদের ইগো সমস্যাই (অহংবোধ) এখন জাতীয় ঐক্যের অন্তরায়।’
জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ভিন্ন অবস্থানে রাজনীতিতে একধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। আজ বুধবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের শেষ পর্যায়ের আলোচনায় অংশ নিয়ে এই তিন দলের প্রতি ইঙ্গিত করে মজিবুর রহমান এ কথা বলেন।
বৈঠকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন, দেশের মানুষ চায় শান্তি ও ঐকমত্য। কিন্তু সীমান্তের ওপারের চাওয়া হলো বিভেদ, সংঘাত ও বিভক্তি। গণভোট আয়োজনের ব্যাপারে ঐকমত্য হলেও গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগে হবে নাকি একই দিনে দুটি নির্বাচন হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট দ্বিধাবিভক্তি দেখা যাচ্ছে। ঐকমত্য কমিশন বা সরকারের উচিত হবে দুই পক্ষের কথা শুনে গণভোট কবে হবে, এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া।
পরে ব্রিফিংয়ে দলের মজিবুর রহমান বলেন, জুলাই সনদ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে? তা কি ‘সংবিধান আদেশ’, ‘অধ্যাদেশ’ নাকি ‘জুলাই সনদ আদেশ’ নামে জারি হবে, এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ এখানেও পদ্ধতি বা শব্দ নিয়ে বিতর্ক।
এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, ‘এ বিতর্ক দেখে মনে হচ্ছে, পরোক্ষভাবে আমরা কেউ কেউ সীমান্তের ওপারের চাওয়াকেই প্রাধান্য দিচ্ছি। চূড়ান্তভাবে ঐকমত্য না হলে সরকার বা ঐকমত্য কমিশনের উচিত হবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে যেকোনো একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া।’
জুলাই সনদে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বা ভিন্নমত প্রসঙ্গে এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানী আবদুল হক বলেন, জুলাই সনদের প্রতিটি বিষয়ে যেহেতু সবগুলো রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, গণভোটের রায়ের মাধ্যমে তা সুরাহা হওয়ার রাস্তা খুলে যাবে। কারণ, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোটের ইতিবাচক রায়। গণভোট পাস হলে যেসব দল নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে, তা জনরায়ের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে। জনগণ জুলাই সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অভিপ্রায় নিয়েই গণভোটে পাস করবে বলে জাতির প্রত্যাশা।
ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য কমিশন) মনির হায়দারের সঞ্চালনায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে এবি পার্টির পক্ষে অন্যদের মধ্যে দলের ভাইস চেয়ারম্যান লে. কর্নেল (অব.) দিদারুল আলম ও লে. কর্নেল (অব.) হেলাল উদ্দিন অংশ নেন।