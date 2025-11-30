মুহাম্মদ রাকিব ও আরিফুল ইসলাম
রাজনীতি

বাউলদের ওপর হামলা

এনসিপি থেকে এক নেতার পদত্যাগ, আরেকজনকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করেছেন দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মুহাম্মদ রাকিব। তাঁর অভিযোগ আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করা বাউলের ‘পক্ষে’ দলের অবস্থান দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। পাশাপাশি এনসিপির বিরুদ্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মন্ত্রিপাড়াকেন্দ্রিক রাজনীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারির মতো অভিযোগও করেছেন এই নেতা।

রাকিব জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ছিলেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

মুহাম্মদ রাকিব লিখেছেন, ‘এনসিপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক রাজনীতি না করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মন্ত্রিপাড়াকেন্দ্রিক রাজনীতি করতেছে। এনসিপির অনেক নেতা আর্থিক কেলেঙ্কারিসহ নানা অপকর্মে জড়াচ্ছেন, যা গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সম্প্রতি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করা বাউলের পক্ষে এনসিপির কট্টর ইসলামবিদ্বেষীরা অবস্থান নিয়েছে, যা দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আরও আঘাত করেছে। এনসিপি বিভিন্ন কাজে পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে, যা আমাদের দেশের ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর আঘাত করছে।’

এর আগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে গত শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে বামপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের ‘গানের আর্তনাদ’ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় গতকাল শনিবার দলের দক্ষিণাঞ্চলের আরেক সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে এনসিপি। অবশ্য এরপর তিনি ফেসবুকে এনসিপি থেকে পদত্যাগের একটি চিঠি পোস্ট করেছেন। চিঠিতে শুক্রবারের তারিখ লেখা আছে, যেদিন শাহবাগের ঘটনাটি ঘটে।

আরিফুল এনসিপির বিরুদ্ধে জুলাইয়ের সম্পূর্ণ অবদান নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করা, জাতীয় ঐক্য বিনষ্টে ভূমিকা রাখাসহ নানা অভিযোগ তুলে অসন্তোষ জানান। দলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর লেখা চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আপনার দলটি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। বর্তমান সময়ে দলটি নিয়ন্ত্রণ করছে এমন এক বলয়, যারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভবকে ধারণ করে না, বরং বিদ্বেষ লালন করে।...অতএব, দুঃখভরা হৃদয় ও একবুক হতাশা নিয়ে আপনার দল থেকে পদত্যাগ করলাম।’

