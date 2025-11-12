আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচি প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে
আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচি প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে
রাজনীতি

যেখানেই আওয়ামী লীগ দেখবেন, ধরে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন: হাসনাত আবদুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগকে প্রতিরোধ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। এনসিপির নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘যেখানেই আওয়ামী লীগ দেখবেন, আওয়ামী লীগের আগুন–সন্ত্রাস দেখবেন বা জনগণের ক্ষতি করার পরিকল্পনা দেখবেন, তাদের ধরে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।’

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এনসিপির এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে হাসনাত আবদুল্লাহ এ কথা বলেন। এর আগে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী খুনিদের বিচার নিশ্চিতের দাবিতে’ বাংলামোটর মোড় থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মিছিল করে এনসিপি।

মিছিল–পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগকে প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের বিভাজনকে পুঁজি বানিয়ে আওয়ামী লীগ যেন পুনর্বাসিত না হতে পারে, সে জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আওয়ামী লীগের বিচার হতে হবে, হাসিনার বিচার হতে হবে, দুই হাজার শহীদের হত্যার বিচার হতে হবে। এর আগে যাঁরা আওয়ামী লীগকে কোনো ধরনের নরমালাইজ করার চেষ্টা করবেন, তাঁদের জনগণ প্রতিরোধ করবে।’

কেউ গাড়িতে আগুন দিলে তাঁকেই আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে—শেখ হাসিনা ২০২৩ সালের ১৩ নভেম্বর এ কথা বলেছিলেন উল্লেখ করে হাসনাত বলেন, ‘এখন যারা জীবন, সম্পদ, বাস বা রিকশায় আগুন দিতে আসবে, হাসিনার নির্দেশনা সবাই অনুসরণ করবেন।’

‘এদের ট্যাক্স ফাইল টান দিতে হবে’

সমাবেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘গত তিন দিন ধরে দেখলাম, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আওয়ামী আগুন–সন্ত্রাস নিয়ে তাদের দেড় হাত লম্বা কোনো কলাম নেই।...তারা ইন্ডিয়ান এম্বাসি (ভারতীয় দূতাবাস) থেকে টাকা খেয়ে আওয়ামী লীগের গুম-খুন-নিপীড়নের পক্ষে কথা গত দেড় দশক ধরে টক শোগুলোতে বৈধতা উৎপাদন করেছে। এদের ট্যাক্স ফাইল টান দিতে হবে।...আমাদের কাছে খবর আছে, ভারতীয় এম্বাসি কাদের কাদের সঙ্গে বসে, কোন এজেন্টদের সঙ্গে বসে আমরা জানি। আপনারা গণবিরোধী অবস্থান নেবেন না। হাসিনার বিচার অবশ্যই হতে হবে। দুনিয়ার কোনো শক্তি ভারতে বসে হাসিনার বিচার আটকাতে পারবে না।’

আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচি প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মিছিল। আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায়

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘ময়মনসিংহে আওয়ামী আগুন–সন্ত্রাস একটি শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।...দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদবিরোধী ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের আওয়ামী আগুন–সন্ত্রাস পুড়িয়ে হত্যা করেছে। আওয়ামী আগুন–সন্ত্রাসের লগি-বৈঠার অভ্যাস পুরোনো অভ্যাস। আমাদের সমন্বিতভাবে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে।’ টক শোতে ও পত্রিকার কলামে যাঁরা আওয়ামী লীগের বৈধতা উৎপাদন করেন, তাঁদেরও বিচার দাবি করেন হাসনাত।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন। হাসনাত ছাড়াও সেখানে বক্তব্য দেন দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান ও সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার।

এই সমাবেশের আগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রাজধানীর বাংলামোটর মোড় থেকে মিছিল বের করে এনসিপি। মিছিলে ‘এনসিপির অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর’, ‘খুনি লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না’ ইত্যাদি স্লোগান দেওয়া হয়।

