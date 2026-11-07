নভেম্বরের দুটি দিন কেন খ্রিষ্টানদের কাছে আলাদা

নভেম্বরের প্রথম দুটি দিন খ্রিষ্টানদের কাছে আলাদা অর্থ বহন করে। ১ নভেম্বর অল সেন্টস ডে, পরদিন ২ নভেম্বর অল সোলস ডে। পাশাপাশি দুই দিন, দুটিতেই জড়িয়ে আছে প্রয়াত মানুষের স্মরণ আর পরকালের বিশ্বাস।
তবু দিন দুটির উদ্দেশ্য এক নয়। প্রথম দিনটি সাধুদের—গির্জার স্বীকৃতি পাওয়া সাধু যেমন, তেমনি ইতিহাসে নাম হারিয়ে যাওয়া পুণ্যবান মানুষেরাও। দ্বিতীয় দিনটি সাধারণ মানুষের—প্রয়াত মা-বাবা, ভাইবোন, বন্ধু, প্রতিবেশী; যাঁদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন জীবিত স্বজনেরা।
যিশুখ্রিষ্টের পথ ধরে যাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, বিশ্বাস, ভালোবাসা, ত্যাগ আর মানবসেবায় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, অল সেন্টস ডেতে তাঁদের স্মরণ করা হয়। খ্রিষ্টানদের কাছে এটি বছরের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসবগুলোর একটি।
এখানে ‘সাধু’ শব্দটির পরিসর অবশ্য বড়। গির্জা আনুষ্ঠানিকভাবে যাঁদের সাধু ঘোষণা করেছে, শুধু তাঁরাই নন; ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে যাঁরা নীরবে মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁরাও এই স্মরণের অংশ। তাই পরিচিত সাধুদের পাশাপাশি এদিন স্মরণ করা হয় সেই অসংখ্য মানুষকেও, ইতিহাস যাঁদের নাম লিখে রাখেনি।
দিনটির শিকড় খ্রিষ্টধর্মের আদিপর্বে। তখন বিশ্বাসের জন্য যাঁরা নির্যাতন সয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, সেই শহীদদের স্মরণে আলাদা দিন পালনের রেওয়াজ ছিল। পরে বিভিন্ন অঞ্চলে সব সাধুকে একসঙ্গে স্মরণের রীতি গড়ে ওঠে।
অষ্টম শতকে পোপ তৃতীয় গ্রেগরি রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় সব সাধুর সম্মানে একটি উপাসনাস্থল উৎসর্গ করেন। নবম শতকে পোপ চতুর্থ গ্রেগরির সময় ১ নভেম্বরের এই উৎসব পশ্চিমা গির্জাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
দিনটিতে গির্জাগুলোতে বিশেষ প্রার্থনা ও উপাসনা হয়। সাধুদের জীবন, বিশ্বাস আর মানুষের জন্য তাঁদের কাজের কথা স্মরণ করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই—তাঁদের জীবন থেকে নিজের পথচলার অনুপ্রেরণা খুঁজে নেওয়া।
ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের আগে অনেক আত্মাকে পরিশুদ্ধির একটি পর্ব পার হতে হয়। এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকে বলা হয় ‘পারগেটরি’ বা শুদ্ধিলয়।
পরদিন, ২ নভেম্বর, অল সোলস ডে। এটি প্রয়াত সব বিশ্বাসীর, বিশেষ করে নিজের হারানো প্রিয়জনদের স্মরণ আর তাঁদের আত্মার শান্তি কামনার দিন। ক্যাথলিক ঐতিহ্যে দিনটির গুরুত্ব অনেক।
ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের আগে অনেক আত্মাকে পরিশুদ্ধির একটি পর্ব পার হতে হয়। এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকে বলা হয় ‘পারগেটরি’ বা শুদ্ধিলয়।
জীবিতদের প্রার্থনা সেই পর্বে প্রয়াতদের সহায় হতে পারে—এই বিশ্বাস থেকেই অল সোলস ডের প্রার্থনা।
দিনটি পালনের ইতিহাসে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে ফ্রান্সের ক্লুনি মঠের অ্যাবট, বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসী সেন্ট ওডিলোর নাম। ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজের অধীন মঠগুলোকে ২ নভেম্বর প্রয়াত বিশ্বাসীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনার নির্দেশ দেন।
ধীরে ধীরে এই প্রথা ছড়িয়ে পড়ে গোটা ক্যাথলিক গির্জায়।
এদিন গির্জায় প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। অনেকে যান কবরস্থানে—প্রিয়জনের কবরে ফুল দেন, মোমবাতি জ্বালান, কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন। প্রয়াতদের জন্য প্রার্থনাই এদিনের মূল অনুশীলন।
দিন দুটি পাশাপাশি হলেও এদের সুর আলাদা। অল সেন্টস ডে উদ্যাপনের দিন—সাধু ও পুণ্যবান মানুষের জীবন, বিশ্বাস আর অবদানের। অল সোলস ডে স্মরণ ও প্রার্থনার দিন—প্রয়াত আত্মীয়স্বজন ও অন্য বিশ্বাসীদের জন্য।
সহজ করে বললে, প্রথম দিনটি সামনে তুলে ধরে পবিত্র জীবন আর মানবসেবার আদর্শ। দ্বিতীয় দিনটি মনে করিয়ে দেয়, মৃত্যু প্রিয় মানুষকে চোখের আড়াল করলেও ভালোবাসা আর স্মৃতির বাঁধন ছিঁড়তে পারে না।
অল সেন্টস ডে বলে, বিশ্বাস, ভালোবাসা, ত্যাগ আর সেবার ভেতর দিয়ে একজন মানুষ অন্যের জীবনে দীর্ঘ ছাপ রেখে যেতে পারেন। অল সোলস ডে বলে, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের মনে রাখা।
বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও দিন দুটি ধর্মীয় মর্যাদায় পালন করে। গির্জাগুলোতে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনার আয়োজন থাকে। অনেক পরিবার কবরস্থানে গিয়ে প্রিয়জনের কবর পরিষ্কার করে, ফুল দেয়, মোমবাতি জ্বালায়।
পরিবারের সবাই মিলে স্মরণ করেন হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষদের।
তবে সব খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের রীতি এক নয়। ক্যাথলিকদের কাছে অল সোলস ডের গুরুত্ব বেশি। অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় প্রয়াতদের স্মরণ করে ঠিকই, কিন্তু পারগেটরি নিয়ে ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব মানে না।
দিন দুটি শুধু আনুষ্ঠানিকতায় আটকে নেই। জীবন, মৃত্যু, স্মৃতি আর মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে ভাবার সুযোগও তৈরি করে।
অল সেন্টস ডে বলে, বিশ্বাস, ভালোবাসা, ত্যাগ আর সেবার ভেতর দিয়ে একজন মানুষ অন্যের জীবনে দীর্ঘ ছাপ রেখে যেতে পারেন। অল সোলস ডে বলে, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের মনে রাখা, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে যাওয়াও বেঁচে থাকারই অংশ।
জীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মানুষের ভালো কাজ, ভালোবাসা আর আদর্শ বেঁচে থাকে তাঁর চলে যাওয়ার পরও। নভেম্বরের এই দুই দিনের মূল বার্তা বোধ হয় এ রকমই।
শ্যামল সরকার : লেখক ও সংবাদকর্মী