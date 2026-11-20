আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগৎ অসংখ্য বিস্ময় ও রহস্যে পরিপূর্ণ। দৃশ্যমান জগতের পাশাপাশি রয়েছে অদৃশ্য এক বিশাল জগৎ, যার অধিবাসীদের মধ্যে ফেরেশতারা অন্যতম। তাঁরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা, তাঁর নির্দেশের বাইরে কোনো কাজ করেন না।
ফেরেশতাদের মধ্যে যাঁর নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত, তিনি জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসুলদের কাছে ওহি পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত ছিল। আসমানি বিধান ও নবুয়তের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।
পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে জিবরাইলের নাম ও মর্যাদাপূর্ণ উপাধি উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও তাঁকে ‘জিবরাইল’, কোথাও ‘রুহুল আমিন’ এবং কোথাও ‘রুহুল কুদুস’ নামে অভিহিত করা হয়েছে।
আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত রুহ (রুহুল আমিন) এটি নিয়ে অবতরণ করেছে।’ (সুরা শুআরা, আয়াত: ১৯২-১৯৩)
আরেকটি উপাধি ‘রুহুল কুদুস’। কোরআনে এসেছে, ‘আমি মারইয়ামের পুত্র ইসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি এবং তাঁকে রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করেছি।’
ইমাম ইবনে কাসির পূর্বসূরি আলেমদের বরাতে উল্লেখ করেছেন, এখানে ‘রুহুল আমিন’ বলতে জিবরাইলকে বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ৬/১৬৪, দারু তায়্যিবাহ, রিয়াদ, ১৯৯৯)
তাঁর আরেকটি উপাধি ‘রুহুল কুদুস’। কোরআনে এসেছে, ‘আমি মারইয়ামের পুত্র ইসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি এবং তাঁকে রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করেছি।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ৮৭)
অনেক মুফাসসির এখানে ‘রুহুল কুদুস’ বলতে জিবরাইলকে বুঝিয়েছেন, যা তাঁর পবিত্রতা ও বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। (আল-কুরতুবি, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ২/২৪, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৪)।
জিবরাইলের সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ কোরআন ও সহিহ হাদিসে আলাদাভাবে আসেনি। তবে ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে নবীজি মৌলিক তথ্য জানিয়েছেন। বলেছেন, ‘ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নুর থেকে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের কাছে বর্ণিত উপাদান (মাটি) থেকে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৯৬)
সুতরাং ফেরেশতা হিসেবে জিবরাইলও নুরের তৈরি। তবে তাঁর সৃষ্টির নির্দিষ্ট সময়, স্থান কিংবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে প্রচলিত বিভিন্ন কল্পকাহিনিকে অকাট্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।
জিবরাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর বিশাল আকৃতি ও অসাধারণ শক্তি। মহানবী (সা.) তাঁকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ‘নবীজি জিবরাইলকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয় শ ডানা ছিল।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩২৩২)
পবিত্র কোরআনেও তাঁর প্রবল শক্তি ও মর্যাদার বিবরণ এসেছে। আল্লাহ বলেন, ‘তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তিধর, ক্ষমতাসম্পন্ন।’ (সুরা নাজম, আয়াত: ৫-৬)
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত বাহকের বাণী; যিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাবান।’ (সুরা তাকভির, আয়াত: ১৯-২০)
ইমাম কুরতুবি তাঁর তাফসিরে এখানে ‘সম্মানিত বাহক’ ও ‘শক্তিশালী’ বলতে জিবরাইলকে উল্লেখ করেছেন। (আল-কুরতুবি, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ১৯/২৪১)
জিবরাইল (আ.) সাধারণত তাঁর ফেরেশতাসুলভ আকৃতিতেই থাকেন। তবে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মানুষের আকৃতিতেও আবির্ভূত হয়েছেন। হজরত মারইয়ামের কাছে তিনি পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।
কোরআনে এসেছে, ‘অতঃপর আমি তার কাছে আমার রুহকে পাঠালাম। সে তার সামনে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।’ (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ১৭)
তাফসিরকারদের মতে, এখানে ‘রুহ’ বলতে জিবরাইলকে বোঝানো হয়েছে।
একবার তিনি শুভ্র পোশাক ও ঘন কালো চুলবিশিষ্ট এক আগন্তুকের বেশে এসে ইসলাম, ইমান, ইহসান ও কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সাহাবিরা তাঁকে চিনতে পারেননি। পরে নবীজি জানান, তিনি ছিলেন জিবরাইল।
নবীজির কাছেও তিনি বিভিন্ন সময়ে মানুষের রূপে এসেছেন—কখনো সাহাবিদের পরিচিত ব্যক্তির বেশে, কখনো অপরিচিত মানুষের রূপে। একবার তিনি শুভ্র পোশাক ও ঘন কালো চুলবিশিষ্ট এক আগন্তুকের বেশে এসে ইসলাম, ইমান, ইহসান ও কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।
সাহাবিরা তাঁকে চিনতে পারেননি। পরে নবীজি জানান, তিনি ছিলেন জিবরাইল। এ ঘটনা হাদিসশাস্ত্রে ‘হাদিসে জিবরাইল’ নামে পরিচিত। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৮)
জিবরাইলের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসুলদের কাছে ওহি পৌঁছে দেওয়া। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘বলুন, যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কোরআন অবতীর্ণ করেছে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ৯৭)
এ আয়াতের তাফসিরে এসেছে, পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের মতো শেষ নবীজির হৃদয়েও আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) ওহি পৌঁছে দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা নিন্দনীয় এবং তাঁর মর্যাদা অপরিসীম। (আত-তাবারি, জামিউল বায়ান ফি তাওয়িলিল কুরআন, ২/৩৮৪, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০০০)
জিবরাইলের মাধ্যমে মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় হেরা গুহায়। নবীজি তখন নির্জনে ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ জিবরাইল এসে তাঁকে বললেন, ‘পড়ুন।’ নবীজি বললেন, ‘আমি পড়তে জানি না।’
এরপর জিবরাইল তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে আবার পড়তে বললেন। এভাবে তিনবারের পর সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়:
সহিহ বুখারিতে প্রথম ওহি অবতরণের এই বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কোরআনের অবতরণ।
‘পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিম। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।’ (সুরা আলাক, আয়াত: ১-৫)
সহিহ বুখারিতে প্রথম ওহি অবতরণের এই বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কোরআনের অবতরণ। দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে জিবরাইল (আ.) নবীজির কাছে কোরআনের আয়াত নিয়ে এসেছেন।
জিবরাইলের জীবন ও দায়িত্বের বিবরণ আমাদের সামনে অদৃশ্য জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উন্মোচন করে এবং বেশ কিছু মৌলিক শিক্ষা দেয়।
প্রথমত, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ফেরেশতাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
দ্বিতীয়ত, আমানত রক্ষা ও দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তৃতীয়ত, ওহির প্রতি ইমান রাখা এবং কোরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।
আল্লাহর বাণীর বিশ্বস্ত বাহক হিসেবে মানবজাতির হেদায়াতের ইতিহাসে জিবরাইলের ভূমিকা অনন্য ও চিরস্মরণীয়।
ইফতেখারুল হক হাসনাইন : আলেম ও লেখক