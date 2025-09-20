আল্লাহর ৯৯ নাম ও তার ফজিলত

মানুষ তার রবকে যত বেশি চেনে, তার ইমান তত দৃঢ় হয়, ভালোবাসা তত গভীর হয়, আমল তত নিখুঁত হয়। আল্লাহর পরিচয় জানার সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলি জানা। কোরআনে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন, “আল্লাহরই সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সে নামগুলোর মাধ্যমে ডাকো।” (সুরা আ’আরাফ, আয়াত: ১৮০)
হাদিসে এসেছে, “আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে এগুলো মুখস্থ করে, বুঝে ও আমল করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৭৩৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৭)
এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর নামগুলো জানা, সেগুলো দিয়ে দোয়া করা ও জীবনে প্রয়োগ করা হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
১. আল্লাহ – উপাসনার একমাত্র যোগ্য
২. আর-রহমান – অসীম দয়ালু
৩. আর-রহিম – পরম করুণাময়
৪. আল-মালিক – জগতের একচ্ছত্র মালিক
৫. আল-কুদ্দুস – পরম পবিত্র
৬. আস-সালাম – শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস
৭. আল-মুমিন – নিরাপত্তা দানকারী
৮. আল-মুহাইমিন – অভিভাবক ও রক্ষক
৯. আল-আজিজ – পরাক্রমশালী
১০. আল-জাব্বার – ইচ্ছামতো সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী
১১. আল-মুতাকাব্বির – মহিমাময়
১২. আল-খালিক – স্রষ্টা
১৩. আল-বারি – নিখুঁতভাবে সৃষ্টিকারী
১৪. আল-মুসাওয়ির – আকৃতি দানকারী
১৫. আল-গফ্ফার – অপরাধ ক্ষমাকারী
১৬. আল-কাহহার – প্রভাবশালী
১৭. আল-ওয়াহ্হাব – সীমাহীন দানশীল
১৮. আর-রাযযাক – রিজিকদাতা
১৯. আল-ফাত্তাহ – উন্মোচনকারী
২০. আল-আলিম – সর্বজ্ঞ
২১. আল-ক্বাবিদ – সংযমকারী
২২. আল-বাসিত – প্রাচুর্যদানকারী
২৩. আল-খাফিদ – মর্যাদা হ্রাসকারী
২৪. আর-রাফি – মর্যাদা উন্নীতকারী
২৫. আল-মুই’জ্জ – সম্মান দানকারী
২৬. আল-মুযিল্ল – অপমান দানকারী
২৭. আস-সামি – সর্বশ্রোতা
২৮. আল-বাসীর – সর্বদ্রষ্টা
২৯. আল-হাকাম – বিচারক
৩০. আল-আদল – ন্যায়পরায়ণ
৩১. আল-লতিফ – সূক্ষ্মদর্শী ও সদয়
৩২. আল-খবির – সব বিষয়ে অবহিত
৩৩. আল-হালিম – সহনশীল
৩৪. আল-আজিম – মহান
৩৫. আল-গফুর – ক্ষমাশীল
৩৬. আশ-শাকুর – কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী
৩৭. আল-আলী – সর্বোচ্চ
৩৮. আল-কবির – মহত্তম
৩৯. আল-হাফিজ – সংরক্ষণকারী
৪০. আল-মুকিত – জীবিকার যোগানদাতা
৪১. আল-হাসিব – হিসাব গ্রহণকারী
৪২. আল-জলিল – গৌরবময়
৪৩. আল-করিম – উদার দাতা
৪৪. আর-রকিব – তত্ত্বাবধায়ক
৪৫. আল-মুজিব – সাড়া দানকারী
৪৬. আল-ওয়াসি – সীমাহীন
৪৭. আল-হাকিম – প্রজ্ঞাময়
৪৮. আল-ওয়াদুদ – প্রেমময়
৪৯. আল-মাজিদ – মহিমান্বিত
৫০. আল-বা’স – পুনরুত্থানকারী
৫১. আশ-শাহিদ – সাক্ষী
৫২. আল-হাক্ক – পরম সত্য
৫৩. আল-ওকিল – ভরসাযোগ্য
৫৪. আল-ক্বাওই – শক্তিশালী
৫৫. আল-মাতিন – দৃঢ়শক্তিধর
৫৬. আল-ওয়ালি – সাহায্যকারী অভিভাবক
৫৭. আল-হামিদ – প্রশংসার অধিকারী
৫৮. আল-মুহসি – গণনাকারী
৫৯. আল-মুবদি – সৃষ্টির সূচনা দানকারী
৬০. আল-মুই’দ – পুনরায় সৃষ্টি দানকারী
৬১. আল-মুহই – জীবনদাতা
৬২. আল-মুমিত – মৃত্যুদাতা
৬৩. আল-হাইয়্যু – চিরঞ্জীব
৬৪. আল-কাইয়ুম – ধারক ও পালনকর্তা
৬৫. আল-ওয়াজিদ – সন্ধানকারী
৬৬. আল-মাজিদ – মহিমান্বিত
৬৭. আল-ওয়াহিদ – একক
৬৮. আস-সামাদ – অমুখাপেক্ষী
৬৯. আল-কাদির – সর্বশক্তিমান
৭০. আল-মুকতাদির – নিয়ন্ত্রণকারী
৭১. আল-মুকাদ্দিম – অগ্রগামীকারী
৭২. আল-মুআখখির – পশ্চাদপসারক
৭৩. আল-আউয়াল – সবার আগে
৭৪. আল-আখির – সবার পরে
৭৫. আয-যাহির – প্রকাশ্য
৭৬. আল-বাতিন – অদৃশ্য
৭৭. আল-ওয়ালি – অভিভাবক
৭৮. আল-মুতাআলি – মর্যাদাবান
৭৯. আল-বার্র – কল্যাণকারী
৮০. আত-তাওয়াব – তওবা গ্রহণকারী
৮১. আল-মুনতাকিম – প্রতিশোধ গ্রহণকারী
৮২. আল-আফু – ক্ষমাশীল
৮৩. আর-রউফ – দয়ালু
৮৪. মালিকুল মুলক – সবকিছুর মালিক
৮৫. যুল জালালি ওয়াল ইকরাম – মহিমা ও সম্মানের অধিকারী
৮৬. আল-মুকসিত – ন্যায়বিচারকারী
৮৭. আল-জামি – একত্রকারী
৮৮. আল-গানি – অমুখাপেক্ষী
৮৯. আল-মুগনি – সম্পদদাতা
৯০. আল-মানি – বাধাদানকারী
৯১. আদ-দার – ক্ষতিসাধনকারী
৯২. আন-নাফি – উপকার দানকারী
৯৩. আন-নূর – আলো
৯৪. আল-হাদি – পথপ্রদর্শক
৯৫. আল-বাদি – অভিনব স্রষ্টা
৯৬. আল-বাকি – চিরস্থায়ী
৯৭. আল-ওয়ারিস – উত্তরাধিকারী
৯৮. আর-রশিদ – দিশাদাতা
৯৯. আস-সবুর – ধৈর্যশীল
১. আল্লাহর নাম দ্বারা দোয়া কবুল হয়: “সবচেয়ে সুন্দর নাম আল্লাহরই। তাই সে নামগুলো দিয়ে তাঁকে ডাকো।” (সুরা আ’আরাফ, আয়াত: ১৮০)
২. আল্লাহর নাম মুখস্থ ও বোঝা জান্নাতের পথ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ রাখবে ও বুঝবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৭)
৩. আল্লাহর নাম জীবনে প্রভাব ফেলে: ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন: “আল্লাহর নামগুলো কেবল মুখস্থ রাখার জন্য নয়, বরং সেগুলো মানুষকে আল্লাহর মহিমা ও গুণাবলির প্রতি জাগ্রত করে।” (ইবনুল কাইয়িম, আল-নুনিয়্যা, ২/৯১, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০৫)
আল্লাহর সুন্দর নামগুলো হলো ইমানের রশ্মি, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং দোয়ার চাবিকাঠি। মুসলমানের উচিত এই নামগুলো মুখস্থ করা, দোয়া-ইবাদতে ব্যবহার করা এবং জীবনে প্রতিফলিত করা। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নামগুলো জানবে ও মানবে, তার ইমান হবে দৃঢ়, আমল হবে খাঁটি, আর জীবন হবে প্রশান্তির।