ইসলাম

আল্লাহর ৯৯ নাম ও তার ফজিলত

মানুষ তার রবকে যত বেশি চেনে, তার ইমান তত দৃঢ় হয়, ভালোবাসা তত গভীর হয়, আমল তত নিখুঁত হয়। আল্লাহর পরিচয় জানার সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলি জানা। কোরআনে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন, “আল্লাহরই সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সে নামগুলোর মাধ্যমে ডাকো।” (সুরা আ’আরাফ, আয়াত: ১৮০)

হাদিসে এসেছে, “আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে এগুলো মুখস্থ করে, বুঝে ও আমল করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৭৩৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৭)

এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর নামগুলো জানা, সেগুলো দিয়ে দোয়া করা ও জীবনে প্রয়োগ করা হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আল্লাহর ৯৯ নামের তালিকা

১. আল্লাহ – উপাসনার একমাত্র যোগ্য

২. আর-রহমান – অসীম দয়ালু

৩. আর-রহিম – পরম করুণাময়

৪. আল-মালিক – জগতের একচ্ছত্র মালিক

৫. আল-কুদ্দুস – পরম পবিত্র

৬. আস-সালাম – শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস

৭. আল-মুমিন – নিরাপত্তা দানকারী

৮. আল-মুহাইমিন – অভিভাবক ও রক্ষক

৯. আল-আজিজ – পরাক্রমশালী

১০. আল-জাব্বার – ইচ্ছামতো সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী

১১. আল-মুতাকাব্বির – মহিমাময়

১২. আল-খালিক – স্রষ্টা

১৩. আল-বারি – নিখুঁতভাবে সৃষ্টিকারী

১৪. আল-মুসাওয়ির – আকৃতি দানকারী

১৫. আল-গফ্ফার – অপরাধ ক্ষমাকারী

১৬. আল-কাহহার – প্রভাবশালী

১৭. আল-ওয়াহ্‌হাব – সীমাহীন দানশীল

১৮. আর-রাযযাক – রিজিকদাতা

১৯. আল-ফাত্তাহ – উন্মোচনকারী

২০. আল-আলিম – সর্বজ্ঞ

২১. আল-ক্বাবিদ – সংযমকারী

২২. আল-বাসিত – প্রাচুর্যদানকারী

২৩. আল-খাফিদ – মর্যাদা হ্রাসকারী

২৪. আর-রাফি – মর্যাদা উন্নীতকারী

২৫. আল-মুই’জ্জ – সম্মান দানকারী

২৬. আল-মুযিল্ল – অপমান দানকারী

২৭. আস-সামি – সর্বশ্রোতা

২৮. আল-বাসীর – সর্বদ্রষ্টা

২৯. আল-হাকাম – বিচারক

৩০. আল-আদল – ন্যায়পরায়ণ

৩১. আল-লতিফ – সূক্ষ্মদর্শী ও সদয়

৩২. আল-খবির – সব বিষয়ে অবহিত

৩৩. আল-হালিম – সহনশীল

৩৪. আল-আজিম – মহান

৩৫. আল-গফুর – ক্ষমাশীল

৩৬. আশ-শাকুর – কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী

৩৭. আল-আলী – সর্বোচ্চ

৩৮. আল-কবির – মহত্তম

৩৯. আল-হাফিজ – সংরক্ষণকারী

৪০. আল-মুকিত – জীবিকার যোগানদাতা

৪১. আল-হাসিব – হিসাব গ্রহণকারী

৪২. আল-জলিল – গৌরবময়

৪৩. আল-করিম – উদার দাতা

৪৪. আর-রকিব – তত্ত্বাবধায়ক

৪৫. আল-মুজিব – সাড়া দানকারী

৪৬. আল-ওয়াসি – সীমাহীন

৪৭. আল-হাকিম – প্রজ্ঞাময়

৪৮. আল-ওয়াদুদ – প্রেমময়

৪৯. আল-মাজিদ – মহিমান্বিত

৫০. আল-বা’স – পুনরুত্থানকারী

৫১. আশ-শাহিদ – সাক্ষী

৫২. আল-হাক্ক – পরম সত্য

৫৩. আল-ওকিল – ভরসাযোগ্য

৫৪. আল-ক্বাওই – শক্তিশালী

৫৫. আল-মাতিন – দৃঢ়শক্তিধর

৫৬. আল-ওয়ালি – সাহায্যকারী অভিভাবক

৫৭. আল-হামিদ – প্রশংসার অধিকারী

৫৮. আল-মুহসি – গণনাকারী

৫৯. আল-মুবদি – সৃষ্টির সূচনা দানকারী

৬০. আল-মুই’দ – পুনরায় সৃষ্টি দানকারী

৬১. আল-মুহই – জীবনদাতা

৬২. আল-মুমিত – মৃত্যুদাতা

৬৩. আল-হাইয়্যু – চিরঞ্জীব

৬৪. আল-কাইয়ুম – ধারক ও পালনকর্তা

৬৫. আল-ওয়াজিদ – সন্ধানকারী

৬৬. আল-মাজিদ – মহিমান্বিত

৬৭. আল-ওয়াহিদ – একক

৬৮. আস-সামাদ – অমুখাপেক্ষী

৬৯. আল-কাদির – সর্বশক্তিমান

৭০. আল-মুকতাদির – নিয়ন্ত্রণকারী

৭১. আল-মুকাদ্দিম – অগ্রগামীকারী

৭২. আল-মুআখখির – পশ্চাদপসারক

৭৩. আল-আউয়াল – সবার আগে

৭৪. আল-আখির – সবার পরে

৭৫. আয-যাহির – প্রকাশ্য

৭৬. আল-বাতিন – অদৃশ্য

৭৭. আল-ওয়ালি – অভিভাবক

৭৮. আল-মুতাআলি – মর্যাদাবান

৭৯. আল-বার্‌র – কল্যাণকারী

৮০. আত-তাওয়াব – তওবা গ্রহণকারী

৮১. আল-মুনতাকিম – প্রতিশোধ গ্রহণকারী

৮২. আল-আফু – ক্ষমাশীল

৮৩. আর-রউফ – দয়ালু

৮৪. মালিকুল মুলক – সবকিছুর মালিক

৮৫. যুল জালালি ওয়াল ইকরাম – মহিমা ও সম্মানের অধিকারী

৮৬. আল-মুকসিত – ন্যায়বিচারকারী

৮৭. আল-জামি – একত্রকারী

৮৮. আল-গানি – অমুখাপেক্ষী

৮৯. আল-মুগনি – সম্পদদাতা

৯০. আল-মানি – বাধাদানকারী

৯১. আদ-দার – ক্ষতিসাধনকারী

৯২. আন-নাফি – উপকার দানকারী

৯৩. আন-নূর – আলো

৯৪. আল-হাদি – পথপ্রদর্শক

৯৫. আল-বাদি – অভিনব স্রষ্টা

৯৬. আল-বাকি – চিরস্থায়ী

৯৭. আল-ওয়ারিস – উত্তরাধিকারী

৯৮. আর-রশিদ – দিশাদাতা

৯৯. আস-সবুর – ধৈর্যশীল

আল্লাহর নামের ফজিলত

১. আল্লাহর নাম দ্বারা দোয়া কবুল হয়: “সবচেয়ে সুন্দর নাম আল্লাহরই। তাই সে নামগুলো দিয়ে তাঁকে ডাকো।” (সুরা আ’আরাফ, আয়াত: ১৮০)

২. আল্লাহর নাম মুখস্থ ও বোঝা জান্নাতের পথ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ রাখবে ও বুঝবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৭)

৩. আল্লাহর নাম জীবনে প্রভাব ফেলে: ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন: “আল্লাহর নামগুলো কেবল মুখস্থ রাখার জন্য নয়, বরং সেগুলো মানুষকে আল্লাহর মহিমা ও গুণাবলির প্রতি জাগ্রত করে।” (ইবনুল কাইয়িম, আল-নুনিয়্যা, ২/৯১, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০৫)

আল্লাহর সুন্দর নামগুলো হলো ইমানের রশ্মি, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং দোয়ার চাবিকাঠি। মুসলমানের উচিত এই নামগুলো মুখস্থ করা, দোয়া-ইবাদতে ব্যবহার করা এবং জীবনে প্রতিফলিত করা। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নামগুলো জানবে ও মানবে, তার ইমান হবে দৃঢ়, আমল হবে খাঁটি, আর জীবন হবে প্রশান্তির।

Also read:মহান আল্লাহর হাসি
