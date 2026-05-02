কেন আমরা তওবা করি, আবার একই পাপে ফিরে যাই

মানুষ হিসেবে আমরা নিখুঁত নই। অনেক সময় আমরা অনুতপ্ত হই, চোখের পানি ফেলি, আল্লাহর কাছে ওয়াদা করি যে আর কখনো পাপে জড়াব না—কিন্তু কিছুদিন পরই আবার নিজেকে সেই পাপের পঙ্কিলতায় আবিষ্কৃত করি।
এই বারবার ফিরে আসা আমাদের মনে হতাশা তৈরি করে। শয়তান তখন কানে কানে বলে, “তুমি একজন মুনাফিক, তোমার তওবা কবুল হবে না।”
কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই সমস্যার রয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।
তওবার পথে অটল থাকার তিনটি প্রধান দিক আলোচনা করা হলো:
আমরা পাপে ফিরে যাই কারণ আমরা ‘মানুষ’, কোনো ‘নিষ্পাপ ফেরেশতা’ নই। রাসুল (সা.) বলেছেন, “প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুল করে, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তওবা করে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪২৫১)
আল্লাহ আমাদের কাছে নিষ্পাপ হওয়া দাবি করেননি, বরং দাবি করেছেন যেন আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করি এবং তাঁর দিকে ফিরে আসি। তওবা কোনো একদিনের ঘটনা নয়, এটি একটি জীবনদর্শন।
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, “তওবা হলো মুমিনের যাত্রাপথের প্রথম, মধ্যম এবং শেষ মঞ্জিল। মৃত্যু পর্যন্ত মুমিন এই তওবা ত্যাগ করে না।” সুতরাং, পাপে পড়ে যাওয়া মানেই শেষ নয়, বরং বারবার ফিরে আসাটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।
আমরা অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে তওবা করি, কিন্তু আমাদের চারপাশের পরিবেশ বদলাই না। তওবা হলো একটি ‘মানসিক অবস্থা’, কিন্তু পাপ অনেক সময় হয় ‘কাঠামোগত’।
অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো বন্ধু, নির্জন সময়, স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বা অলসতা আমাদের পাপে লিপ্ত করে।
যে ব্যক্তি ১০০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল, তার তওবা কবুল হওয়ার জন্য তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন সে তার পাপের গ্রাম ছেড়ে নেককার লোকদের গ্রামে চলে যায়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৬৬)
অর্থাৎ, শুধু অনুতাপ করলেই হবে না, যে পরিবেশ আপনাকে পাপের দিকে টেনে নেয়, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
পাপে ফিরে যাওয়ার চেয়েও বড় বিপদ হলো তওবার আশা ছেড়ে দেওয়া। শয়তান আমাদের মনে এই কুসংস্কার ঢুকিয়ে দেয় যে, “বারবার তওবা ভেঙেছ, আল্লাহ তোমাকে আর ক্ষমা করবেন না।”
এটি আল্লাহর কুদরত ও দয়াকে ছোট করে দেখার নামান্তর।
ইবনে আতাউল্লাহ সিকান্দারি (রহ.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মনে করে তার নফস বা কুপ্রবৃত্তি থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করতে পারবেন না, সে মূলত আল্লাহর ক্ষমতাকে অসমর্থ মনে করল।”
আল্লাহ–তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন, কোনো বান্দা যদি বারবার পাপ করার পর আবার তওবা করে, তবে আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা জেনেছে যে তার একজন রব আছেন যিনি পাপ ক্ষমা করেন, সুতরাং আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৫৮)
হতাশ না হওয়া: পাপের পর হতাশ হওয়া মানে শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করা।
তওবাকে নবায়ন করা: যতবার পাপ হবে, ততবারই নতুন করে তওবা করুন।
পাপের উৎস বন্ধ করা: যে স্মার্টফোন বা যে সঙ্গ আপনাকে বিপথে নেয়, তা থেকে দূরে থাকুন।
সভ্যতা ও সমাজের তওবা: ব্যক্তি জীবনের পাপের পাশাপাশি আমাদের অলসতা, অযোগ্যতা এবং জাতির পিছিয়ে পড়া থেকেও তওবা করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিতে হবে।
প্রশ্নটি এটি নয় যে আপনি কতবার পাপে ফিরে গেছেন; প্রশ্ন হলো আপনি কতবার আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছেন। যতক্ষণ নিশ্বাস আছে, তওবার দরজা খোলা। “আল্লাহর রহমত থেকে কেবল পথভ্রষ্টরাই নিরাশ হয়।” (সুরা হিজর, আয়াত: ৫৬)
আপনার কি মনে হয় কোনো বিশেষ পরিবেশ বা অভ্যাস আপনাকে বারবার একই ভুল করতে বাধ্য করছে? সেটি চিহ্নিত করা হতে পারে আপনার পরিবর্তনের প্রথম ধাপ।