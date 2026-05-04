অন্তরের রোগ নিরাময়ে কোরআনের ১০ আয়াত

ধর্ম ডেস্ক

দেহ অসুস্থ হলে আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই, কিন্তু মনের বা অন্তরের অসুখ অনেক সময় আমাদের অগোচরেই থেকে যায়। হিংসা, অহংকার, সংশয় আর অস্থিরতা হলো অন্তরের কঠিন ব্যাধি।

এই আধ্যাত্মিক রোগগুলো থেকে মুক্তি পেয়ে একটি প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার জন্য পবিত্র কোরআনের ১০টি মহৌষধ তুলে ধরা হলো:

১. জিকিরে পরম প্রশান্তি

অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হলো পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণ বা জিকির। এটি হৃদয়ের অস্থিরতা দূর করে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে।

  • উচ্চারণ: আলা বিজিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব।

  • অর্থ: জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি পায়। (সুরা রা’দ, আয়াত: ২৮)

২. কোরআন হলো মহৌষধ

কোরআন কেবল একটি গ্রন্থ নয়, এটি মানুষের অন্তরের সকল নেতিবাচকতা ও আধ্যাত্মিক রোগের আরোগ্যকারী।

  • উচ্চারণ: ওয়া নুনাযযিলু মিনাল কুরআনি মা হুওয়া শিফাউও ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনীন।

  • অর্থ: আর আমি কোরআন নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। (সুরা ইসরা, আয়াত: ৮২)

৩. আত্মশুদ্ধির সাফল্য

সাফল্য কেবল বৈষয়িক উন্নতিতে নয়, বরং যে নিজের অন্তরকে কলুষমুক্ত করতে পেরেছে, সেই প্রকৃত সফল।

  • উচ্চারণ: কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা।

  • অর্থ: নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে যে নিজেকে (অন্তরকে) পবিত্র করেছে। (সুরা শামস, আয়াত: ৯)

৪. রোগের ভয়াবহতা ও সতর্কতা

অন্তর যদি কুটিলতা ও মিথ্যায় পূর্ণ থাকে, তবে সেই রোগ ক্রমে বাড়তে থাকে। তাই প্রাথমিক অবস্থাতেই নিজেকে সংশোধন করা জরুরি।

  • উচ্চারণ: ফি কুলুবিহিম মারাদুন ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদা।

  • অর্থ: তাদের অন্তরে রোগ আছে, আর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১০)

৫. সুস্থ হৃদয়ের গুরুত্ব

পরকালে ধন-সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কাজে আসবে না; কেবল একটি কলুষমুক্ত ও সুস্থ অন্তরই হবে মুক্তির উসিলা।

  • উচ্চারণ: ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকালবিন সালিম।

  • অর্থ: তবে যে আল্লাহর কাছে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে (সেই সফল হবে)। (সুরা শু’আরা, আয়াত: ৮৯)

৬. বিনয় ও শিষ্টাচার

অহংকার অন্তরকে শক্ত করে ফেলে। পক্ষান্তরে রাসূল (সা.) ও বড়দের প্রতি বিনয় এবং উচ্চবাচ্য না করা অন্তরকে ‘তাকওয়া’ বা খোদাভীতির জন্য প্রস্তুত করে।

  • উচ্চারণ: উলাইকাল্লাযিনা ইমতাহানাল্লাহু কুলুবাহুম লিত্তাকওয়া।

  • অর্থ: আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন (যারা বিনয়ী)। (সুরা হুজুরাত, আয়াত: ৩)

৭. তওবার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা

পাপের ফলে অন্তরে যে কালিমার দাগ পড়ে, তা মুছে ফেলার একমাত্র উপায় হলো কায়মনোবাক্যে তওবা করা।

  • উচ্চারণ: তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা।

  • অর্থ: তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো। (সুরা আত-তাহরিম, আয়াত: ৮)

৮. ক্ষমা ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ

প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা বা রাগ অন্তরকে বিষাক্ত করে তোলে। অন্যকে ক্ষমা করলে নিজের অন্তর হালকা ও রোগমুক্ত হয়।

  • উচ্চারণ: ওয়াল কাযিমিনাল গাইযা ওয়াল আফিনা আনিন নাস।

  • অর্থ: যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয় (আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন)। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

৯. কলুষতার পরিণতি

যারা নিজের মনের কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্তরকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়, তাদের জন্য ব্যর্থতা অনিবার্য।

  • উচ্চারণ: ওয়া কাদ খাবা মান দাসসাহা।

  • অর্থ: আর নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছে সে, যে একে (অন্তরকে) কলুষিত করেছে। (সুরা শামস, আয়াত: ১০)

১০. হৃদয়ের কোমলতা লাভ

কোরআন ও আল্লাহর স্মরণ এমন এক পরশপাথর, যা মানুষের শক্ত হয়ে যাওয়া অন্তরকেও আবার নরম ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

  • উচ্চারণ: ছুম্মা তালিনু জুলুদুহুম ওয়া কুলুবুহুম ইলা যিকরিল্লাহ।

  • অর্থ: অতঃপর তাদের দেহ এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। (সুরা আয-যুমার, আয়াত: ২৩)

পরিশেষে, একটি সুন্দর ও রোগমুক্ত অন্তরই হলো একজন মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য। নিয়মিত জিকির, কোরআন পাঠ এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়ার মাধ্যমেই আমরা একটি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হতে পারি।

আল্লাহ আমাদের সবার অন্তরকে সুস্থ ও প্রশান্ত রাখুন। আমিন।

  • বি: দ্র: সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য মূল আরবি আয়াতের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

