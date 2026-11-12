ইসলামে ‘সুখ’ কী, জীবনে সুখী হওয়ার উপায় কী কী

সুখ মানুষের জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত অনুভূতি। মানুষ আজীবন এই এক পরশপাথরের খোঁজেই ছুটে চলে। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে সুখের সংজ্ঞা যেন বড় অদ্ভুত রূপ নিয়েছে।
শপিং মলের জমকালো আয়োজন, বিনোদনজগতের হাতছানি কিংবা নামীদামি ব্র্যান্ড—সবাই আজ মানুষের কাছে ‘সুখ’ বিক্রি করতে ব্যস্ত।
মানুষের ভেতরে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রচুর টাকা, ক্ষমতা আর ভোগবিলাসের মধ্যেই বুঝি লুকিয়ে আছে জীবনের আসল তৃপ্তি। অথচ বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো।
মানুষ যত বেশি বস্তুগত অর্জনের পেছনে ছুটছে, তার একাকীত্ব আর মনের বিষাদ ততই বাড়ছে।
সুখ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। মধ্যযুগে খ্রিষ্টীয় দর্শনে মনে করা হতো, আদি পাপের কারণে এই পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে নিখুঁত সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। (সেন্ট অগাস্টিন, দ্য সিটি অব গড, ২/৩১৫, পেঙ্গুইন ক্লাসিকস, লন্ডন, ২০০৩)
অষ্টাদশ শতকে এসে টমাস জেফারসনের সুখের অন্বেষণকে মানুষের অন্যতম অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে তিনিও স্বীকার করেছিলেন, পার্থিব জীবনে বিপদ-আপদ এত বেশি যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। (টমাস জেফারসন, নোটস ফর অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, পৃষ্ঠা: ৪৫, লাইব্রেরি অব আমেরিকা, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৪)
প্রচুর ধন-সম্পদ থাকলেই মানুষ ধনী হয় না, প্রকৃত ধনী তো সে-ই, যার অন্তর ধনী।সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪৪৬
উনিশ শতকের পর থেকে ভোগবাদ সুখকে আল্লাহর জায়গা থেকে সরিয়ে জাগতিক পণ্যে রূপান্তর করেছে। অথচ আধুনিক বিশ্বে মানুষের মাথাপিছু আয় ও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য দ্বিগুণেরও বেশি বাড়লেও মানুষের সামগ্রিক সুখের মাত্রা বাড়েনি; বরং হতাশা ও বিষণ্নতা বেড়েছে।
কারণ, বাইরের প্রাচুর্য দিয়ে ভেতরের হাহাকার কখনো মেটানো যায় না। এই চিরন্তন সত্যটি প্রিয় নবী (সা.) দরদ দিয়ে এক বাক্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ‘প্রচুর ধন-সম্পদ থাকলেই মানুষ ধনী হয় না, প্রকৃত ধনী তো সে-ই, যার অন্তর ধনী।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪৪৬)
ইসলামের দৃষ্টিতে সুখ কোনো ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস বা জাগতিক প্রাপ্তি নয়; সুখ হলো হৃদয়ের গভীর এক প্রশান্তি বা স্থিরতা। আর জাগতিক কোনো কিছুতে নয়, বরং আল্লাহর স্মরণেই মানুষ প্রকৃত সুখ বা প্রশান্তি।
তিনি বলেছেন, ‘যারা ইমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।’ (সুরা আর-রাদ, আয়াত: ২৮)
আর রাসুল (সা.) এর সঙ্গে যুক্ত করেছে অল্পেতুষ্টির কথা। তিনি বলেছেন, ‘ওই ব্যক্তি সফল (সুখী) হয়ে গেছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাকে প্রয়োজনমাফিক রিজিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সে সন্তুষ্ট থেকেছে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৫৪)
একজন বিশ্বাসী মানুষ জানে যে এই পৃথিবী তার অনন্ত জীবনের শেষ ঠিকানা নয়, বরং একটি পরীক্ষাকেন্দ্র মাত্র। সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানা এবং তাঁর দেওয়া রিজিকে সন্তুষ্ট থাকার মাঝেই আছে জীবনের পরম তৃপ্তি।
মানুষের সুখী হওয়ার যেসব উপায় খুঁজে পাচ্ছেন, তা দেখলে অবাক হতে হয়। শত শত বছর আগে ইসলাম মানুষকে জীবনযাপনের যে পথ দেখিয়েছিল, বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল যেন ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি।
মানুষের সুখী হওয়ার যেসব উপায় খুঁজে পাচ্ছেন, তা দেখলে অবাক হতে হয়। শত শত বছর আগে ইসলাম মানুষকে জীবনযাপনের যে পথ দেখিয়েছিল, বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল যেন ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি:
১. অন্যের সঙ্গে তুলনা বন্ধ করা: মনোবিজ্ঞানী সোনিয়া লিউবোমিরস্কির গবেষণা অনুযায়ী, মানুষ যখন নিজের প্রাপ্তির চেয়ে অন্যের অর্জনের দিকে বেশি তাকায়, তখন তার ভেতরের সুখ হারিয়ে যায় (সোনিয়া লিউবোমিরস্কি, দ্য হাউ অব হ্যাপিনেস, পৃষ্ঠা: ৪২, পেঙ্গুইন প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ২০০৮)
কোরআনে এই তুলনা ও লোভের পথ বন্ধ করে দিয়ে বলা হয়েছে, ‘আমি বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনের যে জাঁকজমক দিয়েছি, আপনি তার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না; এগুলো দিয়ে তো আমি তাদের পরীক্ষা করি। আপনার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনোপকরণই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।’ (সুরা তাহা, আয়াত: ১৩১)
২. হাসিমুখ ও সম্পর্কের গভীরতা: গবেষণায় দেখা যায়, মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক এবং চেহারায় মৃদু হাসি ধরে রাখা মানসিক অবসাদ দূর করতে দারুণ ভূমিকা রাখে। (এড ডিনার ও রবার্ট বিশ্বাস-ডিনার, হ্যাপিনেস: আনলকিং দ্য মিস্ট্রিজ অব সাইকোলজিক্যাল ওয়েলথ, পৃষ্ঠা: ৬৩, ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং, অক্সফোর্ড, ২০০৮)
মহানবী (সা.) এই আচরণকেই ইবাদতের অংশ বানিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসিমুখ একটি দান সদকা।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৯৫৬)
৩. কৃতজ্ঞতাবোধ ও পরোপকার: বিজ্ঞানী রবার্ট ইমন্সের মতে, নিয়মিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। (রবার্ট ইমন্স, থ্যাংকস! হাউ দ্য নিউ সায়েন্স অব গ্র্যাটিটিউড ক্যান মেক ইউ হ্যাপিয়ার, পৃষ্ঠা: ২৯, হাউটন মিফলিন কোম্পানি, বোস্টন, ২০০৭)
মুমিনের প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক, সবই তার জন্য কল্যাণকর। যদি সে সুখে থাকে তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি সে বিপদে পড়ে তবে ধৈর্য ধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৯৯
আল্লাহ–তাআলাও বান্দাকে সেই পথ বাতলে দিয়েছেন, ‘তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭)
পাশাপাশি নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে সাহায্য করার মধ্যে যে স্বর্গীয় আনন্দ রয়েছে, ইসলাম তাকেই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে তুলে ধরেছে। (সুরা নিসা, আয়াত: ৩৬)
জীবনের অপ্রত্যাশিত ঝড়-ঝাপটা একজন মুমিনকে একেবারে নিঃস্ব বা আশাহীন করে ফেলতে পারে না। আনন্দ ও বেদনার এই দোলাচলে একজন মুমিনের মনের অবস্থা মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছেন, ‘মুমিনের প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক, সবই তার জন্য কল্যাণকর। যদি সে সুখে থাকে তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি সে বিপদে পড়ে তবে ধৈর্য ধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৯৯)