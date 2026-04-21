নামাজে মনোযোগ বাড়াবে কোরআনের ১০ আয়াত

ব্যস্ত জীবনে নামাজের সময়টুকুতে মনকে স্থির রাখা অনেকের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ নামাজের মূল সৌন্দর্যই হলো একাগ্রতা।
পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ–তাআলা নামাজে বিনীত ও মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব এবং এর সুফল বর্ণনা করেছেন।
নামাজে একাগ্রতা বাড়াতে সহায়ক এমন ১০টি আয়াতের বর্ণনা দেওয়া হলো:
প্রকৃত সাফল্য কেবল সম্পদ বা ক্ষমতায় নয়, বরং আল্লাহর সামনে বিনম্রভাবে দাঁড়ানোর মধ্যে নিহিত।
উচ্চারণ: কাদ আফলাহাল মুমিনুন, আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন।
অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল হয়েছে, যারা তাদের নামাজে বিনম্র। (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ১-২)
যেকোনো সংকটে অস্থির না হয়ে নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য।
উচ্চারণ: ওয়াস্তা'ঈনু বিসসাবরি ওয়াসসালাহ, ওয়া ইন্নাহা লাকাবিরাতুন ইল্লা আলাল খাশি'ঈন।
অর্থ: তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই এটি কঠিন, তবে বিনীতদের জন্য নয়। (সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৫)
নামাজ কেবল একটি ইবাদত নয়, এটি মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে পরিশুদ্ধ করে।
উচ্চারণ: উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস সালাহ, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার।
অর্থ: তুমি কিতাব থেকে তিলাওয়াত করো এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)
যখনই নামাজে দাঁড়াবেন, মনে রাখবেন—এই আয়োজন কেবল মহান আল্লাহর স্মরণের জন্য।
উচ্চারণ: ওয়া আকিমিস সালাতা লিজিকরি।
অর্থ: এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো। (সুরা ত্বা-হা, আয়াত: ১৪)
নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ের বাধ্যবাধকতা মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা ও একাগ্রতা ফিরিয়ে আনে।
উচ্চারণ: ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা।
অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ। (সুরা নিসা, আয়াত: ১০৩)
দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময়েও সব ভুলে আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে দাঁড়ানোই বড় পরীক্ষা।
উচ্চারণ: হাফিযু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উসতা ওয়া কুমু লিল্লাহি কানিতীন।
অর্থ: তোমরা সকল নামাজ এবং মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকো এবং আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়াও। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৩৮)
সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই নামাজের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব।
উচ্চারণ: ওয়াল্লাযিনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম ইউহাফিযুন।
অর্থ: এবং যারা তাদের নামাজসমূহের হেফাজত করে। (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ৯)
প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হলে নামাজে একাগ্রতা আনা অনেক সহজ হয়ে যায়।
উচ্চারণ: ইল্লাল মুসাল্লিন, আল্লাযিনা হুম আলা সালাতিহিম দাইমুন।
অর্থ: কিন্তু নামাজিরা নয়, যারা তাদের নামাজে নিয়মিত। (সুরা মা'আরিজ, আয়াত: ২২-২৩)
সুরা ফাতিহা পড়ার সময় এই অনুভব মনে রাখা জরুরি যে, আপনি সরাসরি স্রষ্টার সাহায্য প্রার্থনা করছেন।
উচ্চারণ: ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন।
অর্থ: আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (সুরা ফাতিহা, আয়াত: ৫)
বিনয় ও ভয়মিশ্রিত হৃদয়ে আল্লাহকে স্মরণ করলে নামাজের বাইরেও আধ্যাত্মিক সংযোগ বজায় থাকে।
উচ্চারণ: ওয়াযকুর রাব্বাকা ফি নাফসিকা তাদাররুআও ওয়া খিফাতান।
অর্থ: তুমি তোমার রবকে মনে মনে বিনয় ও ভয়সহকারে স্মরণ করো। (সুরা আ'রাফ, আয়াত: ২০৫)
নামাজ শুধু শারীরিক কসরত নয়, বরং আত্মার খোরাক। নামাজে পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা আমাদের জীবনকে শান্তিময় ও সফল করতে সাহায্য করবে। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমিন।