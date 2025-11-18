ভালোর প্রতিদান ভালো ছাড়া কিছু নয়

জীবন এক অপূর্ব আয়না। যা আমরা করি, তাই ফিরে আসে আমাদের কাছে—ভালো হোক বা মন্দ। ইসলামি শিক্ষায় এই নীতিকে বলা হয় ‘আল-জাযাউ মিন জিনসিল আমল’, অর্থাৎ প্রতিদান কর্মের ধরনের সঙ্গে মিলে যায়। এটি শুধু একটি ধর্মীয় ধারণা নয়, বরং জীবনের গভীর সত্য।
মানুষ যেভাবে অন্যের সঙ্গে আচরণ করে, ঠিক সেভাবেই তার প্রতিদান পায়—এই দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও। এই নীতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে।
বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ভালো কাজের প্রতিদানও ভালো হয়, আর মন্দ কাজের প্রতিদান মন্দ।
যেমন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে গোপন রাখে বা তার দোষত্রুটি ঢেকে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ঢেকে রাখেন। যে অসচ্ছল ব্যক্তির জন্য সহজ করে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করেন। যে মুমিনের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করেন।
আরও উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যে অনুতপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে বা তার ভুল সংশোধনের সুযোগ দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ভুল মাফ করেন। কিন্তু যে ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন।
যে মুসলিমকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাকে কষ্ট দেন। যে ব্যক্তি কারো জন্য কঠিন করে, আল্লাহ তার জন্য কঠিন করেন। যে সাহায্যের সময় সাহায্যকারীকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ সাহায্যের সময় তাকে ছেড়ে দেন।
এই নীতি আল্লাহর শরিয়ত, তার তাকদির এবং তার প্রতিদান-শাস্তির ভিত্তি। এটি সাদৃশ্যের নিয়ম—একই ধরনের সঙ্গে একই ধরন মিলিয়ে দেওয়া। (ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া, ই’লাম আল-মুয়াক্কিয়িন আন রাব্বিল আলামিন, ১/১২৩-১২৫, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯১)
এই সাদৃশ্যের সৌন্দর্য দেখুন আল্লাহর রহমতে। তিনি প্রতিদানকে কর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ ন্যায়ের স্বাদ পায়। ভালো কাজের প্রতিদান ভালোই। কোরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন, ‘ভালো কাজের প্রতিদান কি ভালো ছাড়া আর কিছু হতে পারে?’ (সুরা রাহমান, আয়াত: ৬০)
যে সুন্দর কাজ করে, আল্লাহ তার প্রতিদান আরও সুন্দর করেন। আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে, আর যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।’ (সুরা নাজম, আয়াত: ৩১)
ভালো কাজের প্রতিদান কি ভালো ছাড়া আর কিছু হতে পারে?কোরআন, সুরা রাহমান, আয়াত: ৬০
যারা ভালো করে, তাদের প্রতিদান ‘হুসনা’ বা সর্বোত্তম। আর যারা মন্দ করে, তাদের পরিণতি মন্দ। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যারা মন্দ কাজ করে তাদের পরিণতি মন্দ হয়।’ (সুরা রুম, আয়াত: ১০)
এই সাদৃশ্য এতটাই নিখুঁত যে, ভালো কাজকারীদের প্রতিদান শুধু ভালো নয়, তার চেয়ে বেশি। আল্লাহ বলেন, ‘যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে হুসনা এবং তার চেয়ে অতিরিক্ত।’ (সুরা ইউনুস, আয়াত: ২৬)
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘হুসনা’ হলো জান্নাত, আর ‘অতিরিক্ত’ হলো আল্লাহর দিদার লাভ। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮৪)
যারা দুনিয়ায় আল্লাহকে যেন দেখছেন এমনভাবে ইবাদত করেন, তাদের প্রতিদান আখেরাতে তাঁকে সরাসরি দেখা। এই সাদৃশ্য কত সুন্দর! ইহসান বা সর্বোত্তম কাজের সঙ্গে মিলে যায় সর্বোত্তম দর্শন।
উল্টোদিকে, যারা আল্লাহর ভয় থেকে দূরে থাকে, তাদের হৃদয় সিলমোহর করা হয়। দুনিয়ায় তাঁকে দেখার বা অনুভব করার সুযোগ হারায়, আখেরাতে তাদের থেকে আল্লাহর দিদার হারাম করা হয়। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘না, তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দা করা থাকবে।’ (সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত: ১৫)
এটি মন্দ কাজের সঙ্গে মিলে যাওয়া শাস্তি।
ইসলামে ইহসানের মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ কোরআনে বারবার এর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ভালো করো, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯৫)
আরেক জায়গায়, ‘আল্লাহ ভালোকারীদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)
এই ভালোবাসা এবং সাহচর্যই সর্বোচ্চ সম্মান।
দয়ালুদের প্রতি রহমান দয়া করেন। তোমরা যমিনের লোকদের প্রতি দয়া করো, আসমানের মালিক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৯২৪
এই নীতি আমাদের জীবনকে শেখায় সহানুভূতি, ক্ষমা এবং উদারতা। যে দয়া করে, তার প্রতি দয়া করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দয়ালুদের প্রতি রহমান দয়া করেন। তোমরা যমিনের লোকদের প্রতি দয়া করো, আসমানের মালিক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৯২৪)
যে খরচ করে, তার জন্য খরচ করা হয়। যে কৃপণতা করে, তার প্রতি কৃপণতা করা হয়।
জীবনে এই নিয়ম প্রয়োগ করলে সমাজ হয়ে ওঠে সুন্দর। একজন প্রতিবেশীকে সাহায্য করলে, সাহায্য ফিরে আসে। একজনকে ক্ষমা করলে, নিজের ভুল মাফ হয়। এটি শুধু ধর্মীয় নয়, মানবিক সত্য। দুনিয়ায় ছোট ছোট কাজের প্রতিফল দেখা যায়, আখেরাতে পূর্ণতা পায়।
এই শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি কাজ গণনা করা হয়। ভালো করলে ভালো পাব, মন্দ করলে সতর্ক হই। আল্লাহর রহমতে এই সাদৃশ্য আমাদের পথ দেখায় সঠিক জীবনের দিকে। চলুন, আমরা ইহসানের পথে চলি, যাতে প্রতিদান হয় সর্বোত্তম।