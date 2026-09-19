জিবের সংযমে বেহেশতের শ্রেষ্ঠ উপহার

মানসিক অশান্তি ও অবসাদের সবচেয়ে বড় কারণ কী? রোগব্যাধি বা অভাব-অনটনের চেয়েও অনেক সময় মানুষের হৃদয়কে বেশি ক্ষতবিক্ষত করে কারও মুখের কটু কথা, বিদ্রূপ আর অপবাদ।
ক্ষণিকের অসাবধান উচ্চারণে ভেঙে যায় আজীবনের সম্পর্ক, বিষিয়ে ওঠে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। তাই ইসলাম মানবচরিত্রের সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছে মুখের ভাষাকে।
কথার লাগাম টেনে ধরতে পারলে কেবল পরকালের পথই সুগম হয় না, এই নশ্বর পৃথিবীতেও খুঁজে পাওয়া যায় অনাবিল মানসিক স্বস্তি।
ডিজিটাল শোরগোলে ক্লান্ত মন
বর্তমান যুগকে বলা যায় তথ্যের বিস্ফোরণ আর অবিরাম কথার যুগ। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উন্মুক্ত জগতে এসে মানুষের কথা বলার পরিধি কোনো বাঁধ মানছে না।
ভার্চ্যুয়াল দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষ যেন এক-একটি অনবরত প্রচারযন্ত্র। কে কী খেল, কে কী পরল, কার মতামত কী—সবকিছু নিয়েই চলছে অবিরাম চর্চা।
সমস্যা কেবল কথা বলায় নয়; সমস্যা হলো সেখানে যুক্ত হওয়া বিষাক্ততায়। সামান্য মতের অমিল হলেই শুরু হয় আক্রমণাত্মক ট্রলিং, কটূক্তি, চরিত্রহনন আর হিংসার চর্চা। সারাদিন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মানুষ এসব নেতিবাচক মন্তব্য পড়ছে, মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছে এবং নিখুঁত পরিকল্পনা আঁটছে।
এর পেছনে রয়েছে অপ্রয়োজনীয় কথার ভিড়, যাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ‘লাগভ’ বা অসার বাক্যালাপ। নিজের ভেতরের ও চারপাশের কথার কোলাহল যদি না থামে, তবে বাহ্যিক নির্জনতাও অন্তরে শান্তি এনে দিতে পারে না।
মানুষকে তো তাদের জিবের অর্জিত বিষাক্ত ফসলের কারণেই উপুড় করে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৬১৬
জিবের ফসল, অনন্ত বিপদ
মানুষের মুখের একটিমাত্র শব্দ পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিধ্বংসী হতে পারে। একদিন সাহাবি মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) নবীজির কাছে এমন এক আমল সম্পর্কে জানতে চাইলেন যা তাঁকে বেহেশতে নিয়ে যাবে এবং দোজখ থেকে দূরে রাখবে।
রাসুল (সা.) ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো একে একে বর্ণনা করার পর নিজের জিব আঙুল দিয়ে টেনে ধরলেন এবং বললেন, “তুমি এটিকে সংযত রাখো।” মুআজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘আমরা যেসব কথা বলি, সেগুলোর জন্যও কি আমাদের শাস্তি পেতে হবে?’
রাসুল (সা.) ব্যাকুল হয়ে বললেন, “আফসোস তোমার জন্য হে মুআজ, মানুষকে তো তাদের জিবের অর্জিত বিষাক্ত ফসলের কারণেই উপুড় করে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৬১৬)
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন অতন্দ্র প্রহরী তার পাশেই প্রস্তুত থাকে।” (সুরা ক্বাফ, আয়াত: ১৮)
নীরবতার গভীর দর্শন
আমাদের পূর্বসূরি মনীষীরা খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন যে অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে মুখের দরজায় কড়া পাহারা বসাতে হবে।
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কথার মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করে বলতেন, “যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, তার ভুলভ্রান্তিও বেশি হয়; আর যার ভুল বেশি হয়, তার অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যায়; যার অপরাধ বেশি হয়, তার মনের সতর্কতা ও আত্মসংযম কমে যায়; আর যার আত্মসংযম হারিয়ে যায়, তার বিশ্বাস ধ্বংস হয়ে যায়।” (বাইহাকি, শুআবুল ইমান, হাদিস: ৪৬৪০)
রাসুল (সা.) বিশ্বাসী মানুষের দৈনন্দিন আচরণের একটি সোনালি মাপকাঠি বেঁধে দিয়ে গেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪৭৫)
যেখানে কেউ কাউকে খোঁটা দেবে না, কারও পেছনে কেউ কথা বলবে না, কোনো মিথ্যার জাল ছড়ানো হবে না। আল্লাহ এই নীরব ও সুন্দর পরিবেশকে একজন মানুষের সারা জীবনের সাধনার বড় ‘পুরস্কার’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
বেহেশতের শ্রেষ্ঠ উপহার
পৃথিবীতে মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত হয় মানুষের জিব দিয়ে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর কুৎসা, পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁচা মারা কথা কিংবা বন্ধুদের আড্ডায় কারও অনুপস্থিতিতে পরচর্চা—এসব সামাজিক দূষণ মানুষের বেঁচে থাকাকে দুর্বিষহ করে তোলে।
তাই বেহেশতের সেই পরম শান্তির রাজ্যে মহান আল্লাহ কান ও মনকে এই বিষবাষ্প থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখবেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “সেখানে তারা কোনো অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না; এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক যথার্থ পুরস্কার ও সুনির্দিষ্ট উপহার।” (সুরা নাবা, আয়াত: ৩৫–৩৬)
যেখানে কেউ কাউকে খোঁটা দেবে না, কারও পেছনে কেউ কথা বলবে না, কোনো মিথ্যার জাল ছড়ানো হবে না। যেখানে প্রতিটি উচ্চারণ হবে সত্য, স্নিগ্ধ ও প্রেমময়। আল্লাহ এই নীরব ও সুন্দর পরিবেশকে একজন মানুষের সারা জীবনের সাধনার বড় ‘পুরস্কার’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
রোজকার জীবনে সংযমের অনুশীলন
আজকের অস্থির সময়ে এই চর্চা শুরু করা যায় একেবারে নিজের আঙিনা থেকেই:
তর্কে জড়ানোর লোভ সামলানো: সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট বক্সে কিংবা চায়ের আড্ডায় কারও অযৌক্তিক কথায় সবসময় পাল্টা মন্তব্য করতে যাওয়া চরম বোকামি। সত্য প্রতিষ্ঠিত করার নাম করে নিজের মানসিক শান্তি ও সময় নষ্ট না করে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।
গুজবে কান না দেওয়া: কোনো মজলিসে যখন অন্য কাউকে নিয়ে সমালোচনা বা গিবত শুরু হয়, তখন সেই আলোচনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া উচিত। কোরআনে এমন মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে, “আর যখন তারা কোনো অর্থহীন কথার মুখোমুখি হয়, তখন আত্মমর্যাদার সাথে তা এড়িয়ে চলে।” (সুরা ফুরকান, আয়াত: ৭২)
উত্তেজনার মুহূর্তে বিরতি নেওয়া: রাগের মাথায় কোনো কথা না বলে অন্তত দশ সেকেন্ড সময় নেওয়া দরকার। মুহূর্তের একটি অশোভন মন্তব্য বছরের পর বছর ধরে একটি সম্পর্কের মাঝে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকতে পারে।
কথার ভিড়ে নিজের আত্মাকে হারিয়ে না ফেলে পরিমিত বাক্যালাপ ও সংযত নীরবতাই হোক আমাদের প্রতিদিনের বাঁচার পাথেয়।