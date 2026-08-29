ইসলামি সমাজ গড়তে যে ৪ ধরনের জ্ঞান অপরিহার্য 

যেকোনো সমাজ সংস্কার, বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের মূল শর্ত হলো পারিপার্শ্বিক সময় ও পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করার প্রজ্ঞা।
সমকালীন পৃথিবীতে ইসলামি চিন্তা ও সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টায় যে স্থবিরতা বা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়, তা কেবল আন্তরিকতার অভাবে নয়; বরং চারটি মৌলিক ক্ষেত্রে সুসংহত জ্ঞান, গভীর দূরদর্শিতা ও প্রায়োগিক প্রমাণের ঘাটতির কারণে।
কার্যকর সামাজিক রূপান্তর ও যুগোপযোগী সংস্কারের জন্য যে চারটি ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য, তা নিচে শাস্ত্রীয় ও প্রায়োগিক প্রমাণসহ আলোচনা করা হলো:
ইসলামি আইনশাস্ত্রে শুধু মূল গ্রন্থের জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং সমকালীন বাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানকে সঠিক সিদ্ধান্তের পূর্বশর্ত করা হয়েছে।
ইসলামি বিধানে কিছু বিষয় চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় (সাওয়াবিত), আর কিছু বিষয় স্থান-কাল-পাত্রের প্রেক্ষাপটে গতিশীল ও নমনীয় (মুতাগাইয়্যিরাত)। কোন পরিস্থিতিতে কোন আমল বা দায়িত্বটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা নির্ণয় করার প্রজ্ঞাকে ফিকহের পরিভাষায় ‘ফিকহুল আওলাবিয়্যাত’ বা অগ্রাধিকারের জ্ঞান বলা হয়।
এই জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে মানুষ মৌলিক সংকট রেখে গৌণ বিষয় নিয়ে শক্তি ক্ষয় করে। যেমন—সমাজে যখন তীব্র দুর্ভিক্ষ বা মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন নফল হজের পেছনে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া শরিয়াহর দৃষ্টিতে অধিক জরুরি হয়ে পড়ে।
একইভাবে সমাজ ও জাতির মৌলিক অস্তিত্ব রক্ষা করা সাধারণ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের চেয়ে অগ্রগণ্য। (ইমাম গাজালি, ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ৩/৩৯৪, দারুল মারেফাহ, বৈরুত, ১৯৮২)
বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় কোনো স্থানীয় ঘটনাই আর একক বা বিচ্ছিন্ন কোনো পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে না। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিস্তার, বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণে প্রতিটি জনপদ আজ পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।
সমকালীন এই বৈশ্বিক বাস্তবতা ও সমস্যার উৎস সঠিকভাবে না বুঝে কোনো টেকসই সংস্কার সম্ভব নয়। কেননা, ইসলামি আইনশাস্ত্রে শুধু মূল গ্রন্থের জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং সমকালীন বাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানকে সঠিক সিদ্ধান্তের পূর্বশর্ত করা হয়েছে।
তোমরা মানুষের সঙ্গে তাদের বোধগম্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে (তোমাদের অসংলগ্ন বক্তব্যের কারণে) মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক?’সহিহ বুখারি,হাদিস: ১২৭
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) উল্লেখ করেছেন, ‘একজন আলেম বা সংস্কারক ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া দিতে পারেন না, যতক্ষণ না তিনি দুটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন—এক. সমকালীন বাস্তবতার নিখুঁত জ্ঞান (ফিকহুল ওয়াকি), যাতে মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আলামত ও পেছনের কার্যকারণ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; এবং দুই. সেই বাস্তবতার ওপর আল্লাহর কালাম ও রাসুলের সুন্নাহ প্রয়োগের বিশুদ্ধ পদ্ধতি (ফিকহুশ শারিয়াহ)। এই দুইয়ের সমন্বয়েই কেবল সত্যের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব।’ (ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন আন রাব্বিল আলামিন, ১/৮৭, দারুল জিল, বৈরুত)
যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার ধরন, প্রশ্নের পরিধি, জীবনবোধ এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাষা আমূল বদলে গেছে। গতানুগতিক আবেগসর্বস্ব বয়ান কিংবা কয়েক শতক আগের উপমা দিয়ে সমকালীন যুক্তিনির্ভর প্রজন্মকে ধর্মের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়।
মানুষের মেধা, স্তর ও মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী কথা বলাই হলো নবীজির দাওয়াতি পদ্ধতির মূল চালিকাশক্তি।
পবিত্র কোরআনে নবী-রাসুলদের দাওয়াতি নীতি স্পষ্ট করে আল্লাহ–তাআলা ঘোষণা করেন, ‘আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলতে পারেন।’ (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪)
এখানে ‘ভাষা’ শুধু ব্যাকরণগত ভাষা নয়; বরং স্বজাতির মনস্তত্ত্ব, বোধগম্যতা ও সমকালীন ভাব প্রকাশের মাধ্যমকেও বোঝায়।
মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ধারণক্ষমতা বিবেচনা করার তাগিদ দিয়ে চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেছেন, ‘তোমরা মানুষের সঙ্গে তাদের বোধগম্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও যে (তোমাদের অসংলগ্ন বক্তব্যের কারণে) মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক?’ (সহিহ বুখারি,হাদিস: ১২৭)
সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ‘তুমি যদি মানুষের সামনে এমন কোনো গভীর বা জটিল তত্ত্ব আলোচনা করো যা তাদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ধারণ করতে পারে না, তবে নিশ্চিতভাবেই তা তাদের একদলের জন্য বিভ্রান্তি ও ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪)
সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে মানুষের কাজ হলো নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; এর চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর কুদরতের ওপর নির্ভরশীল।
ইতিহাস ও সমাজ পরিবর্তনের পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট আসমানী নীতি কার্যকর রয়েছে, যাকে কোরআনের পরিভাষায় ‘সুন্নাতুল্লাহ’ বলা হয়। কোনো অর্থবহ বিপ্লব বা নৈতিক রূপান্তর রাতারাতি ঘটে না; বরং তা দীর্ঘ শ্রম, মেহনত ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।
আল্লাহ–তাআলা ঘোষণা করেন, ‘আপনি আল্লাহর নিয়মে (সুন্নাতুল্লাহ) কখনো কোনো পরিবর্তন পাবেন না।’ (সুরা ফাতির, আয়াত: ৪৩)
সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে মানুষের কাজ হলো নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; এর চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর কুদরতের ওপর নির্ভরশীল।
নবীজিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ–তাআলা বলেছেন, ‘আমি তাদের যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তার কিছুটা যদি আপনাকে (জীবদ্দশায়) দেখিয়ে দিই কিংবা (তার আগেই) আপনার মৃত্যু ঘটাই—তবে আপনার মূল দায়িত্ব তো কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া, আর চূড়ান্ত হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।’ (সুরা রাদ, আয়াত: ৪০)
ইসলামি অগ্রাধিকারের গভীর বোধ, আধুনিক বৈশ্বিক বাস্তবতার নির্মোহ পাঠ, প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক ভাষা এবং ঐতিহাসিক সুন্নাতুল্লাহর যথাযথ প্রয়োগ—এই চারটির সুসমন্বয় ছাড়া আধুনিক যুগে কোনো আদর্শিক সংস্কারপ্রচেষ্টা স্থায়িত্ব পেতে পারে না।