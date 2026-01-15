কখনো এমন পরিস্থিতি আসে যখন দোয়া-ই হয় আমাদের বড় আশ্রয়
ইসলাম

দুঃসময়ে পঠিত নবীজির দোয়া

ইসমত আরা

জীবনে মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন হঠাৎ কোনো বিপদ বা কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা হতবিহ্বল হয়ে যাই। কখনও দিশেহারা লাগে—কী করব, কীভাবে সামলাব, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। হতে পারে সেটা কোনো আকস্মিক অসুস্থতা, মানসিক অস্থিরতা, কিংবা কোনো দুর্ঘটনা।

কখনো এমন পরিস্থিতি আসে যখন মানুষের সাধ্যে কিছুই করার থাকে না—তখন দোয়া-ই হয় আমাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা ছাড়া তখন আর কিছুই করার থাকে না।

দোয়া: মুমিনের শক্তিশালী হাতিয়ার

দোয়া তো শুধু প্রার্থনা নয়, দোয়া বিপদ মোকাবিলায় মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তবে শুধু অস্ত্রই শক্তিশালী হলে হয় না, অস্ত্র চালনাকারীকেও তাওয়াক্কুলের শক্তিতে দৃঢ় হতে হয়। অস্ত্র (দোয়া) এবং অস্ত্র চালনাকারী (মুমিনের অন্তর) দৃঢ় হলে দয়ালু আল্লাহ সেই ডাক কবুল করেন—এটা মুমিনের অটুট বিশ্বাস।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-ও জীবনে বহুবার বহু ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। শারীরিক কষ্ট, মানসিক চাপ, সামাজিক বয়কট—সবই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি কঠিন সময়ে তিনি কায়মনোবাক্যে শুধু আল্লাহ তাআলাকেই ডাকতেন।

আল্লাহর রাসুল কঠিন সময়ে প্রধানত তিনটি দোয়া পাঠ করতেন এবং তাঁর উম্মতকেও পাঠ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। দোয়া তিনটি হলো:

১. দোয়া ইউনুস

সাদ ইবনে আবি ওক্কাস (রা.) বলেন,  রাসুল (সা.) বলেন, “মাছের পেটে থাকাকালীন নবী ইউনুস যে দোয়াটি করেছিলেন, সেটি কোনো মুসলিম পাঠ করলে আল্লাহ অবশ্যই তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন।” (সুনান তিরমিজি, হাদিস: ৩৫০৫)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাযযোয়ালিমীন।

অর্থ: আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি অতি পবিত্র; নিশ্চয়ই আমি অত্যাচরীদের অন্তর্ভুক্ত।

২. দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করার দোয়া

আসমা বিনতে উমাইস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসুল বলেন, “আমি কি তোমাদের এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না, যা তোমরা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সময় পড়বে?” সাহাবি বললেন, অবশ্যই শেখাবেন। তিনি বললেন,

উচ্চারণ: আল্লাহু আল্লাহু রব্বী, লা উশরিকু বিহী শাইআ।

অর্থ: আল্লাহ, আল্লাহ, তিনিই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সঙ্গে কোনো অংশী স্থাপন করি না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ১৫২৫)

৩. কঠিন কাজ সহজ করার দোয়া

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসুল (সা.) কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে এই দোয়াটি পড়তেন—

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জা‘আলতাহু সাহলান, ওয়া আনতা তাজ‘আলুল হাযনা ইযা শি’তা সাহলান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া কিছুই সহজ নয়। আর আপনি চাইলে কঠিনকেও সহজ করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৯৭৪)

শেষ কথা

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দেন এবং নবীজির সুন্নাহ অনুযায়ী বেশি বেশি দোয়া করার সামর্থ্য দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।

ইসমত আরা : শিক্ষক ও লেখক।

