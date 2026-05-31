বিশ্বাসভঙ্গের পর দাম্পত্যে পুনরায় আস্থা ফেরানোর ৬ উপায়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা দাম্পত্যে ফাটল ধরাতে পারে এমন বহু প্রলোভন সামনে নিয়ে এসেছে। অনলাইন চ্যাটিং বা আবেগী সম্পর্কের মাধ্যমেও এটি দানা বাঁধতে পারে।
সম্পর্কে বিশ্বাস ভঙ্গ হলে জীবন থমকে যায়। প্রশ্ন হলো, এই ক্ষত কি নিরাময় সম্ভব? ইসলামি মূল্যবোধ বলে হারানো বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার পথ বন্ধুর হলেও অসম্ভব নয়।
গোপনে পাসওয়ার্ড চুরি করে বা নজরদারি করে কখনো বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা যায় না। এতে বরং সম্পর্কের দূরত্ব আরও বাড়ে।
অনেকেই জীবনসঙ্গীর বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ হলে গোপনে তার ফোন চেক করা বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে উঁকিঝুঁকি মারাকে জায়েজ মনে করেন। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়ে কঠোর।
মহান আল্লাহ বলেছেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না...” (সুরা হুজরাত, আয়াত: ১২)
বিশ্বাসভঙ্গ হওয়ার পর একটি সম্পর্ককে পুনরায় টিকিয়ে রাখা কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়, ধৈর্য এবং উভয় পক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা। কয়েকটি কার্যকর ধাপ আলোচনা করা হলো:
১. সম্পর্কটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা: যিনি বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন, তাকে প্রথমেই সেই তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। শুধু ‘ব্লক’ করাই যথেষ্ট নয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তওবার প্রথম শর্তই হলো পাপের পরিবেশ ত্যাগ করা।
২. অকপট স্বীকারোক্তি: নিজের ভুল স্বীকার করতে হবে কোনো প্রকার অজুহাত ছাড়াই। দোষারোপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। নিজের কৃতকর্মের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া এবং দায়ভার গ্রহণ করা নিরাময় প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।
৩. স্বচ্ছ যোগাযোগ: বিশ্বস্ততা ফিরে পেতে হলে দুজনের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার বিকল্প নেই। সত্য লুকিয়ে কখনো ক্ষত দূর করা যায় না। রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো, কারণ সত্য পুণ্যের পথ দেখায়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬০৯৪)
৪. ক্ষমার জন্য জোর না করা: অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সঙ্গীকে দ্রুত ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য চাপ দেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশ্বাস ভাঙা যত সহজ, তা জোড়া লাগানো তত কঠিন। ইসলাম ক্ষমা করতে উৎসাহিত করে, কিন্তু তা যেন লোক দেখানো বা চাপের মুখে না হয়।
৫. কারণ অনুসন্ধান: কেন এমনটি ঘটল তা বুঝতে পারা ভবিষ্যতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে সাহায্য করে। হয়তো সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা, অতৃপ্তি বা একাকীত্ব কাজ করছিল। এই শূন্যস্থানগুলো শনাক্ত করে তা পূরণের চেষ্টা করতে হবে।
৬. পেশাদার কাউন্সিলিং: অনেক সময় নিজেদের চেষ্টা যথেষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে ইসলামি মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান রাখেন এমন কারো পরামর্শ নেওয়া কার্যকর হতে পারে। পবিত্র কোরআনে পারিবারিক কলহ মেটাতে সালিশের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, “যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তবে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো; তারা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল ঘটিয়ে দেবেন।” (সুরা নিসা, আয়াত: ৩৫)
বিশ্বাসভঙ্গের হলেও সম্পর্ক আগের চেয়েও বেশি পরিপক্ক ও শক্তিশালী হতে পারে। যদি উভয় পক্ষ ধৈর্য, ক্ষমা এবং সংশোধনের মানসিকতা রাখে, তবে তারা একটি নতুন এবং গভীরতর বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হয়।
রাসুল(সা.) বলেছেন, “মুমিন এক গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬১৩৩)
অর্থাৎ, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সচেতনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ। হারানো বিশ্বাস ফিরে পাওয়া দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ, কিন্তু ভালোবাসার স্বার্থে সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব নয়।