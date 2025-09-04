ঐক্যই মুসলিম উম্মাহর সৌন্দর্য

মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্য একটি ঐশী উপহার, যা আমাদের শক্তির উৎস এবং আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংহতির ভিত্তি। এ ঐক্য শুধু মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবতার ভিত্তিতে অমুসলিমদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তোলে।
একজন মুসলিম তাঁর ভাই-বোনদের দুঃখে যেমন ব্যথিত হন, তেমনি অন্যদের দুর্দশাতেও তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাতে এ ঐক্যের গুরুত্ব আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।
মুসলিম ঐক্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এর উত্তর সহজ, ঐক্যই আমাদের শক্তি। একটি সম্মিলিত উম্মাহ একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যা ইসলামের শত্রুদের জন্য ভয়ের কারণ। ঐক্যের মাধ্যমে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এ ঐক্য আমাদের বিশ্বমঞ্চে কণ্ঠস্বর দেয় এবং শত্রুদের হাতে আমাদের দুর্বলতা রোধ করে।
বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ অনেক ক্ষেত্রে শত্রুদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ, আমরা বিভক্ত। ঐক্যের অভাবে আমাদের কণ্ঠস্বর বিশ্বমঞ্চে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
ঐক্য ছিল মদিনায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি। প্রাথমিক মুসলিমরা এ ঐক্যের জোরে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং অবিচার ও আগ্রাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন।
কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘মুমিন পুরুষ ও নারী একে অপরের সহায়ক; তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা তাওবা, আয়াত: ৭১)
মদিনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র ঐক্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। রাসুল (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা মুসলিম উম্মাহকে অভূতপূর্ব শক্তি দিয়েছিল। এ ঐক্যের ফলে মুসলিমরা বদর, উহুদ ও খন্দকের মতো যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন।
এ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমাদের শিক্ষা দেয়, ঐক্য ছাড়া আমাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সামনে একই চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদের ঐক্যের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলা করতে হবে এবং আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
বর্তমানে ফিলিস্তিনে আমাদের ভাই-বোনদের দুর্দশা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ সংকটে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করা অপরিহার্য। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়ান।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৮০)
এমনকি যদি কেউ শারীরিক, আর্থিক বা মৌখিকভাবে সাহায্য করতে না পারেন, তবু তিনি হৃদয়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করতে পারেন। এটি ইমানের সর্বনিম্ন স্তর।
মুসলিম ঐক্যের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রাজনৈতিক বিভেদ, সামাজিক পার্থক্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি হতে পারে, যদি আমরা এটিকে ঐক্যের পথে ব্যবহার করি। আমাদের সবাইকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে—আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ।