অনুশোচনায় অশ্রু ঝরবে যে ১০ আয়াত পাঠে

ধর্ম ডেস্ক

মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল হওয়া বা পাপে লিপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই ভুলের ওপর জেদ ধরে না থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসাই হলো প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ নিজেকে ‘গাফুরুর রাহিম’ (পরম ক্ষমাশীল) হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। নিরাশ না হয়ে নতুন করে জীবন শুরুর প্রেরণা জোগাতে তওবা বিষয়ক ১০টি অনন্য আয়াত তুলে ধরা হলো:

১. আল্লাহর অসীম রহমত থেকে নিরাশা নয়

গুনাহ যত বড়ই হোক, স্রষ্টার ক্ষমার পরিধি তার চেয়েও অনেক বড়। তাই তওবার দরজা সব সময় খোলা।

  • উচ্চারণ: লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামি'আ।

  • অর্থ: আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা জুমার, আয়াত: ৫৩)

২. পাপ যখন পুণ্যে বদলে যায়

আন্তরিক তওবা কেবল পাপ মোচনই করে না, বরং এটি মানুষের অতীতের মন্দ কাজগুলোকে নেকিতে রূপান্তরিত করার এক অলৌকিক সুযোগ।

  • উচ্চারণ: ফাউলাইকা ইউবাদ্দিলুল্লাহু সাইয়্যিআতিহিম হাসানাত।

  • অর্থ: তবে যারা তওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। (সুরা ফুরকান, আয়াত: ৭০)

৩. তওবাকারীর প্রতি আল্লাহর প্রেম

ভুল স্বীকার করে ফিরে আসা বান্দাকে আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন। তওবা হলো আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের সোপান।

  • উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওওয়াবিনা ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন।

  • অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২২২)

৪. ক্ষমার প্রতিশ্রুতি

পাপের ভারে যখন মন ভারাক্রান্ত হয়, তখন স্রষ্টার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি বান্দাকে নিরাশ করেন না।

  • উচ্চারণ: ছুম্মা ইয়াস্তাগফিরিল্লাহা ইয়াজিদিল্লাহা গাফুরার রাহিমা।

  • অর্থ: যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের ওপর জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। (সুরা নিসা, আয়াত: ১১০)

৫. আল্লাহই একমাত্র ত্রাণকর্তা

ভুল করার পর যখন মানুষ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখনই সে প্রকৃত মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

  • উচ্চারণ: যাকারুল্লাহা ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম।

  • অর্থ: আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫)

৬. চাই খাঁটি তওবা

তওবা কেবল মুখের কোনো বুলি নয়; বরং এটি হলো মন থেকে লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় সেই ভুল না করার দৃঢ় সংকল্প।

  • উচ্চারণ: ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা।

  • অর্থ: হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো। (সুরা তাহরিম, আয়াত: ৮)

৭. তওবা কবুলের নিশ্চয়তা

বান্দার করুণ আর্তনাদ ও তওবা কবুল করা আল্লাহর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি পরম দয়ালু ও তওবা গ্রহণকারী।

  • উচ্চারণ: আলাম ইয়া'লামু আন্নাল্লাহা হুওয়া ইয়াকবালুত তাওবাতা আন ইবাদিহি।

  • অর্থ: তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং দান-সদকা গ্রহণ করেন? (সুরা তাওবা, আয়াত: ১০৪)

৮. সাফল্যের চাবিকাঠি তওবা

দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সাফল্য কেবল তাদের জন্যই, যারা নিজেদের ভুল সংশোধন করে স্রষ্টার পথে ফিরে আসে।

  • উচ্চারণ: ওয়া তুবু ইলাল্লাহি জামি'আন আইয়্যুহাল মুমিনুনা লা'আল্লাকুম তুফলিহুন।

  • অর্থ: আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। (সুরা নুর, আয়াত: ৩১)

৯. দ্রুত তওবা করার গুরুত্ব

অজ্ঞতাবশত কোনো ভুল হলে তা বোঝার সাথে সাথে তওবা করা উচিত। বিলম্ব না করে ফিরে আসাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

  • উচ্চারণ: ছুম্মা ইয়াতুবুনা মিন কারিবিন ফাউলাইকা ইয়াতুবুল্লাহু আলাইহিম।

  • অর্থ: যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, তারপর শীঘ্রই তওবা করে; এদের তওবাই আল্লাহ কবুল করেন। (সুরা নিসা, আয়াত: ১৭)

১০. তওবা ও কর্মের সমন্বয়

সাফল্য তখনই আসে যখন তওবার পাশাপাশি মানুষ ভালো কাজে আত্মনিয়োগ করে। আচরণ ও অভ্যাসের পরিবর্তনই তওবার সার্থকতা।

  • উচ্চারণ: ওয়া মান তাবা ওয়া আমিলা সালিহান ফা ইন্নাহু ইয়াতুবু ইলাল্লাহি মাতাবা।

  • অর্থ: আর যে তওবা করে এবং সৎকাজ করে, সে প্রকৃতই আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭১)

পরিশেষে, তওবা হলো মানুষের হৃদয়ের গ্লানি মুছে ফেলার এক পবিত্র জলধারা। অতীতের ভুলকে আঁকড়ে ধরে হতাশ না হয়ে আল্লাহর দয়ার ওপর ভরসা করে সুন্দর আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে খাঁটি তওবা করার তৌফিক দিন। আমিন।

