কীভাবে দান করলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় জাকাত ও সদকা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের নির্দেশে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে সেতুবন্ধের কথা বলা হয়েছে, তা কেবল দূর থেকে অর্থ ছুড়ে দেওয়ার নাম নয়।
বরং গ্রহীতার প্রকৃত অভাব বুঝে তাঁর পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁকে স্বাবলম্বী করে তোলাই হলো প্রকৃত দানশীলতা।
একজন প্রকৃত মুমিন যখন দান করেন, তখন তাঁর লক্ষ্য থাকে গ্রহীতার মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাঁর জীবনের দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সমাধান করা।
এই লক্ষ্য অর্জনে দাতার পক্ষ থেকে সহমর্মিতা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গ্রহীতার অবস্থা অনুধাবন করা
বর্তমান সময়ে আমরা অনেক সময় তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা সরাসরি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব শেষ করি। কিন্তু সরাসরি অভাবী মানুষের কাছে যাওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে একধরনের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বরকত রয়েছে।
যখন আমরা একজন দুস্থ মানুষের সাথে কথা বলি, তখন আমরা তাঁদের জীবনের গভীরতর সংকটগুলো বুঝতে পারি।
হয়তো সেই মানুষটির নগদ অর্থের চেয়েও জরুরি কোনো আইনি সহায়তা, চিকিৎসার জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা কিংবা তাঁর সন্তানের জন্য এক জোড়া চশমা বা কিছু প্রয়োজনীয় পোশাক প্রয়োজন।
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা নষ্ট করো না’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৬৪)
গ্রহীতার প্রকৃত প্রয়োজন না বুঝে তাঁকে দায়সারাভাবে সাহায্য করা অনেক সময় তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত হানতে পারে।
নগদ অর্থের বাইরেও যা সাহায্য করা যায়
যিনি অভাবে আছেন, তাঁর কাছে অনেক সময় বাজারের জিনিসের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে সরাসরি ব্যবহারযোগ্য কিছু সামগ্রী। শীতের রাতে কম্বল, থালাবাসন, বাচ্চাদের বই বা ঘরোয়া নিত্যপণ্য অনেক সময় নগদ টাকার চেয়েও বেশি কাজে দেয়।
কারণ, অতি অভাবের সময় বাজার করার মতো মানসিক বা শারীরিক শক্তি অনেকের থাকে না।
দান ও সদকার ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর আদর্শ ছিল মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা।
হাদিসে এসেছে, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো, অথবা তার কোনো বিপদ দূর করা, কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা’ (আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস: ৬০২৬)।
ভিক্ষাবৃত্তি নয়, স্বাবলম্বিতা অর্জনে সহায়তা
ইসলাম অভাবীকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করলেও অকারণে ভিক্ষাবৃত্তিকে কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামি দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো অভাবী মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা, যাতে সে ভবিষ্যতে নিজেই অন্যকে সাহায্য করার সক্ষমতা অর্জন করে।
সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত একটি চমৎকার ঘটনা আমাদের এই শিক্ষা দেয়। জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি তাঁকে বাড়ি থেকে একটি কম্বল ও একটি পানির পাত্র নিয়ে আসতে বলেন।
নবীজি (সা.) সেগুলো দুই দিরহামে (রৌপ্য মুদ্রা) নিলামে বিক্রি করেন এবং তাঁকে এক দিরহাম দিয়ে পরিবারের জন্য খাবার কিনতে বলেন, আর বাকি এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠারের মাথা কিনতে বলেন।
এরপর নবীজি (সা.) নিজ হাতে সেই কুঠারে একটি কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বনে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করার পরামর্শ দিলেন। ১৫ দিন পর সেই ব্যক্তি ১০ দিরহাম উপার্জন করে নবীজির কাছে ফিরে আসেন।
নবীজি (সা.) বললেন, ‘এটি তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে উত্তম, যা কেয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কালো দাগ হয়ে ফুটে উঠত’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ১৬৪১)।
মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার গুরুত্ব
গবেষণা দেখায় যে অতি দারিদ্র্য মানুষের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যা তাকে এক অন্তহীন ব্যর্থতার চক্রে বন্দি করে। এই অবস্থায় কেবল কিছু অর্থ সাহায্য তাদের জীবন বদলে দিতে পারে না। তাদের প্রয়োজন সঠিক পরামর্শ, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং মানসিক সমর্থন।
আমাদের আশেপাশে এমন অনেক দক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের পেশাগত দক্ষতা দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করতে পারেন। যেমন—একজন চিকিৎসক বিনা মূল্যে রোগী দেখে দিতে পারেন, একজন আইনজীবী আইনি পরামর্শ দিতে পারেন কিংবা একজন শিক্ষক দুস্থ শিশুকে বিনা মূল্যে পড়াতে পারেন। এই ধরনের ‘দক্ষতা-ভিত্তিক সদকা’ অনেক সময় নগদ অর্থের চেয়েও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।
প্রখ্যাত গবেষক ও ধর্মতত্ত্ববিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে জাকাত ও সদকার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, যাতে সমাজ থেকে পরনির্ভরশীলতা দূর হয় (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬৫)।
দাতার জন্য করণীয়
জাকাত বা সদকা প্রদানের সময় আমাদের নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত:
ব্যক্তিগত যোগাযোগ: সম্ভব হলে সরাসরি গ্রহীতার সাথে কথা বলুন। তাদের গল্প শুনুন। অনেক সময় একটু মন দিয়ে কথা শোনাই তাদের জন্য বড় সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায়।
প্রয়োজন চিহ্নিত করা: তার আসলে কী প্রয়োজন তা বোঝার চেষ্টা করুন। হতে পারে তার একটি সেলাই মেশিন বা ছোট দোকান করে দেওয়া তার পরিবারের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।
গোপনীয়তা রক্ষা: দান এমনভাবে করা উচিত যাতে গ্রহীতা লজ্জিত না হন। নবীজি (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি এমনভাবে দান করে যে তার ডান হাত কী দিল বাম হাত তা জানতে পারল না, সে কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবে (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৪২১)।
শেষ কথা
দান কেবল একটি লেনদেন নয়, এটি একটি ইবাদত। আমরা যখন কারও দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, তখন যেন আমরা কেবল আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থ দিচ্ছি—এমন মনোভাব না রাখি।
বরং আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একজন মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগিয়ে দেওয়া। আমাদের দেওয়া ক্ষুদ্র একটি কুঠার যেমন একজনের ভাগ্য বদলে দিতে পারে, তেমনি আমাদের সামান্য সহানুভূতি ও সময় বদলে দিতে পারে একটি পুরো সমাজকে।