মানুষ স্বপ্ন দেখে—স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান, সম্পদের স্বপ্ন। কেউ শুধু স্বপ্ন দেখে বসে থাকে, কেউ রাত-দিন চেষ্টা করে লক্ষ্যের দিকে ছুটে যায়। আর কেউ-বা আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা নিয়ে পথ চলে—তাদের পা আরও মজবুত হয়, হৃদয় ভরে উঠে আশায়।
আল্লাহ তো ধনী, দয়ালু, আসমান-জমিনের মালিক। তিনি যা চান, তা-ই করেন। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তার আদেশ কেবল এই যে যখন কোনো কিছু করতে চান, তখন বলেন ‘হও’, তখনই তা হয়ে যায়।’ (সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৮২)
সুন্দর ধারণা মানে আল্লাহর প্রতি ভালো ভাবনা—তিনি রহমতের মালিক, দয়ার সমুদ্র। হাদিসে নবীজি (সা.) বলেন, ‘আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আছি।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭,৪০৫)
আল্লাহর রহমত সবকিছুকে ঘিরে, মায়ের চেয়ে বেশি দয়া তিনি বান্দার প্রতি করেন। নবীজি (সা.) একবার যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে এক মা দেখেন—তার স্তন থেকে দুধ ঝরছে, যে শিশু পান তাকেই জড়িয়ে ধরেন। নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, ‘এই মা কি তার সন্তানকে আগুনে ফেলবে?’ সাহাবিরা বলেন, ‘না, যতক্ষণ পারবে ফেলবে না।’ তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি এই মায়ের চেয়ে বেশি দয়ালু।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২,৭৫১)
সুন্দর ধারণা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী। পরিবারে শিশুরা শোনে কোরআন-হাদিসের গল্প, দেখে বাবা-মায়ের আমল। মৃত্যুর সময়ও এই ধারণা আশা দেয়। নবীজি (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ মরার সময় আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা ছাড়া মরো না।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২,৮৭৭)
মৃত্যু কঠিন, পাপের ভয় লাগে, কিন্তু সুন্দর ধারণা বলে, ‘আল্লাহ ক্ষমা করবেন, তওবা কবুল করবেন।’
জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে এই ধারণা ফুটে ওঠে:
১. রিজিকের বণ্টনে: আল্লাহ হেকমতের সঙ্গে রিজিক বণ্টন করেন। কারও কাছে বেশি, কারও কম। এটা ভালোবাসা বা অভিশাপের চিহ্ন নয়। কোরআন বলে, ‘আল্লাহ যাকে চান রিজিক প্রশস্ত করেন, সংকুচিত করেন।’ (সুরা রাদ, আয়াত: ২৬)
২. দান করার সময়: আল্লাহর পথে খরচ করলে বিশ্বাস রাখি, তিনি ফিরিয়ে দেবেন। কোরআন বলে, ‘তোমরা যা খরচ করো, তিনি তা পূরণ করবেন, তিনি সেরা রিজিকদাতা।’ (সুরা সাবা, আয়াত: ৩৯)
৩. কষ্ট থেকে মুক্তির সময়: কষ্ট যত বড়ই হোক, আল্লাহ উদ্ধার করবেন। কোরআন বলে, ‘কে তোমাদের স্থল-জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, যখন তোমরা গোপনে তাকে ডাকো?’ (সুরা আনআম, আয়াত: ৬৩)
৪. ভালো লোকদের জয়ের সময়: আল্লাহ তার বান্দাদের সাহায্য করেন। কোরআন বলে, ‘যারা আল্লাহ, নবীজি ও মুমিনদের সঙ্গে থাকে, আল্লাহর দলই জয়ী।’ (সুরা মায়িদা, আয়াত: ৫৬)
যারা মনে করে আল্লাহ সাহায্য করবেন না, তাদের জন্য কোরআন বলে, ‘যে মনে করে আল্লাহ দুনিয়া-আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশে দড়ি বেঁধে ঝুলুক, দেখুক তার রাগ কমে কি না।’ (সুরা হজ, আয়াত: ১৫)
কেউ মনে করে, আল্লাহর রহমত বড়, তাই সে পাপ করতে থাকে। এক কবি বলেন, ‘যত পারো পাপ করো, যাচ্ছি তো ক্ষমাশীলের কাছেই।’ এটা ভুল। সুন্দর ধারণা পাপ থেকে দূরে রাখে, তওবা করায়। ধোঁকা মানে আরো পাপ করা, তওবা না করা। সুন্দর ধারণা ভুল সংশোধন করে, আল্লাহর পথে ছুটতে উৎসাহ দেয়।
বিশেষ করে কষ্টের সময়। সচ্ছলতায় সবাই আশা করে, কিন্তু কষ্টে হতাশা আসে। নবীজি (সা.)-এর সময় সাহাবিরা কষ্ট পেয়েছেন, খাব্বাব (রা.) অসম্ভব নির্যাতনের মুখে পড়ে বলে ফেলেছেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, দোয়া করুন, যেন আল্লাহ মুক্তি দেন।’
নবীজি (সা.) বললেন, ‘পূর্বের লোকদের লোহার চিরুনি দিয়ে চামড়া ছিঁড়ে ফেলা হতো, করাত দিয়ে মাথা চিরে দুভাগ করা হতো, তবু তারা দ্বীন ছাড়েনি। আল্লাহ এই দ্বীন পূর্ণ করবেন, একটা সময় সানআ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত যাওয়া কোনো যাত্রী শুধু আল্লাহ ভয় ছাড়া কিছু ভয় করবে না।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩,৬১২)
সত্যিকারের সুন্দর ধারণা ভয়ের সঙ্গে মিলে। নবীজি (সা.) এক যুবকের কাছে যান, জিজ্ঞেস করেন, ‘কেমন আছ?’ সে বলে, ‘আল্লাহর রহমত আশা করি, কিন্তু পাপের ভয় করি।’ নবীজি (সা.) বলেন, ‘এমন সময় হৃদয়ে এ দুটো মিললে আল্লাহ তাকে আশা পূরণ করেন, ভয় থেকে রক্ষা করেন’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪,২৩২)।
হাসান বাসরি বলেন, ‘কেউ কেউ স্বপ্নে ডুবে যায়, কোনো ভালো কাজ ছাড়াই মরে। বলে, “আমি আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা রাখি।” মিথ্যা কথা। সত্যি হলে নিশ্চয় সে ভালো কাজ করত।’ (তাফসির কুরতুবি, ১/২৫০, দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৪)
কোরআন জিহাদের সময়ও বলে, নামাজে দাঁড়ালে অস্ত্র রাখো, সতর্ক থাকো (সুরা নিসা, আয়াত: ১০২)
সুন্দর ধারণা মানে অলসতা নয়, চেষ্টার সঙ্গী। বান্দার কাজ হলো তওবা করা। নবীজি (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ রাতে হাত প্রসারিত করেন দিনের পাপী তওবা করুক, দিনে হাত প্রসারিত করেন রাতের পাপী তওবা করুক—সূর্য পশ্চিম থেকে ওঠা পর্যন্ত চলতে থাকবে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২,৭৫৯)
আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তাকওয়া ও ইহসানকারীদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা নাহল, আয়াত: ১২৮)
তিনি আরো বলেন, ‘কষ্টের সঙ্গে সহজ আছে, কষ্টের সঙ্গে সহজ আছে।’ (সুরা শারহ, আয়াত: ৫-৬)
সুন্দর ধারণা যেন একটা ফুলের মালা, যা জীবনকে সাজায়, কষ্টকে সহজ করে। এটি অলসতা নয়, চেষ্টা ও তওবার সঙ্গী। আল্লাহর দয়া অসীম, তার প্রতি ভালো ভাবনা রাখি—জীবন হয়ে উঠুক আনন্দের বাগান, যেখানে প্রতি পদক্ষেপে শান্তি ঝরবে।