শিশুকে এক স্মরণীয় রমজান উপহার দেওয়ার ৫ কৌশল

ধর্ম ডেস্ক

রমজান মাস এলেই প্রতিটি বাড়ি এক অদ্ভুত অপেক্ষার আমেজে ভরে ওঠে। বড়রা যখন ব্যস্ত থাকেন কত ঘণ্টা রোজা রাখতে হবে বা ইবাদতের সূচি নিয়ে, শিশুদের চোখ তখন খুঁজে ফেরে অন্য কিছু।

তাদের কাছে রমজান মানে রঙিন সাজসজ্জা, ইফতারের বিশেষ ঘ্রাণ আর আজানের ঠিক আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে মুনাজাতের সেই পরম মুহূর্ত।

পরিবারের দায়িত্ব কেবল শিশুকে অভুক্ত থাকতে শেখানো নয়; বরং তার হৃদয়ে এমন এক রমজান গেঁথে দেওয়া যা তাকে আজীবন এক উষ্ণ ও পবিত্র পরশ দেবে। কীভাবে আপনার শিশুর জন্য এই মাসটিকে স্মরণীয় করে তুলবেন?

১. সহজ ভাষায় রমজানের মর্মার্থ বোঝানো

শিশুকে কেবল ‘খেতে নেই’ না বলে রমজানের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে বলুন। ধৈর্য, দয়া এবং অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে শিক্ষা এই মাস দেয়, তা গল্পের ছলে তাদের সামনে তুলে ধরুন।

যখন একটি শিশু বুঝবে কেন আমরা রোজা রাখি, তখন সে কেবল অভ্যাসের বশে নয়, বরং সচেতনভাবে এটি পালন করতে শিখবে।

  • রমজান কর্নার: ঘরের এক কোণায় রমজানের জন্য বিশেষ জায়গা সাজান। সেখানে ঈদের কাউন্টডাউন ক্যালেন্ডার, ভালো কাজের তালিকা এবং শিশুদের হাতে বানানো ঘর সাজানোর উপকরণ রাখুন। এটি তাদের প্রতিদিন নতুন কিছু করার উৎসাহ দেবে।

২. প্রতিদিনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ

শিশুকে কেবল দর্শক না বানিয়ে তাকে রমজানের প্রতিদিনের কাজে শামিল করুন। এতে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পরিবারের প্রতি একাত্মতা বাড়বে।

  • ইফতারের আয়োজন: ছোট শিশুদের ইফতারের দস্তরখান সাজাতে সাহায্য করতে দিন। খেজুর বা পানির গ্লাস এগিয়ে দেওয়ার মতো সহজ কাজ তাদের দিন।

  • আজান ও দোয়া: বাড়ির ভেতরে তাকে আজান দেওয়ার সুযোগ দেওয়া বা ইফতারের আগে ছোট ছোট দোয়া পড়তে বলা তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

  • গল্পের আসর: নবী-রাসুলদের জীবনী বা সাহাবীদের বীরত্বের গল্প শুনিয়ে পারিবারিক সময়কে আনন্দময় করে তুলুন।

৩. খেলা আর সৃষ্টিশীলতায় শিক্ষা

শিশুরা খেলার ছলে যা শেখে, তা মুখস্থবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী হয়। রমজানকে তাদের কাছে এক সৃষ্টিশীল উৎসব হিসেবে তুলে ধরুন।

  • সৃজনশীল কাজ: রঙিন কাগজ দিয়ে লণ্ঠন (ফানুস) বানানো, প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করা—এসব কাজে শিশুকে যুক্ত করুন।

  • সদকা বক্স: একটি সুন্দর বাক্স বানিয়ে তাতে প্রতিদিন কিছু খুচরো পয়সা জমা দিতে উৎসাহিত করুন। মাস শেষে সেই টাকা অভাবী কাউকে দেওয়ার মাধ্যমে সে ‘দেওয়ার আনন্দ’ শিখবে।

৪. রোজা ও নামাজে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ

শিশুকে রোজা রাখার জন্য চাপ দেবেন না। তার বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা বুঝে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করুন।

  • ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ: ছোটদের জন্য ‘পাখি রোজা’ বা অর্ধেক বেলা রোজা রাখার পদ্ধতি বেশ কার্যকর। দুপুর বা আসর পর্যন্ত তাকে না খেয়ে থাকার অভ্যাস করান।

  • উৎসাহ, পুরস্কার নয়: রোজা রাখার জন্য বড় কোনো পুরস্কারের লোভ না দেখিয়ে বরং প্রশংসা ও স্নেহের মাধ্যমে উৎসাহিত করুন। তাকে বুঝিয়ে বলুন যে শরীর খারাপ লাগলে রোজা ভেঙে ফেলা কোনো ব্যর্থতা নয়, বরং তা নিজের যত্ন নেওয়া।

৫. সহমর্মিতা ও উদারতার বীজ বপন

রমজান হলো অন্যের কষ্ট অনুভব করার মাস। শিশুকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশী বা অভাবী মানুষের জন্য ইফতারি বা উপহার প্রস্তুত করুন।

সে যখন দেখবে তার বাবা-মা অন্যদের সাহায্য করছেন, তখন সেই আদর্শ তার চরিত্রে মিশে যাবে।

পৃথিবীর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কথা তার উপযোগী ভাষায় আলোচনা করুন, যেন তার মধ্যে দয়া ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়।

রমজান কেবল নিয়মকানুন পালনের মাস নয়, এটি শিশুদের হৃদয়ে ভালোবাসা আর বিশ্বাসের বীজ বোনার বসন্ত।

আপনার একটু সময়, আন্তরিক কথোপকথন আর স্নেহময় উপস্থিতিই পারে তার স্মৃতিতে এমন এক রমজান গেঁথে দিতে, যা প্রতি বছর নতুন চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে খুশির দোলা দিয়ে যাবে।

