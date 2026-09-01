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বক্তৃতার সম্মোহনকে যেভাবে দেখে ইসলাম

লেখা: সাকী মাহবুব

মানুষের অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশ ঘটানোর সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রভাবশালী মাধ্যম হলো বক্তৃতা। শব্দচয়ন, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা আর শারীরিক অভিব্যক্তির সুনিপুণ সমন্বয়ে শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার এই ক্ষমতা কেবল সাধারণ কোনো বাগ্মীতা নয়—এটি এক অসামান্য ‘সম্মোহনী শক্তি’।

ইতিহাসের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে একজন যোগ্য বক্তার এই শক্তিই বদলে দিয়েছে সাম্রাজ্যের সীমানা, জন্ম দিয়েছে গণবিপ্লবের, আবার দিশাহারা মানবতাকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ। একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলা কিংবা কোনো জনপদের মনস্তত্ত্বকে আমূল বদলে দেওয়ার পেছনে কালজয়ী বক্তব্যের ভূমিকা চিরকালই অনস্বীকার্য।

বিশ্বের যেকোনো আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রধান বাহন ছিল এই বাকশিল্প। মুহাম্মদ (সা.) থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের আহ্বানে বক্তৃতা সর্বদা অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বক্তব্যের এই সম্মোহনী প্রভাবকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসেও গভীর মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞা, সুন্দর উপদেশ ও নববি বাগ্মীতা

ইসলামে মার্জিত, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ–তাআলা নির্দেশ দেন, ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করো সুন্দরতম পদ্ধতিতে।’ (সুরা নাহল, আয়াত: ১২৫)

নিশ্চয়ই কোনো কোনো বক্তব্যের মধ্যে জাদু রয়েছে।
সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৪৬
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হাদিস শরিফেও অর্থপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের প্রভাবকে জাদুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই কোনো কোনো বক্তব্যের মধ্যে জাদু রয়েছে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৪৬)

রাসুল (সা.) নিজে ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তিনি যখন কোনো খুতবা বা ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর কণ্ঠের বলিষ্ঠতা, চোখের দ্যুতি ও অভিব্যক্তিতে এক অপূর্ব ভাবগাম্ভীর্য প্রকাশ পেত; যেন তিনি কোনো বাহিনীকে সতর্ক করছেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৮৬৭)

তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ, প্রাঞ্জল ও গভীর অর্থবহ, যা অতি সাধারণ মানুষের হৃদয়কেও নিমেষেই স্পর্শ করত।

চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কথার তীব্রতা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, ‘ভাষার আঘাত অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি করে, তরবারির আঘাতও অনেক সময় ততটা গভীর হতে পারে না।’ (আল-মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফান্নিন মুসতাজরাফ, ১/৪২)

ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়া ভাষণ

পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা ও সামাজিক উত্থানের পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বিখ্যাত সব ভাষণ। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্বজনীন ভাষণ হলো মহানবীর বিদায় হজের ভাষণ।

আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক সাহাবির উপস্থিতিতে দেওয়া সেই ঐতিহাসিক ঘোষণায় সমতা, মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যে অমোঘ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবাধিকার সনদ হিসেবে স্বীকৃত।

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একটি সফল বক্তৃতায় শুধু তথ্যের উপস্থাপন থাকে না; বরং যুক্তি, সাহিত্যরস ও মানবিক অনুভূতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়। বক্তার আন্তরিক উচ্চারণ শ্রোতার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করে, ভাবনার জগতে বিপ্লব ঘটায়।

আধুনিক বিশ্বেও আব্রাহাম লিংকনের ‘গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস’, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের ‘আই হ্যাভ আ ড্রিম’ কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মত্যাগের ভাষণ লাখো মানুষকে অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

বক্তব্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা

একটি সফল বক্তৃতায় শুধু তথ্যের উপস্থাপন থাকে না; বরং যুক্তি, সাহিত্যরস ও মানবিক অনুভূতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়। বক্তার আন্তরিক উচ্চারণ শ্রোতার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করে, ভাবনার জগতে বিপ্লব ঘটায়।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া, পডকাস্ট কিংবা বৈশ্বিক কনফারেন্সের মঞ্চে বক্তব্যের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। একটি মাত্র গঠনমূলক বক্তব্য নিমিষেই কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারে।

কথার যে শক্তি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে শেখায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগায় এবং সত্যের প্রতি নিবেদিত হতে উদ্বুদ্ধ করে—তা এক বিরাট নেয়ামত। সত্য, ন্যায় ও মানবিক কল্যাণে ব্যবহৃত হলেই এই বাকশিল্প ও সম্মোহনী শক্তি মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে।

  • সাকী মাহবুব : সহকারী শিক্ষক, নাদির হোসেন উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী

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