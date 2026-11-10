শাসন ছাড়াই সন্তানের চরিত্র গঠন: নবীজির জীবন থেকে ৭ শিক্ষা

সন্তানকে নিয়ে মা–বাবার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বারবার বলা সত্ত্বেও কথা শুনছে না, পড়াশোনায় মন নেই, সারাক্ষণ উদাসীন কিংবা মেজাজ খিটখিটে। ওদিকে শাসন করতে গেলে দূরত্ব বাড়ছে, আবার ছেড়ে দিলে ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে—এমন সংকটে কী করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।
বর্তমান সময়ে বকাঝকা বা জোর করে কারও চরিত্র গঠন করা যায় না। সবার প্রথমে মনে রাখতে হবে, সন্তান কিন্তু উপদেশের চেয়ে আচরণ বেশি দেখে এবং অবচেতনভাবেই তা অনুকরণ করে। তাই কথায় ও কাজে নিজেকে একটি সুন্দর আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করুন।
আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।’ (সুরা সফ, আয়াত: ২-৩)
তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন থেকেই তাদের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দাও।সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫
মানুষের মন জয় করতে প্রয়োজন সঠিক মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। একজন শিক্ষার্থী বা সন্তানের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে নবীজির শেখানো এমন কার্যকর ১০টি কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো।
সন্তানের জীবনে পড়াশোনায় আটকে না রেখে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করুন। নেয়ামতের শুকরিয়া, সময়সচেতনতা ও অন্যান্য ভালো গুণ শুধু বইয়ের পাতায় না পড়িয়ে বাস্তবিক প্রয়োগ শেখান।
ছোট থেকেই মসজিদে যাওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলুন, তাহলে সে আল্লাহর ঘরের পরিবেশে নিজের ভেতরে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া শিখবে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন থেকেই তাদের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫)
অভিভাবকের অন্যতম দায়িত্ব হলো শিশুদের মনের ভেতর থেকে ভয়, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও হীনম্মন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। ইতিবাচক কথা বলে তাদের সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করুন।
রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা বিষয়গুলোকে সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও ও আশ্বস্ত করো, বিতৃষ্ণা তৈরি করে দূরে ঠেলে দিয়ো না।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৯১)
সবার সামনে ধমক বা অপমান করলে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং দূরত্ব বাড়ে। ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে কিংবা গল্পের ছলে পরোক্ষ নসিহতে ভুল ধরিয়ে দিন।
আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজির নিকট যখন কারও কোনো অপছন্দনীয় কাজের খবর আসত, তিনি সরাসরি কারও নাম নিয়ে বলতেন না; বরং বলতেন, ‘লোকদের কী হলো যে তারা অমুক অমুক কাজ করে বা কথা বলে?’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৭৮৮)
ভুলের ওপর অটল না থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসা প্রকৃত বিজ্ঞতার পরিচয়। নিজের কোনো ভুল হলে তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া দুর্বলতা নয়, বরং এতে সন্তানের চোখে শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যায়।
সত্যকে হাসিমুখে গ্রহণ করা এক মহৎ গুণ, আর ভুলের ওপর অটল না থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসা প্রকৃত বিজ্ঞতার পরিচয়। নিজের কোনো ভুল হলে তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া দুর্বলতা নয়, বরং এতে সন্তানের চোখে শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যায়।
মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৮৮)
তিনি আরও বলেছেন, ‘নম্রতা যে বিষয়েই থাকে, তা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; আর যে বিষয় থেকে নম্রতা কেড়ে নেওয়া হয়, তা কলঙ্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৯৪)
প্রতিশ্রুতি ভাঙা বা কোনো ভুলকে আড়াল করতে মিথ্যা যুক্তি দিলে সন্তান সম্মান হারিয়ে ফেলে। আবদুল্লাহ ইবনে আমির (রা.) বলেন, একবার আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, ‘এসো, তোমাকে একটি জিনিস দেব।’
নবীজি তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি তাকে কী দেওয়ার ইচ্ছা করেছ?’
মা বললেন, ‘খেজুর।’ তখন তিনি বললেন, ‘জেনে রেখো, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা (প্রতারণা) লেখা হতো।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯১)
তিনি আরও বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ (ন্যায়বিচার) কায়েম করো।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৫৮৭)
শিশু ওমর ইবনে আবি সালামাহ খাবার পাত্রের চারপাশ থেকে খাচ্ছিলেন; নবীজি বললেন, বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার কাছের অংশ থেকে খাও।সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৩৭৬
নবীজির জীবনমুখী সংক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থবহ হাদিসগুলোর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে শেখান।
কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে নবীজি পথচলার মধ্যে গভীর জীবনবোধ শিখিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ শেখাচ্ছি, তুমি আল্লাহর বিধানগুলো রক্ষা করবে, তবে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন; আল্লাহর হকের খেয়াল রাখবে, তবে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে...।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৫১৬)
বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া যেকোনো পরিস্থিতিকে (যেমন: খাওয়ার আদব, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা আবেগীয় মুহূর্ত) শিক্ষার সুযোগ হিসেবে কাজে লাগান।
শিশু ওমর ইবনে আবি সালামাহ খাবার পাত্রের চারপাশ থেকে খাচ্ছিলেন; নবীজি বললেন, বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার কাছের অংশ থেকে খাও।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৩৭৬)
একজন আদর্শঅভিভাবক শুধু তথ্য দেন না, তিনি সন্তারে হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে দেন। আসুন, শাসন নয়—জ্ঞানের গভীরতা ও আচরণের সৌন্দর্য দিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তুলি।
আবদুল্লাহিল বাকি : আলেম, লেখক ও প্রোগ্রামার
abdullahalbaqi00@gmail.com