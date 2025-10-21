সাপ্তাহিক ছুটির দিন সম্পর্কে ধর্ম কী বলে

আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ এখন সাপ্তাহিক ছুটির ওপর নির্ভর করে। শুক্র, শনি বা রোববার—বিভিন্ন দেশে ছুটির দিন ভিন্ন হলেও এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
যদি প্রশ্ন করা হয়, এ ছুটির দিন কি ধর্মীয় বিধান থেকে এসেছে, নাকি আমাদের সমাজ আর অর্থনীতির প্রয়োজনে তৈরি হওয়া নিয়ম? বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে শুক্রবারের ছুটি কি ধর্মীয়ভাবে বাধ্যতামূলক, নাকি শুধু প্রশাসনিক একটি সিদ্ধান্ত?
আসুন, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ইসলামি শরিয়াহ, ঐতিহ্য ও সমাজের বাস্তবতার আলোকে দেখি।
ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মে ছুটি ও উৎসবের ধারণা একেক রকম। ইহুদি ধর্মে শনিবার পবিত্র একটি দিন। বাইবেলের জেনেসিসে (২: ২-৩) বলা হয়েছে, ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং সেই দিনকে পবিত্র করেছিলেন। তাই শনিবারে কোনো কাজ করা যায় না, এটি পুরোপুরি বিশ্রাম ও উপাসনার জন্য নির্ধারিত। (বাইবেল, এক্সোডাস, ২০: ৮-১১)
এটি ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চিরন্তন চুক্তি।
হে মুমিনগণ, শুক্রবারে যখন নামাজের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে এগিয়ে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। …নামাজ শেষ হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।সুরা জুমুআ, আয়াত: ৯-১০
খ্রিষ্টধর্মে রোববার পবিত্র। কারণ, এই দিনে যিশুখ্রিষ্টের পুনরুত্থান হয়েছিল। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে (অ্যাক্টস, ২০: ৭) দেখা যায়, প্রথম শতকে খ্রিষ্টানরা রোববারে একত্র হতেন উপাসনার জন্য এবং সামাজিক আয়োজন হিসেবেও। দিনটি তাঁদের কাছে ‘প্রভুর দিন’, যখন তাঁরা বিশ্রাম ও আধ্যাত্মিক কাজে মন দিতেন।
ইসলামে শুক্রবারের বিশেষ মর্যাদা আছে। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, শুক্রবারে যখন নামাজের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে এগিয়ে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। …নামাজ শেষ হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।’ (সুরা জুমুআ, আয়াত: ৯-১০)
হাদিসে এসেছে, ‘শুক্রবার সবচেয়ে উত্তম দিন। এই দিনে আদম (আ.) সৃষ্ট হয়েছিলেন, জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তা থেকে বের হয়েছিলেন।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৮৫৪)
তবে শুক্রবার কি পুরোপুরি বিশ্রামের দিন? না। কোরআন ও হাদিসে শুক্রবারে জুমার নামাজ ও খুতবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুরো দিন কাজ বন্ধ করার কথা বলা হয়নি। নামাজের সময় ব্যবসা বন্ধ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু তারপর কাজে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
ইসলামে শুক্রবারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। নবীজি (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা এই দিনকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিতেন। কিন্তু তাঁরা শুক্রবারে পুরো দিন কাজ বন্ধ করতেন না। সাহাবারা জুমার নামাজের আগে-পরে তাঁদের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শুক্রবার ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা পুরোপুরি ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত ছিল না। এটি ছিল ইবাদত ও সমবেত হওয়ার দিন, যেখানে জুমার নামাজ ও খুতবা মূল ভূমিকা পালন করে।
মুসলিম দেশগুলোতে শুক্র বা শুক্র-শনিবার ছুটির দিন হিসেবে প্রচলিত। মিসরে শুক্র-শনিবার, তিউনিসিয়ায় শনি-রবিবার, সৌদি আরবে শুধু শুক্রবার, পাকিস্তানে শনি-রবিবার।
সাপ্তাহিক ছুটির ধারণা প্রাচীন নয়। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময় এ ধারণা জনপ্রিয় হয়। খ্রিষ্টান সংস্কৃতির প্রভাবে রোববার ছুটির দিন হিসেবে গৃহীত হয়। পরে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এ প্রথা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
ছুটির দিন নির্ধারণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে হয়েছে, ধর্মীয় বিবেচনা করে নয়।
সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণের পেছনে কয়েকটি বিষয় কাজ করে:
১. শ্রম আইন: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও কাজের সময় নির্ধারণ।
২. শিক্ষাব্যবস্থা: স্কুল-কলেজের সময়সূচি।
৩. অর্থনীতি: বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মেলানো।
৪. সামাজিক জীবন: পারিবারিক ও সামাজিক সমাবেশের সুবিধা।
এ বিষয়গুলো শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ‘মুবাহ’ বা সাধারণ বৈধ, যদি না তা অন্য কোনো ধর্মীয় বিধান বা মানুষের কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এগুলো সমাজের উন্নতি ও সভ্যতার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
কোনো কোনো আলেম মনে করেন, ধর্মীয় মর্যাদার কারণে শুক্রবারকে ছুটির দিন করা যুক্তিসংগত। তাজিকিস্তানে একসময় রোববারের পরিবর্তে শুক্রবারকে ছুটির দিন করা হয়েছিল, ইসলামি পরিচয়কে সামনে রেখে। (মুসলিম বিশ্বে আধুনিক মতবাদের প্রতিবাদ, ২/১৫০, দার আল-কিতাব, কায়রো, ২০০৫)
তবে অন্যরা বলেন, ছুটির দিন নির্ধারণ একটি প্রশাসনিক বিষয়, এটাকে ধর্মীয় বিধান ভাবা ঠিক নয়। এটি ইসলামি ফিকহের নীতি ‘সবকিছুর মূলে জায়েজ’ এবং ‘মাসলাহা’ (কল্যাণ) ও ‘মাফসাদা’ (ক্ষতি পরিহার) বিবেচনার ওপর নির্ভর করে।
সাইয়েদ কুতুব মনে করতেন, আধুনিক বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার আগে আমাদের ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি মজবুত করা উচিত। তিনি জোর দিতেন শরিয়ার মূলনীতি ও ইসলামের চেতনার ওপর।
ছুটির দিন বদলালেও মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে খুব বেশি পরিবর্তন আসে না। পারিবারিক সমাবেশ, বিনোদন বা খেলাধুলার সময় সহজেই নতুন দিনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। জুমার নামাজ বা দৈনন্দিন নামাজের মতো উপাসনা নির্দিষ্ট সময়ে থাকে, ছুটির দিন যাই হোক না কেন।
আজকের জীবন ১৪০০ বছর আগের থেকে অনেক বদলে গেছে। কাজের সময়, বার্ষিক ছুটি, শিক্ষার সময়সূচি—এসব এখন জটিল হয়ে গেছে। এ পরিবর্তনগুলো ‘মুবাহ’ (জায়েজ) বিষয়ের মধ্যে পড়ে, যেখানে ফিকহের নতুন ব্যাখ্যা দরকার।
সাইয়েদ কুতুব মনে করতেন, আধুনিক বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার আগে আমাদের ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি মজবুত করা উচিত। তিনি জোর দিতেন শরিয়ার মূলনীতি ও ইসলামের চেতনার ওপর। (ফি জিলালিল কুরআন, ৬/৩২৫, দার আশ-শুরুক, কায়রো, ১৯৮০)
সাপ্তাহিক ছুটি একটি প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, যা সমাজ ও অর্থনীতির প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে। শুক্রবার ইসলামে ইবাদতের দিন, কিন্তু পুরো দিন ছুটি বাধ্যতামূলক নয়। ধর্মীয় বিধান ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য বোঝা জরুরি, যাতে আমরা ভুল ধারণায় না পড়ি।
শুক্রবারের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু ছুটির দিন নির্ধারণে সমাজের কল্যাণ ও বাস্তবতার কথা মাথায় রাখতে হবে। এ ভারসাম্যই আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।