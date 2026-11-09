মক্কা বিজয়ের দিনও ১৪ জনকে মহানবী (সা.) ক্ষমা করেননি, কী অপরাধ তাদের

মক্কা বিজয়ের দিনটি ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ‘সাধারণ ক্ষমা’র দিন হিসেবে পরিচিত। যারা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মুসলমানদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল, সেই মক্কাবাসীকে মহানবী (সা.) এক বাক্যে ক্ষমা করে বলেছিলেন, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত।’
কিন্তু এই বিশাল ক্ষমার মাঝেও ১৪ জন (মতান্তরে ১০ থেকে ১৫ জন) সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাদের কাবা শরিফের গিলাফ ধরা অবস্থায় পাওয়া গেলেও যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
কেন ইসলামের নবী এমন একটি ক্ষমার দিনেও এই কয়েকজনের প্রতি এত কঠোর হয়েছিলেন?
তালিকায় থাকা কয়েকজন সাধারণ কোনো অপরাধী ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী ও খুনি। যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল ও মিকয়াস ইবনে সুবাবাহ। তাঁরা মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
তালিকায় থাকা কয়েকজন সাধারণ কোনো অপরাধী ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী ও খুনি। যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল ও মিকয়াস ইবনে সুবাবাহ। তাঁরা মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
মহানবী (সা.) তাঁদের রাষ্ট্রীয় কাজে জাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের নিরপরাধ মুসলিম ভৃত্যদের নির্মমভাবে হত্যা করেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং ধর্মত্যাগ করে মক্কায় পালিয়ে যান।
এটি ছিল সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও খুনের অপরাধ। সহিহ হাদিসে এসেছে, মক্কা বিজয়ের দিন সাহাবিরা এসে বললেন, ‘ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ধরে ঝুলছে।’ মহানবী (সা.) বললেন, ‘তাকে হত্যা করো।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৮৪৬)
একইভাবে মিকয়াস ইবনে সুবাবাহ তাঁর ভাইয়ের রক্তের ক্ষতিপূরণ মদিনা রাষ্ট্র থেকে পুরোপুরি গ্রহণ করার পরও এক নিরপরাধ মুসলিমকে হত্যা করে মক্কায় পালিয়েছিলেন। এ কারণেই বাজার এলাকায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।
আরও দুইজন অপরাধী ছিলেন আল-হুওয়াইরিস ইবনে নুকাইদ ও হাব্বার ইবনে আল-আসওয়াদ। তারা নবীজির কন্যা জয়নবের উটের ওপর বর্শা নিয়ে হামলা চালান মক্কা থেকে হিজরত করার সময়।
জয়নব (রা.) তখন গর্ভবতী ছিলেন। তিনি হামলায় উট থেকে পাথরের ওপর ছিটকে পড়েন, তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়, পরে ইন্তেকাল করেন।
এটা কোনো যুদ্ধ ছিল না, ছিল একজন নিরপরাধ গর্ভবতী নারীর ওপর পরিকল্পিত ও নৃশংস আক্রমণ। তাই মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি নির্দেশ দিয়েছিলেন হুওয়াইরিসকে পেলেই যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। (ইবনে হিশাম, আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ২/৪০৯, মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো, ১৯৫৫)
পলায়নকালে আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে তাঁর বিচারিক দণ্ড কার্যকর করা হয়।
তালিকায় থাকা কয়েকজন ছিলেন নারী, যেমন—ইবনে খাতালের দুজন গায়িকা দাসী (ফারতানা ও কুরাইনা) এবং সারাহ। সে যুগে তাঁরা ‘প্রোপাগান্ডা মেশিন’ হিসেবে কাজ করতেন।
তালিকায় থাকা কয়েকজন ছিলেন নারী, যেমন—ইবনে খাতালের দুজন গায়িকা দাসী (ফারতানা ও কুরাইনা) এবং সারাহ। সে যুগে তাঁরা ‘প্রোপাগান্ডা মেশিন’ হিসেবে কাজ করতেন।
ফারতানা ও তাঁর সঙ্গীর পেশা ছিল মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও উসকানিমূলক গীত গাওয়া এবং মক্কার যুবকদের মুসলমানদের হত্যায় প্ররোচিত করা।
আর সারাহ মদিনা থেকে মক্কার কোরাইশদের কাছে গোপনে সামরিক তথ্য পাচারের দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে তাঁরা মূলত সমাজে দাঙ্গা ও রক্তপাতের ইন্ধন জোগাতেন। এদের মধ্যে মক্কা বিজয়ের পর শুধু ফারতানার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।
মক্কার সাধারণ ক্ষমা ছিল মূলত রাজনৈতিক ও যুদ্ধবন্দীদের জন্য। কিন্তু যারা সুনির্দিষ্ট হত্যা, ধর্ষণ, রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তাদের অপরাধের বিচার করা আদালতের দায়িত্ব।
মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু একজন প্রধান বিচারপতি হিসেবে খুনি ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের আইনি দণ্ড (কিসাস) মওকুফ করেননি।
তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকায় মাত্র ৪ জনের (ইবনে খাতাল, মিকয়াস ইবনে সুবাবাহ, হুওয়াইরিস ও ফারতানা) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। (সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃ. ৩৯৫-৩৯৯, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০২)
বাকিরা নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে নবীজির কাছে এসে অনুতপ্ত হন, ইসলাম গ্রহণ করেন, নবীজিও তাঁদের ক্ষমা করে দেন।
ইসলামে ক্ষমা একটি মহান গুণ হলেও, সমাজকে সুরক্ষিত রাখার জন্য চরম খুনি ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সমভাবেই অপরিহার্য।
ইকরিমা ইবনে আবি জাহল: উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের অন্যতম মূল উসকানিদাতা ইকরিমা ইয়েমেনে পালিয়ে গেলেও তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকিমের মাধ্যমে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সা.) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন।
হাব্বার ইবনে আল-আসওয়াদ: জয়নব (রা.)-এর ওপর হামলার প্রধান অপরাধী হাব্বার সরাসরি মদিনায় এসে নবীজির কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।
আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ: মদিনায় ওহির অনুলিপিকারক ছিলেন, পরে দলত্যাগ করে মক্কায় ফিরে গিয়ে অপপ্রচার চালান। দুধভাই ওসমান (রা.)-এর সুপারিশে নবীজি তাঁকেও ক্ষমা করে দেন।
হিন্দ বিনতে উতবাহ ও ওয়াহশি ইবনে হারব: উহুদের যুদ্ধে হামজার মরদেহ বিকৃত করার নেতৃত্ব দেওয়া আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ এবং তাঁর প্রত্যক্ষ হত্যাকারী ওয়াহশি উভয়েই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করলে নবীজি তাঁদের ক্ষমা করে দেন।
সারাহ ও কুরাইনা: এরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিঃশর্ত ক্ষমা লাভ করেন।
এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ইসলামে ক্ষমা একটি মহান গুণ হলেও, সমাজকে সুরক্ষিত রাখার জন্য চরম খুনি ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সমভাবেই অপরিহার্য।