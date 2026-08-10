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ইসলামি বিচারব্যবস্থায় দণ্ড মওকুফের নীতিমালা

মনযূরুল হক

কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শাসকের পক্ষ থেকে অন্যের জান, মাল ও সম্মানের ওপর আঘাত হানা ইসলামে বড় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তবে যেকোনো অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যেমন ন্যায়বিচারের দাবি, তেমনি কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই শাস্তি শিথিল করা, স্থগিত রাখা কিংবা মওকুফ করার সুস্পষ্ট নীতিমালাও ইসলামি বিচারব্যবস্থায় বিদ্যমান।

আইনি সাজা ও বিচারবহির্ভূত নিপীড়ন

অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে বিচারিক প্রক্রিয়া এবং বিচারবহির্ভূত কার্যকলাপের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রেখা রয়েছে। আদালত বা বিচার বিভাগ থেকে যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সঠিক আইনি প্রক্রিয়ায় বিচারিক দণ্ড দেওয়া হয়, তবে তা কার্যকরকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো দায় থাকে না।

কিন্তু যদি কোনো রায় সুস্পষ্ট জুলুমের ওপর ভিত্তি করে হয়, কিংবা কোনো ধরনের আইনি বিচার ছাড়াই শুধু সন্দেহের বশে কাউকে নির্যাতন বা সাজা দেওয়া হয়—তবে ইসলামে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, “যারা কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপে ভারাক্রান্ত হয়।” (সুরা আহজাব, আয়াত: ৫৮)

হাদিসেও বিচারবহির্ভূত শারীরিক নির্যাতন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সাবধান করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ–তাআলা সেসব মানুষকে আজাব দেবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে শারীরিক নির্যাতন বা শাস্তি দেয়।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬১৩)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, “একজন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলিমের জন্য সম্পূর্ণ হারাম।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪)

এমনকি সঠিক বিচারিক প্রক্রিয়া ও উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কাউকে চাবুক মারা বা নির্যাতন করা জাহান্নামি হওয়ার লক্ষণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২১২৮)

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নির্ধারিত সাজার ক্ষেত্রে মওকুফের বিধান

ইসলামি আইনে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার বা অপবাদের মতো সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, তাকে ‘হদ’ বলা হয়। হদ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ও সাজা মওকুফের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন অবস্থা রয়েছে:

১. মামলা আদালতে পৌঁছানোর পর: কোনো অপরাধের বিষয়টি প্রমাণসহ বিচারকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছে গেলে সেই সাজা মওকুফ করার বা সুপারিশ করার কোনো সুযোগ থাকে না।

কোরআনে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, সে মূলত নিজের ওপরই জুলুম করে।” (সুরা তালাক, আয়াত: ১)

কোরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত নারী চুরির অপরাধে ধরা পড়লে সাহাবি উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) তাঁর জন্য সুপারিশ করতে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, “তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত হদের বিষয়ে সুপারিশ করতে এসেছ? অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ তাদের কোনো প্রভাবশালী লোক চুরি করলে ছেড়ে দেওয়া হতো, আর দুর্বল লোক চুরি করলে সাজা দেওয়া হতো। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৭৫)

যার আত্মীয় নিহত হয়, সে দুটি সুবিধার যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকারী—হয় কিসাস গ্রহণ করবে, না হয় ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণ করবে।
সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৪৩৪

অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, “মামলা আমার কাছে পৌঁছানোর আগেই তোমরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও; কেননা কোনো হদের বিষয় আমার কাছে পৌঁছে গেলে তা বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৩৭৬)

এ বিষয়ে সাহাবি ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, যার সুপারিশ আল্লাহর হদ বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে যেন আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করল। (আবদুল্লাহ ইবনে আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, ৫/৫৩১, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২০০৪)

২. আদালতে পৌঁছানোর আগে: অপরাধের বিষয়টি আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হওয়ার আগে ভুক্তভোগী বা অভিভাবকরা অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ক্ষমা করতে পারেন কিংবা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে পারেন, যদি অপরাধী অভ্যাসগত অপরাধী না হয়।

‘কিসাস’ ও ব্যক্তির অধিকার মওকুফ

হত্যার বদলে হত্যা কিংবা আঘাতের বদলে আঘাতের মতো ‘কিসাস’-এর সাজার ক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধীকে ক্ষমা করার ব্যাপক সুযোগ রেখেছে। কারণ কিসাস মূলত ভুক্তভোগী বা তাঁর পরিবারের ব্যক্তিস্বার্থ ও অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যদি স্বেচ্ছায় রক্তপণ বা দিয়াতের বিনিময়ে কিংবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে রাষ্ট্র তার কিসাসের সাজা মওকুফ করতে পারে।

কোরআনে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।” (সুরা শুরা, আয়াত: ৪০)

অন্য আয়াতে এসেছে, “কেউ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয়, তবে তা তার নিজের অপরাধের কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে।” (সুরা মায়েদাহ, আয়াত: ৪৫)

মহানবী (সা.) বলেছেন, “যার আত্মীয় নিহত হয়, সে দুটি সুবিধার যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকারী—হয় কিসাস গ্রহণ করবে, না হয় ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণ করবে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৪৩৪)

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তাজির বা প্রাধিকারমূলক সাজা

যেসব অপরাধের জন্য কোরআন ও হাদিসে সুনির্দিষ্ট কোনো মাত্রা নির্ধারিত নেই, সেগুলোকে ‘তাজির’ বা বিচারকের প্রাধিকারমূলক সাজা বলা হয়। এটি যদি দুই ব্যক্তির পারস্পরিক হকের বিষয় হয়, তবে ভুক্তভোগীর ক্ষমার ভিত্তিতে সাজা মওকুফ করা যায়।

সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ভালো চরিত্রের লোক বা প্রথমবার ভুল করা কোনো ব্যক্তির তাযিরমূলক শাস্তি বিচারক মওকুফ করতে পারেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, “মর্যাদাবান ও ভালো স্বভাবের মানুষের ছোটখাটো ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দাও, তবে হদের বিষয়টি আলাদা।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৩৭৫)

আনসারদের বিষয়ে রাসুল (সা.) উপদেশ দিয়েছিলেন, “তাদের সৎকর্মশীলদের আদর্শ গ্রহণ করো এবং তাদের ভুলকারীদের মার্জনা করো।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪৫৯)

সন্দেহের কারণে সাজা এড়ানো

ইসলামি আইনের একটি অন্যতম সুবর্ণ নীতি হলো—সন্দেহের সামান্যতম অবকাশ থাকলে সাজা কার্যকর না করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, “সন্দেহের উপস্থিতিতে যতটা পারো হদের সাজা এড়িয়ে চলো।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৪২৪)

কোনো বিচারে ভুল করে কাউকে দণ্ড দেওয়ার চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করে দেওয়া বিচারকের জন্য উত্তম।

এছাড়া মানবিক ও স্বাস্থ্যগত কারণে ইসলাম সাজা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়:

  • অসুস্থতা: মারাত্মক অসুস্থ অপরাধী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সাজা স্থগিত রাখা সুন্নত। এক নবজাতক জন্ম দেওয়া নারীর ক্ষেত্রে রাসুল (সা.) সাজা স্থগিত রেখে বলেছিলেন, “তাকে ছেড়ে দাও, সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭০৫)

  • গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকাল: গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী নারীর গর্ভস্থ বা সদ্যজাত শিশুর জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্তান বড় না হওয়া পর্যন্ত সাজা দেওয়া স্থগিত থাকে।

  • প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা: চরম তীব্র শীত বা গরমের সময়েও শারীরিক দণ্ডদান স্থগিত রাখার বিধান রয়েছে।

যেখানে আল্লাহর হক বা সুনির্দিষ্ট আইনি সীমা জড়িত, সেখানে ইনসাফ কায়েমের জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে। আবার যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও মানবিক দিক জড়িয়ে রয়েছে, সেখানে ক্ষমার পথকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

তওবা ও অপরাধীর সংশোধন

ডাকাত বা সামাজিক অপরাধীরা যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে খাঁটি মনে তওবা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তবে ইসলামি আইনে তাদের মূল রাষ্ট্রীয় সাজা মওকুফ হয়ে যায়।

কোরআনে বলা হয়েছে, “তবে তোমরা তাদের ওপর সক্ষমতা অর্জনের আগেই যারা তওবা করবে, জেনে রাখো যে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (সুরা মায়েদাহ, আয়াত: ৩৪)

শেষ কথা

ইসলামের অপরাধবিষয়ক আইনকানুনের মূল উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ নয়; বরং সমাজকে সুরক্ষিত রাখা এবং অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া।

যেখানে আল্লাহর হক বা সুনির্দিষ্ট আইনি সীমা জড়িত, সেখানে ইনসাফ কায়েমের জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে। আবার যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও মানবিক দিক জড়িয়ে রয়েছে, সেখানে ক্ষমার পথকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আইন ও করুণার এই অপূর্ব ভারসাম্যের কারণেই ইসলামি বিচারব্যবস্থা মানব ইতিহাসের এক অনন্য শাশ্বত আদর্শ।

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