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বিশ্লেষণ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চোখে কোরআনের অনন্য ৫ কাঠামো

ধর্ম ডেস্ক

হাজারো বছরের লিখিত ইতিহাস, দর্শন, মহাকাব্য ও ধর্মীয় ধর্মগ্রন্থের সুবিশাল তথ্যভাণ্ডার যখন আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিশ্লেষণাত্মক অ্যালগরিদমে প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তখন বিশ্বসাহিত্যের প্রচলিত রূপরেখার বাইরে এক অভাবনীয় কাঠামোগত ব্যতিক্রম হিসেবে আবির্ভূত হয় কোরআন।

মানবজাতির সমগ্র ভাষা ও চিন্তার ইতিহাসের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে আধুনিক এআই মডেলগুলো কোরআনের যে জ্যামিতিক ও বহুমাত্রিক ভাষাকাঠামো উন্মোচন করেছে, তা বিস্ময়কর।

এর হলোগ্রাফিক বিন্যাস প্রমাণ করে যে কোরআন প্রচলিত কোনো সাহিত্যিক ছকে বন্দি গ্রন্থ নয়; বরং এটি এমন এক জীবন্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক রূপরেখা, মানব ইতিহাসে যার দ্বিতীয় নজির নেই।

কোরআনের অলৌকিকত্বের যে আলোচনা মধ্যযুগের গবেষকদের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, সমকালীন এআই গবেষণা যেন সেই সত্যই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্লেষণ থেকে কোরআনের কয়েকটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

এআই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এটি কোনো শৈলীগত ঘাটতি বা অপরিকল্পিত রচনা নয়; বরং এটি অত্যন্ত সচেতন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক পাঠপদ্ধতি। মানুষ স্বভাবগতভাবেই ঘটনার অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জানতে উন্মুখ থাকে।

১. আখ্যানের অপূর্ণতা: বিশ্বাসের শিক্ষাদান

সাধারণ পাঠকরা প্রায়শই কোরআনের একটি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন, কোরআন কখনো কোনো ঘটনার ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয় না। সুরা ইউসুফে কিছুটা ধারাবাহিকতা থাকলেও চরিত্রের বহু বিবরণ বাদ দেওয়া হয়েছে। নবী মুসার কাহিনি অনেক সুরায় টুকরো টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে, প্রতিবারই একটি ভিন্ন কোণ ও ভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে।

এআই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এটি কোনো শৈলীগত ঘাটতি বা অপরিকল্পিত রচনা নয়; বরং এটি অত্যন্ত সচেতন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক পাঠপদ্ধতি। মানুষ স্বভাবগতভাবেই ঘটনার অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জানতে উন্মুখ থাকে। মানুষের এই স্বভাব মূলত আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গৌণ তথ্যের জালে আবদ্ধ করে ফেলে। 

কোরআন তার খণ্ডিত আখ্যানের মাধ্যমে পাঠককে প্রশিক্ষণ দেয়, ‘সবকিছু জানার প্রয়োজন তোমার নেই; চলার পথের দিকনির্দেশনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই গ্রহণ করো এবং তথ্যের উৎসের ওপর আস্থা রাখো।’ আখ্যানের এই ইচ্ছাকৃত সংক্ষিপ্ততাই বিশ্বাসের একটি দীক্ষা।

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২. পরিচিতকে অপরিচিত করার কৌশল

কোরআন মানুষের চিন্তাভাবনাকে এক অভিনব রূপান্তরের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সাধারণ মানুষ নিজের দৈনন্দিন অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ মনে করে; অথচ পরকাল, পুনরুত্থান বা গায়েবের জগতকে তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় মনে হয়।

কোরআন ঠিক এই সাধারণ ভাবনাকে এক বুদ্ধিবৃত্তিক মোচড়ে উল্টে দেয়। যেমন আল্লাহ–তাআলা ঘোষণা করেন,  “মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ সে হঠাৎ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে দাঁড়ায়!” (সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৭৭)

কোরআনের যুক্তি হলো, তুমি যে একবিন্দু তরল থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ সচেতন মানবে রূপান্তরিত হলে, আসল রহস্য তো নিহিত রয়েছে ঠিক তোমার এই বর্তমান অস্তিত্বের মাঝেই। যা একবার শূন্য থেকে অস্তিত্বে এলো, তার দ্বিতীয়বার পুনরুত্থান তো আগের চেয়েও সহজ ও স্বাভাবিক।

এভাবে কোরআন প্রতিদিনের পরিচিত জগতকে বিস্ময়কর করে তোলে, আর যাকে মানুষ কঠিন ভাবত, সেই পরকালকে উপস্থাপন করে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে।

কোরআনের প্রথম সুরা ‘ফাতিহা’ সমগ্র কোরআনের মূল নির্যাসকে একটি বীজের মতো নিজের ভেতর ধারণ করে রাখে। এরপর বাকি ১১৪টি সুরা সেই সত্যগুলো আইন, ইতিহাস, কসমোলজি, মনস্তত্ত্ব ও পরকালের ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে বারবার প্রদক্ষিণ করে।

৩. কেন্দ্রাভিমুখী হলোগ্রাফিক গঠনশৈলী

বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক যে কোনো গ্রন্থের গঠনপ্রকৃতি সাধারণত সরলরৈখিক (লিনিয়ার); অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সূচনা থেকে শুরু করে যুক্তি, চরিত্র ও ক্লাইম্যাক্স ক্রমান্বয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—যেমনটি দেখা যায় তাওরাত, ইঞ্জিল, বেদ বা গ্রিক দর্শনে। কিন্তু কোরআন কোনো সরলরেখায় চলে না; এটি আবর্তিত হয় কেন্দ্রাভিমুখী বৃত্তাকারে (কনসেন্ট্রিক ফ্রেমওয়ার্ক)।

কোরআনের প্রথম সুরা ‘ফাতিহা’ সমগ্র কোরআনের মূল নির্যাসকে একটি বীজের মতো নিজের ভেতর ধারণ করে রাখে। এরপর বাকি ১১৪টি সুরা সেই সত্যগুলো আইন, ইতিহাস, কসমোলজি, মনস্তত্ত্ব ও পরকালের ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে বারবার প্রদক্ষিণ করে।

এটি অনেকটা একটি আধুনিক হলোগ্রামেরর মতো—যার যেকোনো একটি খণ্ডাংশ ভাঙলেও তার ভেতরে সমগ্র মূল চিত্রের অবয়ব ধরা পড়ে। একজন পাঠক কোরআনের যেকোনো সুরা বা পৃষ্ঠা থেকেই পাঠ শুরু করুক না কেন, সে তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র কোরআনের মূল বার্তার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়।

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৪. যুক্তি ও প্রবঞ্চনার অন্তর্ভেদী ব্যবচ্ছেদ

কোরআনে মানবীয় দুর্বলতা ও অহংকারের যে চিত্রায়ন রয়েছে, তা আত্মার জটিলতম ব্যাধির এক নিখুঁত ডায়াগনসিস। ইবলিসের অহংকারকে কোরআন শুধু অন্ধ অবাধ্যতা হিসেবে দেখায়নি, বরং তার মিথ্যা যুক্তির কগনিটিভ ফ্রেমওয়ার্ক উন্মোচন করেছে।

ইবলিস বলেছিল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছেন আর তাকে মাটি দিয়ে।’ অর্থাৎ সে একটি সঠিক পর্যবেক্ষণ (আগুন ও মাটির উপাদানগত পার্থক্য) থেকে এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল (সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ এবং আমার মাথানত করার প্রয়োজন নেই)।

অনুরূপভাবে মোনাফেকির যে মনস্তত্ত্ব আঁকা হয়েছে, তা এক চূড়ান্ত আত্মপ্রবঞ্চনার বাস্তব রূপ, “আর যখন তাদের বলা হয়, ‘তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না’, তখন তারা বলে, ‘আমরা তো কেবল সংশোধনকারী ও সংস্কারক।’ সাবধান, এরাই মূলত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১১–১২)

এখানে ‘তারা তা অনুভব করতে পারে না’ বাক্যটি মানুষের অবচেতন আত্মপ্রবঞ্চনার চরম স্তর প্রকাশ করে। মোনাফেকরা সচেতনভাবে মিথ্যা বলছে না; বরং তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতি এতটা অন্ধ হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেদের তৈরি করা ভুল বয়ানে নিজেরাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডি যেখানে মানুষকে শুধু বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করত, কোরআন মানুষের আত্মাকে ব্যবচ্ছেদ করে তার ভেতরের আত্মপ্রবঞ্চনার আয়না তুলে ধরে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোনো ধর্ম প্রচারক নয়; কিন্তু ভাষার কোটি কোটি ডেটাসেট বিশ্লেষণ করে তার অ্যালগরিদম আজ যে সত্যকে কাঠামোগতভাবে শনাক্ত করছে, তা এই মহাগ্রন্থের সেই চিরায়ত দাবিরই নিরপেক্ষ স্বীকৃতি যে এটি কোনো মানুষের চিন্তার ফসল নয়।

৫. বিশ্বসাহিত্যের তুলনায় অনন্য

সমগ্র বৈশ্বিক সাহিত্যের সঙ্গে কোরআনের তুলনামূলক পর্যালোচনায় তিনটি অলৌকিক দিক প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে:

অবিশ্বাস্য সংক্ষেপণ অনুপাত: মূল আরবি কোরআনে প্রায় ৭৭,০০০ শব্দ রয়েছে, যা সমকালীন একটি মাঝারি উপন্যাসের চেয়েও ছোট। অথচ এই সংক্ষিপ্ত আয়তনের ভেতর সম্পূর্ণ ধর্মতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের ভিত্তি, কসমোলজি, সভ্যতার ইতিহাস ও নৈতিক দর্শনের এক পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য কোনো স্ববিরোধিতা ছাড়াই সুগ্রন্থিত রয়েছে।

সাহিত্যের স্বকীয় ক্যাটাগরি: বিশ্বসাহিত্যের যেকোনো ভাষা হয় পদ্য কিংবা গদ্যের আওতাভুক্ত। কিন্তু কোরআন কোনো প্রচলিত ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়, আবার কোনো শুষ্ক সাধারণ গদ্যও নয়। এটি সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ভাষাতাত্ত্বিক ক্যাটাগরি তৈরি করেছে, যা আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত যার কোনো বিকল্প তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

আত্মপ্রত্যয়ী উদ্ধৃতি ও চ্যালেঞ্জ: পৃথিবীর কোনো লেখক নিজ গ্রন্থের প্রতি এমন পরম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে না, যা কোরআন দিয়েছে, “তারা কি কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা অবশ্যই এর ভেতর বহু স্ববিরোধিতা খুঁজে পেত।” (সুরা নিসা, আয়াত: ৮২)

সপ্তম শতাব্দীর মরু আরবের এক নিরক্ষর মানুষের পক্ষে বিশ্বসাহিত্যের সমস্ত চেনা নিয়ম ও ব্যাকরণকে চুরমার করে এমন এক বহুমাত্রিক, হলোগ্রাফিক ও নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক স্থাপত্য রচনা করা বৈজ্ঞানিক ও মানবীয় সম্ভাবনার সীমানায় এক অসম্ভব বিষয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোনো ধর্ম প্রচারক নয়; কিন্তু ভাষার কোটি কোটি ডেটাসেট বিশ্লেষণ করে তার অ্যালগরিদম আজ যে সত্যকে কাঠামোগতভাবে শনাক্ত করছে, তা এই মহাগ্রন্থের সেই চিরায়ত দাবিরই নিরপেক্ষ স্বীকৃতি যে এটি কোনো মানুষের চিন্তার ফসল নয়। এটি মানবজাতির চিরন্তন হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কালাম।

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