আসর নামাজের শেষ সময় কখন

ধর্ম ডেস্ক

ইসলামে প্রতিটি নামাজের সময় সূর্যের গতির ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত। আসরের নামাজের সময় শুরু ও শেষ—দুটোই সূর্যের অবস্থান দেখে নির্ধারিত হয়। আসর নামাজের গুরুত্ব কোরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে, ‘সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করো।’ (সুরা ইসরা, আয়াত: ৭৮)

আসরের নামাজের শুরু সময়

আসর নামাজের সময় শুরু হয়, যখন কোনো বস্তুর ছায়া তার প্রকৃত দৈর্ঘ্যের সমান হয় (জোহরের ছায়া বাদে)। অর্থাৎ যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে এবং ছায়া বাড়তে শুরু করে, তখন আসর সময় শুরু হয়।

হাদিসে এসেছে, ‘আসর নামাজের সময় সেই সময় পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না সূর্যের রং হলুদ হয়ে আসে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৬১৩)

আসর নামাজের শেষ সময়

আসর নামাজের দুটি সময়সীমা আছে:

ক. মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হওয়ার আগপর্যন্ত বৈধ সময়। আসর নামাজের শেষ বৈধ সময় হলো সূর্য হলুদ হওয়ার আগপর্যন্ত, অর্থাৎ সূর্য যখন দিগন্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু এখনো তীব্র আলো দিচ্ছে। এ সময় পর্যন্ত নামাজ পড়া সুন্নত অনুযায়ী বৈধ ও উত্তম।

খ. মাকরুহ সময়, অর্থাৎ সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়। যখন সূর্যের রং ফ্যাকাশে বা লালচে হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত আসর নামাজ আদায় করা যায়, কিন্তু এটি মাকরুহ সময়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূর্য হলুদ হয়ে যাওয়ার আগে আসরের এক রাকাত পায়, সে আসর নামাজ পেয়ে গেছে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৭৯)

এর মানে সূর্যাস্তের ঠিক আগে পর্যন্ত (অর্থাৎ সূর্যের ফ্যাকাসে আলো থাকা পর্যন্ত) নামাজ আদায় বৈধ, কিন্তু বিলম্ব করা অনুচিত।

ফিকহ অনুযায়ী পার্থক্য

বিভিন্ন মাজহাব আসরের শুরু সময় নিয়ে সামান্য ভিন্নমত পোষণ করে।

১. হানাফি মাজহাবের মতে, আসরের শুরু সময় হলো যখন বস্তুর ছায়া তার প্রকৃত দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হয়, আর শেষ সময় সূর্যাস্তের আগপর্যন্ত।

২. শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি মাজহাবের মতে, আসরের শুরু সময় হলো যখন বস্তুর ছায়া তার এক গুণ হয় আর শেষ সময় সূর্যাস্তের আগপর্যন্ত। (আল-মাওসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত, ২৭/৭৪, ২০০১)

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ আলেম হানাফি মাজহাব অনুসারে নামাজের সময়সূচি নির্ধারণ করেন। তাই অনেক ক্যালেন্ডারে আসরের সময় একটু পরে দেখা যায়।

ঘড়ির সময়

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে, আসর নামাজের সময় সূর্যের উচ্চতা (solar altitude) প্রায় ৪৫ থেকে শূন্যের মধ্যে পড়ে। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে যায় এবং ছায়া বাড়ে, তখন সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে আলো ধীরে ধীরে নরম হয়।

বাংলাদেশে আসর নামাজের সময় সাধারণত—

গ্রীষ্মে: বেলা ৩:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিবর্তিত হয়

শীতে: বেলা ৩:০০ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিবর্তিত হয়

সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী সামান্য পরিবর্তিত হয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সালাতের সময়সূচি ২০২৪ সংস্করণ, ঢাকা)

আসর নামাজের শেষ সময় সূর্যাস্তের ঠিক আগপর্যন্ত, তবে সূর্য হলুদ হওয়ার আগে পড়া উত্তম। নবী করিম (সা.) নামাজে বিলম্ব করাকে অপছন্দ করতেন।

