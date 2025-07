মহররমের সংস্কৃতি ইতিহাসে যেভাবে পাল্টাল

আব্বাসি খেলাফতের প্রথম দিকে শাসকদের প্রতি শিয়াদের সমর্থন ছিল। আহলে বাইতের প্রতি অত্যাচারকে উপজীব্য করেই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়রা বিদ্রোহের সূচনা করেছিল এবং এর ফলে উমাইয়াদের পতন ঘটে। (ইমাম মুহাম্মাদ আবু যাহরাকৃত ইমাম আবু হানিফা, হায়াতুহু ওয়া আসরুহু)

আব্বাসি খেলাফতের শুরুর দিকে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে কারবালার শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই আব্বাসীয়রা ক্ষমতার প্রশ্নে আহলে বাইতের প্রতি অনুরক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হোসাইন (রা.)–এর প্রতি শোক প্রকাশ করে, কারবালাকে স্মরণ করে আশুরার দিন উদ্‌যাপনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় তারিখে তাবারিতে, যা ৩৫২ হিজরির ঘটনা। ইবনে জারির তাবারি লেখেন, এই বছর আশুরার দিনে হোসাইন (রা.)–এর স্মরণে নারীরা বিক্ষিপ্ত চুল ও কালো মুখ নিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে রাস্তায় বের হন। বাজারঘাট সেদিন বন্ধ থাকে। (তারিখে তাবারি, ১১/৩৯৭)

স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে সে সময় আব্বাসি খেলাফত বাগদাদে ক্ষমতাসীন থাকলেও তা ছিল আদতে আল বুয়েইদ খেলাফতের অধীন, এ ছাড়া উত্তর আফ্রিকা ও মিসরের বড় অংশ ছিল ফাতিমিদের অধীন। এই দুটি রাজবংশই ছিল শিয়ামতাবলম্বী। তাই ধরে নেওয়া যায় হিজরি চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি থেকে আশুরার উদ্‌যাপনে কারবালার স্মরণে প্রকাশ্যে শোক ও মাতমের ধারা শুরু হয়। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম সমাজের প্রভাবশালী ধারার প্রবল বিরোধিতার মুখে এর উদ্‌যাপন বন্ধ হয়ে যায়। (Ali J. Hussain, The Evolution of Ritual Commemoration of the Battle of Karbala)