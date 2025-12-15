‘আল্লাহু আকবার’ এক বৈশ্বিক আত্মশুদ্ধির ডাক

চলমান কর্মব্যস্ত জীবনে আমরা প্রায়শই নিজেদের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। আমাদের সমাজ এখন এমন এক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে চলছে, যেখানে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ‘উৎপাদনশীল’ (প্রুডাক্টিভ) হতে হবে—হয় কিছু শিখতে হবে, না হয় ক্যারিয়ারে এক ধাপ এগোতে হবে। সামান্য বিরতি, নীরবতা বা নিছক আল্লাহর স্মরণ আমাদের কাছে প্রায়শই ‘অনুৎপাদনশীল’ বলে মনে হয়।
কিন্তু আমরা যখন প্রতিনিয়ত পডকাস্ট, অডিওবুক বা কাজের মাধ্যমে আমাদের সব নীরব মুহূর্তকে পূরণ করে ফেলি, তখন আল্লাহর স্মরণের জন্য কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না। আমরা ভালো পেশাজীবী হওয়ার ওপর এত বেশি মনোযোগ দিই যে, আল্লাহর উন্নত বান্দা হওয়ার কথা ভুলে যাই। ইসলাম এই ভারসাম্যহীনতাকে দূর করে।
তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।কোরআন, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫২
আমরা প্রায়ই ইতিবাচক চিন্তাভাবনার জন্য ‘ইতিবাচক মন্ত্র’ পুনরাবৃত্তির কথা শুনি। কিন্তু ‘আল্লাহু আকবার’ একটি জাগতিক মন্ত্রের চেয়েও অসীম ক্ষমতাশীল। আমরা কেবল আমাদের মনকে ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করছি না, বরং আমরা নিজেদেরকে চূড়ান্ত সত্যের সাথে সারিবদ্ধ করছি।
প্রতিবার যখন আপনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলেন, তখন আপনি আপনার পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে যাওয়া একটি ঘোষণা দিচ্ছেন:
আল্লাহ আপনার ক্যারিয়ারের উদ্বেগ থেকে মহান।
আল্লাহ আপনার পারিবারিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের চেয়ে মহান।
আল্লাহ আপনার আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে অনেক বড়।
আল্লাহ আপনার অন্তহীন কাজের তালিকা ও ডেডলাইন থেকে অনেক মহান।
এই সত্যকে এই বরকতময় দিনগুলোতে শত শত বার পুনরাবৃত্তি করলে এক গভীর পরিবর্তন আসে। আমরা কেবল আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে মানিয়ে নিচ্ছি না, বরং সেগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ককে আমূল পুনর্গঠন করছি।
আরবি শব্দ ‘তাকবির’ মানে কেবল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা নয়, এটি এসেছে ‘কাবারা’ মূল থেকে, যার অর্থ ‘মহিমান্বিত করা’ বা ‘বিশাল করা’। আমরা আমাদের চেতনায় আল্লাহর ক্ষমতার ধারণাকে এত বড় করে তুলছি যে, আমাদের সমস্যাগুলো—তা যত বড়ই হোক না কেন—খুবই ক্ষুদ্র মনে হয়।
আল্লাহ বলেন, “তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫২)
মুহাম্মাদ (সা.)-এর দুই মহান সাহাবি—আবু হুরায়রা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি অসাধারণ অভ্যাস ছিল। তাঁরা মদিনার বাজারে যেতেন এবং উচুঁ স্বরে তাকবির পাঠ করতেন। কল্পনা করুন, দুইজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছেন, “আল্লাহু আকবার”। (ফাতহুল বারি, ১/৫৫৯, মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, কায়রো, ১৩৭৮ হিজরি)
এই ঘটনা থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে যে, বাজারের ব্যবসায়ী বা ক্রেতারা তাঁদের এড়িয়ে যেতেন না বা নিচুস্বরে বলতে বলতেন না। বরং তাঁরাও তাঁদের সাথে যোগ দিতেন।
ফলস্বরূপ, পুরো বাজার আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হতো। মদিনার মানুষ এমন একটি বিষয় বুঝতেন যা আমরা ভুলে গেছি: আমাদের পেশাদার স্থানগুলোতে আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে আসা কোনো বাধা বা বিপত্তি নয়, বরং এটি হচ্ছে বারাকাহ বা প্রাচুর্যের উৎস।
আমরা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে ‘আল্লাহু আকবার’-এর বৈশ্বিক ঐকতানে অংশ নিতে পারি।
১. প্রতিদিন শোনা পডকাস্টের পরিবর্তে যাতায়াতের সময় মাঝেমধ্যে তাকবির বলতে পারি।
২. কোনো সমস্যায় আটকে গেলে, তাকবির আপনার মানসিক অবস্থাকে সতেজ করতে পারে। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহকে আপনি সকল সংকট থেকে মুক্তি দাতা মহান বলে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।
৩. সিঁড়ি, এলিভেটর বা এস্কেলেটরে উপরে ওঠার সময় ‘আল্লাহু আকবার’ তসবিহ পড়তে পারি।
৪. শুধু ব্যক্তিগত অনুশীলন নয়। আপনার সন্তানদেরকেও এই বরকতময় শব্দগুলো শুনতে দিন। এমন একটি পরিবেশ তৈরি করুন যেখানে রুটিনের চেয়ে আধ্যাত্মিকতা অগ্রাধিকার পায়। মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ তার পরিবারের জন্য কিছু ব্যয় করে, আর সে এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখে, তবে তার এই ব্যয়টুকুও সদকা হিসেবে গণ্য হয়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৫)
আল্লাহর স্মরণকে পারিবারিক সংস্কৃতিতে পরিণত করা সবচেয়ে বড় সদকা।
আপনার বলা প্রতিটি ‘আল্লাহু আকবার’ একটি মহান দিবসের জন্য আপনার হৃদয়কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আপনি সেদিন শুধু অভিযোগ এবং অনুরোধের তালিকা নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন না।
৫. আপনি একা নন। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম, বিশেষ করে মক্কায় যারা কাবা শরিফ তাওয়াফ করছেন, বা ওমরাহ পালন করছেন, তারও এই জিকিরে মগ্ন। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভূতি যে আপনার কণ্ঠস্বর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বব্যাপী ঘোষণায় যোগ দিচ্ছে। এই সম্মিলিত তাকবির ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত আরোগ্য হিসেবে কাজ করে।
আমরা একটি উম্মাহ হিসেবে নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমাদের চ্যালেঞ্জ, আমরা যে অন্যায়গুলো দেখি এবং আমাদের ভাই-বোনেরা গাজা, সুদান এবং বিশ্বজুড়ে যে ব্যথা সহ্য করে—আল্লাহ সে সবকিছুর চেয়ে অনেক মহান। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে তিনি এমন জায়গা থেকে বিজয় দান করতে পারেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।
আপনার বলা প্রতিটি ‘আল্লাহু আকবার’ একটি মহান দিবসের জন্য আপনার হৃদয়কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আপনি সেদিন শুধু অভিযোগ এবং অনুরোধের তালিকা নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন না। আপনি এমন এক হৃদয় নিয়ে আসছেন, যা আপনার সম্পর্কিত সবকিছুর ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয়।
আসুন আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। আমাদের মুখ ও হৃদয় থেকে বারংবার উচ্চারিত হোক, “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।”
এই শব্দগুলোকে আমাদের বাকি জীবন এবং ইবাদতের মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করি।