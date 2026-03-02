রমজানে নবীজি যেভাবে দান–সদকা করতেন

ইসলাম

রমজান মাস আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক মহিমান্বিত মওসুম, যখন ইবাদত, ত্যাগ, সংযম ও দানশীলতার প্রতিটি আমল বহুগুণে মূল্যায়িত হয়। এ মাসে মানব-আত্মা বিশেষভাবে আলোকিত ও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

তাই দেখা যায়, মুহাম্মদ (সা.)–এর দানশীলতা রমজান মাসে অন্যান্য সময়ের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। হাদিসে এসেছে—রমজানে তাঁর দান ছিল প্রবহমান বায়ুর চেয়েও দ্রুত ও ব্যাপক।

এই বর্ধিত দানশীলতার পেছনে রয়েছে একাধিক আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক প্রজ্ঞা, যা মুসলিম জীবনের গভীরতম কল্যাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রথমত, রমজান মাসের মর্যাদা ও প্রতিদানের পরিমাণ অন্যান্য সময়ের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ মাসে একটি নফল ইবাদত ফরজের সমতুল্য এবং একটি ফরজ আদায়কারী সত্তর ফরজের সমান সওয়াবের অধিকারী হয়—এমন মর্মবাণী বিভিন্ন হাদিসে এসেছে।

হজরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, “সর্বোত্তম দান হলো রমজানের দান।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৬৬৩)

রমজানে দান-সদকা অন্যের রোজা, নামাজ ও জিকিরের সহায়ক হয়ে ওঠে; ফলে সাহায্যকারী ব্যক্তি পরোক্ষভাবে ঐ সব ইবাদতের অংশীদার হয়ে যায়।

অর্থাৎ এ মাসে দান করা কেবল একটি সামাজিক সহায়তা নয়, বরং তা বহুগুণ প্রতিদান ও আখিরাতের বিনিয়োগ। তাই নবীজি (সা.) এ সময় দানের ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করতেন, যেন উম্মত তাঁর অনুসরণে উৎসাহিত হয়।

দ্বিতীয়ত, রমজানের দান কেবল ব্যক্তিগত নেকির উৎস নয়; বরং তা অন্যের ইবাদতে সহযোগিতার মাধ্যমে বহুমাত্রিক সওয়াবের দ্বার উন্মুক্ত করে। যেমন, যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করায়, সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পায়—রোজাদারের সওয়াবে কোনো ঘাটতি ছাড়াই। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৭০৩৩)

একইভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে প্রস্তুত করে দেয় বা তার পরিবারের দেখভাল করে, সেও জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করে—এমন বাণীও হাদিসে রয়েছে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৬২৮)

অর্থাৎ, রমজানে দান-সদকা অন্যের রোজা, নামাজ ও জিকিরের সহায়ক হয়ে ওঠে; ফলে সাহায্যকারী ব্যক্তি পরোক্ষভাবে ঐ সব ইবাদতের অংশীদার হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, রমজান মাসে স্বয়ং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি উদার হয়ে ওঠেন—বিশেষত লাইলাতুল কদরে রহমতের বন্যা নেমে আসে। হাদিসে এসেছে, “নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে দয়াকারীদের প্রতিই দয়া করেন।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২১৭৭৯)

অতএব, যে ব্যক্তি এ মাসে মানুষের প্রতি দয়া, উদারতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে, আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহের ধারা বর্ষণ করেন। প্রতিদান তো কর্মেরই অনুরূপ হয়। তাই নববি দানশীলতা ছিল আল্লাহর গুণাবলির প্রতিফলন—মানবিক দয়ার মাধ্যমে প্রভুর রহমত অর্জনের এক বাস্তব অনুশীলন।

চতুর্থত, রমজানে রোজা, নামাজ, সদকা ও উত্তম কথার সমন্বয় ঘটে—যা জান্নাতের নিশ্চয়তার কারণ। হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যায়। তা তাদের জন্য, যারা উত্তম কথা বলে, খাদ্যদান করে, নিয়মিত রোজা রাখে এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাকালে নামাজ পড়ে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৯৮৪)

ফলে রমজানে যখন এ তিনটি আমল একত্রিত হয়—রোজা, সদকা ও কিয়ামুল লাইল—তখন তা বান্দার জন্য পাপমুক্তি ও নাজাতের পরিপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

রমজান মাসে এই চারটি আমলই একত্রে চর্চিত হয়। ফলে একজন মুমিনের জীবনে আত্মশুদ্ধি ও সেবামূলক কর্মধারা একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়।

এই সমন্বিত আমলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা পাই আবু বকর (রা.)-এর জীবনে। একদিন নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছে? আবু বকর বললেন, আমি। কে জানাজায় শরিক হয়েছে? আমি। কে সদকা করেছে? আমি। কে রোগীর সেবা করেছে? আমি। তখন নবীজি বললেন, এসব গুণ যার মধ্যে একত্রিত হয়, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০২৮)

এই হাদিসে বোঝা যায়, রমজানে একাধিক সৎকর্মের সম্মিলন জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

পঞ্চমত, রোজা ও সদকার সমন্বয় পাপমোচনে অত্যন্ত কার্যকর। রোজা হলো ঢালস্বরূপ—জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম। অন্যদিকে সদকা গুনাহকে সেভাবে নিভিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। রাতের নামাজ (কিয়ামুল লাইল) এ প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে।

ফলে রমজানে যখন এ তিনটি আমল একত্রিত হয়—রোজা, সদকা ও কিয়ামুল লাইল—তখন তা বান্দার জন্য পাপমুক্তি ও নাজাতের পরিপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। “এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো”—এ নির্দেশনা দানের গুরুত্বকে সর্বজনীন ও সহজ করে তুলেছে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০১৬)

ষষ্ঠত, রমজানের রোজায় অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি হয়ে যেতে পারে। মানুষের পক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে জিহ্বা, দৃষ্টি ও অন্তরকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন। তাই রোজাকে সংরক্ষণ করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। এ কারণেই সদকা রোজার ত্রুটির ভর্তুকি হিসেবে কাজ করে।

রমজানের শেষে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে—যাতে রোজাদারের অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তার কাফফারা আদায় হয়ে যায় এবং দরিদ্রদের মুখে হাসি ফোটে। এতে বোঝা যায়, দান কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং তা আত্মশুদ্ধির এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

সপ্তমত, রোজা ও সদকা বিভিন্ন কাফফারার ক্ষেত্রেও নির্ধারিত হয়েছে—যেমন কসম ভঙ্গ, ইহরামে নিষিদ্ধ কাজ বা রমজানে সহবাসের কাফফারা। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রোজা রাখা অথবা মিসকিনকে খাদ্যদান—দুটির যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল; পরে তা রহিত হয়ে বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে খাদ্যদানের বিধান বহাল থাকে।

রমজান যেন এক সমন্বিত প্রশিক্ষণশালা—যেখানে রোজা আত্মসংযম শেখায়, নামাজ আত্মসমর্পণ শেখায়, আর সদকা শেখায় মানবপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ।

যে ব্যক্তি কাজা রোজা বিলম্বিত করে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তাকে কাজার পাশাপাশি মিসকিনকে খাদ্যদান করতে হয়—এমন মত অধিকাংশ আলেমের। এতে স্পষ্ট হয়, রোজা ও দান পরস্পর সম্পূরক; একটির ঘাটতি অন্যটির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।

অষ্টমত, রোজা মানুষকে ক্ষুধার অভিজ্ঞতা দেয়—যা ধনীর হৃদয়ে দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা জাগায়। যখন একজন রোজাদার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাদ্য-পানীয় ত্যাগ করে, তখন ইফতারের সময় অন্য রোজাদারকে খাদ্যদান করা তার ত্যাগের অংশীদার হওয়া।

এ সময় খাদ্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিঃস্বার্থতার এক অনন্য প্রকাশ। এর মাধ্যমে খাদ্য নামক নেয়ামতের মূল্য উপলব্ধি হয় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। এক সালাফ বলেছেন—রোজার বিধান এসেছে যেন ধনী ব্যক্তি ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে এবং কখনো ক্ষুধার্তকে ভুলে না যায়।

রমজানে নববি দানশীলতার বৃদ্ধি ছিল কেবল আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তা ছিল গভীর প্রজ্ঞা ও তত্ত্বসমৃদ্ধ এক কর্মপন্থা। এতে রয়েছে সওয়াবের বহুগুণ বৃদ্ধি, অন্যের ইবাদতে অংশীদারত্ব, আল্লাহর রহমত লাভ, জান্নাতের নিশ্চয়তা, পাপমোচন, ত্রুটির কাফফারা এবং মানবিক সহমর্মিতার বিকাশ।

রমজান যেন এক সমন্বিত প্রশিক্ষণশালা—যেখানে রোজা আত্মসংযম শেখায়, নামাজ আত্মসমর্পণ শেখায়, আর সদকা শেখায় মানবপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ।

যে ব্যক্তি রমজানে রোজার সঙ্গে দানকে যুক্ত করে, সে প্রকৃত অর্থে নববি আদর্শ অনুসরণ করে। তার জীবন আলোকিত হয় ত্যাগ, দয়া ও নেকির সমন্বয়ে। এভাবেই রমজানের দানশীলতা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেয় এবং তাকে জান্নাতের পথে অগ্রসর করে।

আহমাদ সাব্বির : আলেম ও লেখক

