ইবনে কুদামার ‘আল-মুগনি’: ইসলামি আইনশাস্ত্রের মহাকাব্য

ষষ্ঠ হিজরি শতকে ইসলামি আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে একজন হাম্বলি ইমাম ছিলেন ইবনে কুদামা। পুরো নাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি। ফিলিস্তিনের নাবলুস এলাকার জাব্বাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।
খ্রিষ্টীয় সন তখন ১১৪৬, হিজরি ৫৪১। ফিকহ, হাদিস, উসুল ও জুহদের (পার্থিব অনাসক্তি) অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। তিনি দামেস্ক ও বাগদাদে তৎকালীন সেরা আলেমদের সান্নিধ্যে বিদ্যা অর্জন করেন; যাদের একজন ছিলেন বিখ্যাত সুফি আব্দুল কাদির জিলাানি।
অধ্যয়ন শেষে হাম্বলি মাজহাবের পুনর্গঠন ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তিনি নতুন প্রস্তাবনা নিয়ে আসেন।
আল মুগনি তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠের আগে একজন শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষানবিস থেকে একজন প্রাজ্ঞ গবেষকের পথে হাঁটতে হয়। কীভাবে—ইবনে কুদামার গ্রন্থাবলি তার একটি নিখুঁত শিক্ষাক্রম পরিলক্ষিত হয়।
১. ‘উমদাতুল ফিকহ’: এটা প্রাথমিক স্তর। ফিকহ শাস্ত্রের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে কোনো জটিল মতভেদ বা দীর্ঘ তথ্যপ্রমাণ আনা হয়নি।
এতে শুধু হাম্বলি মাজহাবের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য একটি করে সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী মৌলিক বিধানগুলো সহজে মুখস্থ ও হৃদয়ে ধারণ করতে পারে।
ই স্তরে এসে শিক্ষার্থী শুধু বিধিবিধান বা ফতোয়া জেনে ক্ষান্ত হয় না; বরং প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে কোরআন, হাদিস ও সাহাবিদের বক্তব্যের প্রমাণ এবং তা থেকে বিধান উদ্ভাবনের যুক্তি বুঝতে শেখে।
২. ‘আল-মুকনি’: এটা মধ্যবর্তী স্তর। প্রাথমিক ধাপ পার করার পর শিক্ষার্থীকে মাজহাবের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এই গ্রন্থটি রচিত।
এতে মাজহাবের ভেতরের একাধিক বর্ণনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং সে বুঝতে শেখে যে একই মাজহাবের ভেতরে কীভাবে একাধিক ফিকহি সিদ্ধান্ত তৈরি হতে পারে।
৩. ‘আল-কাফি’: এটা উচ্চ-মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তরে এসে শিক্ষার্থী শুধু বিধিবিধান বা ফতোয়া জেনে ক্ষান্ত হয় না; বরং প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে কোরআন, হাদিস ও সাহাবিদের বক্তব্যের প্রমাণ এবং তা থেকে বিধান উদ্ভাবনের যুক্তি বুঝতে শেখে।
গ্রন্থটিতে হাদিসের উৎস নির্দেশ এবং মাজহাবের ভেতরের শক্তিশালী যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।
এই তিন ধাপ অতিক্রম করার পর শিক্ষার্থী প্রস্তুত আল-মুগনি অধ্যয়নের জন্য; যা হয় হাম্বলি ফিকহের সর্বোচ্চ চূড়া। (আব্দুল কাদের ইবনে বদরান, আল-মাদখাল ইলা মাজহাবিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ১/২১৪, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৮১)
ইমাম ইবনে কুদামার বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থ আল-মুগনি মূলত হাম্বলি মাজহাবের আদি ও নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত পাঠ্য মুখতাসারুল খিরাকি গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। চতুর্থ হিজরি শতকের হাম্বলি ফকিহ আবু আল-কাসিম ওমর ইবনুল হুসাইন আল-খিরাকি (মৃ ৩৩৪ হি.) রচিত এই গ্রন্থে আনুমানিক ২,৩০০টি ফিকহি মাসআলা সুবিন্যস্তভাবে সংগৃহীত হয়েছিল।
এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন যুগে এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।
ইবনে কুদামা এই সংক্ষিপ্ত বইটিকে ভিত্তি করে একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রচনা করেন, যার নাম দেন আল-মুগনি—যার আক্ষরিক অর্থ ‘স্বয়ংসম্পূর্ণকারী’।
বইটির গভীরতা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং আকর দলিলের সমাহার এতই পূর্ণাঙ্গ যে তা পাঠ করার পর একজন গবেষক ফিকহ শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের মুখাপেক্ষিতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত বা ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’ হয়ে যান।
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁর প্রথমাংশের শিষ্যদের বিশুদ্ধ বাণী, মতভেদ ও বিবরণ সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এবং হাম্বলি মাজহাবের বিকাশ ও রূপান্তর বুঝতে এই গ্রন্থের বিকল্প নেই।
আল-মুগনি শুধু একটি নির্দিষ্ট মাজহাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়; বরং তা সমগ্র ইসলামি আইনশাস্ত্রের এক প্রামাণ্য ইতিহাস। এর প্রধান ৪ বৈশিষ্ট্য হলো:
১. হাম্বলি মাজহাবের আমানতদার: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁর প্রথমাংশের শিষ্যদের বিশুদ্ধ বাণী, মতভেদ ও বিবরণ সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এবং হাম্বলি মাজহাবের বিকাশ ও রূপান্তর বুঝতে এই গ্রন্থের বিকল্প নেই। (ইবনে মুফলিহ, আল-মাকসাদুল আরশাদ ফি জিকরিল আসহাবি ইমাম আহমাদ, ২/১৬, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১৯৯০)
২. তুলনামূলক ফিকহের বিশ্বকোষ: ইবনে কুদামা হাম্বলি মাজহাবের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ি, সুফিয়ান আল-সাওরিসহ অন্যান্য যুগের মুজতাহিদ আলেমদের মতামত ও দলিল অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এরপর নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন—এমনকি তা যদি হাম্বলি মাজহাবের অবস্থানের বাইরেও যায়।
প্রমাণ ও যুক্তির মেলবন্ধন: গ্রন্থটির প্রতিটি মাসআলায় কোরআনের আয়াত, সহিহ হাদিস, সাহাবি ও তাবেয়িদের বক্তব্য এবং উসুলুল ফিকহের নিয়মানুযায়ী যৌক্তিক সংগতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দুর্বল মতামতগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক শিষ্টাচারের সঙ্গে খণ্ডন করা হয়েছে, যা পাঠকের মধ্যে নিরপেক্ষ গবেষণার আবহ তৈরি করে।
স্বীকৃতি: শাফেয়ি মাজহাবের মনীষী ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম বলতেন, “আমার কাছে আল-মুগনি গ্রন্থের একটি কপি না আসা পর্যন্ত ফতোয়া দিতে আমার মন সায় দিত না।” (ইবনে রজব আল-হাম্বলি, আজ-জাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ, ৩/২৯০, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৭)
ইসলামি আইনশাস্ত্রে সব মাজহাবেরও বেশ কিছু বিখ্যাত তুলনামূলক গ্রন্থ রয়েছে; যা আল-মুগনির সঙ্গে তুলনীয়। যেমন:
১. হানাফি মাজহাবের বাদাইউস সানাই: আলাউদ্দিন আল-কাসানি (মৃ. ৫৮৭ হি.) রচিত এই গ্রন্থটি হানাফি ফিকহের উসুল ও সুবিন্যস্ত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে লিখিত। কাসানি বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও মাজহাবের অভ্যন্তরীণ নীতির ওপর জোর দিয়েছেন বেশি।
তবে ইবনে কুদামার আল-মুগনি গ্রন্থে তুলনামূলক মাজহাবের পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং এতে হাদিস ও সনদের ওপর নির্ভরতা কাসানির চেয়ে বহুগুণ বেশি।
২. মালেকি মাজহাবের আল-ইস্তিজকার: ইবনে আব্দিল বার (মৃ. ৪৬৩হি.) লিখিত এই গ্রন্থটির মূল ভিত্তি হাদিস। তিনি ইমাম মালিকের আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থের হাদিসগুলো ধরে আলোচনা শুরু করেন এবং সেখান থেকে ফিকহি বিধান বের করেন।
কিন্তু ইবনে কুদামা ফিকহি মাসআলা দিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে দলিল হিসেবে হাদিস ও অন্যান্য প্রমাণাদি নিয়ে আসেন। ফলে আল-মুগনির গঠন কাঠামো অনেক বেশি ফিকহকেন্দ্রিক।
একটি নির্দিষ্ট মাজহাবের পাঠ্য থেকে শুরু করে তুলনামূলক আইনশাস্ত্রের চূড়ান্ত চূড়ায় পৌঁছানোর যে প্রাতিষ্ঠানিক পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন, তা পরবর্তী সকল যুগের ফিকহি গবেষকদের জন্য দিশারি।
৩. শাফেয়ি মাজহাবের আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব: তুলনামূলক ফিকহের ক্ষেত্রে আল-মাজমু এবং আল-মুগনি প্রায় সমপর্যায়ের গ্রন্থ। তবে ইমাম নববি (মৃ. ৬৭৬ হি.) মুহাদ্দিস হওয়ার কারণে আল-মাজমু গ্রন্থে হাদিসের সনদ বিশ্লেষণ, হাদিসের মান (সহিহ, হাসান, দুর্বল) নির্ধারণের দিকে বেশি নজর দিয়েছেন।
ইবনে কুদামা হাদিসের প্রাচুর্য আনলেও নববির মতো হাদিসতাত্ত্বিক বিচারে যাননি; বরং ফিকহি পার্থক্য ও দলিলের যৌক্তিক পর্যালোচনায় অধিক মনোযোগী থেকেছেন।
৪. জাহিরি মাজহাবের আল-মুহাল্লা: ইবনে হাজমের (মৃ. ৪৫৬ হি.) আল-মুহাল্লা বাহ্যিক পাঠ্যের ওপর অতিরক্তি নির্ভরশীল। লেখক রূপক (কিয়াস) ব্যাখ্যাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
তাছাড়া ইবনে হাজমের লেখার শৈলী তীক্ষ্ণ, আক্রমণাত্মক ও বিতর্ককেন্দ্রিক। বিপরীতে ইবনে কুদামা আল-মুগনি গ্রন্থে পাঠ্যের (নুসুস) পাশাপাশি কিয়াস ও ফিকহি নীতি স্বীকার করেছেন এবং ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় বজায় রেখেছেন।
মোটকথা, ইমাম ইবনে কুদামার আল-মুগনি শুধু হাম্বলি মাজহাবের সম্পদ নয়, বরং তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর গবেষণার ধারক।
একটি নির্দিষ্ট মাজহাবের পাঠ্য থেকে শুরু করে তুলনামূলক আইনশাস্ত্রের চূড়ান্ত চূড়ায় পৌঁছানোর যে প্রাতিষ্ঠানিক পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন, তা পরবর্তী সকল যুগের ফিকহি গবেষকদের জন্য দিশারি।