জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মহানবী (সা.) যে দুটি দোয়া শিখিয়েছেন

জ্ঞান ইসলামে শুধু একটি বৌদ্ধিক সম্পদ নয়; জ্ঞান এটি নুর, হেদায়েত, মানবিক উন্নতি এবং আল্লাহর দিকে উত্তরণের পথ। কোরআন বহু স্থানে জ্ঞানকে মর্যাদা দিয়েছে এবং জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানের অধিকারী ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। (সুরা যুমার, আয়াত: ৯)
জ্ঞানের প্রার্থনা শুধু দুনিয়ার কল্যাণই দেয় না, বরং বান্দার আখেরাতকেও আলোকিত করে। তাই আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষ দুটি দোয়া শিখিয়েছেন, যা কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।
কোরআনের একমাত্র দোয়া যেখানে আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে জ্ঞান বৃদ্ধি চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হল: রব্বি যিদনি ইল্মা। অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আরও জ্ঞান দান করুন। (সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১১৪)
এটি এমন একটি দোয়া, যা রাসুল (সা.) নিয়মিত পড়তেন। আলেমদের মতে, দুনিয়ার যেকোনো কল্যাণ চাওয়ার দোয়াতে এই দোয়াটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ সঠিক জ্ঞানই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও একটি দোয়া শিখিয়েছেন, যা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সঠিক বোঝাপড়া অর্জনে অত্যন্ত কার্যকর। তা হল: আল্লাহুম্মা আনফাঈনি বিমা আল্লামতানি, ওয়া আল্লিমনি মা ইয়ানফাউনি, ওয়াজিদনি ইল্মা।
অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, তা আমাকে উপকারী করুন; আমাকে এমন জ্ঞান দিন যা উপকারী; এবং আমাকে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৫৯৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২৫১)
এই দোয়াটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন রয়েছে:
১. উপকারী জ্ঞান
২. উপকারী কাজে লাগানোর তাওফিক
৩. জ্ঞান বৃদ্ধি
ইসলামি দৃষ্টিকোণে এগুলোই প্রকৃত ইলমের ভিত্তি।
১. আল্লাহ-ভীরু হওয়া: আল্লাহ বলেন, “যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে শিক্ষা দেন।” (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮২)
২. শেখার আগ্রহ ও পরিশ্রম: ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, “আমি দেখেছি, পরিশ্রম ছাড়া জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।”
৩. জ্ঞানীর সঙ্গে বসা: রাসুল (সা.) বলেন, “জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গ এমন যে, কখনো ক্ষতি হয় না; হয় তাতে শেখা হয়, না হয় পুণ্য হয়।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)
৪. পাপ থেকে দূরে থাকা: পাপ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর শিক্ষক ওয়াকির কাছে অভিযোগ করেছিলেন—মনে রাখতে পারছেন না। তিনি বলেছিলেন, “পাপ বর্জন করো; জ্ঞান আল্লাহর নুর, আর আল্লাহর নুর পাপীর কাছে থাকে না।”
যে দোয়া জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, তা কবুলের ক্ষেত্রেও কিছু আধ্যাত্মিক শর্ত রয়েছে:
১. হালাল রুজির উপার্জন
২. আন্তরিক নিয়ত
৩. আমলের মাধ্যমে জ্ঞানকে ব্যবহার করা
৪. জ্ঞানের উদ্দেশ্য যেন হেদায়েত হয়, খ্যাতি নয়
১. প্রথম দোয়াটি আল্লাহর শেখানো দোয়া, কারণ কোরআনে সরাসরি বর্ণিত রয়েছে।
২. রাসুল (সা.) এই দোয়াগুলো নিজে পড়েছেন, তাই এগুলোর গুরুত্ব অনেক।
৩. এই দোয়াগুলোতে কেবল জ্ঞানের প্রার্থনা নয়, বরং উপকারী জ্ঞান, অর্থাৎ বাস্তবিক ও আখেরাত-উপকারী জ্ঞান চাওয়া হয়েছে।
৪. জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এই অংশটি প্রায় ভুলে যাই আমরা।
জ্ঞান মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে, চরিত্রকে শোধিত করে এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই রাসুল (সা.) তাঁর উম্মতকে শেখালেন—যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর দিকে টেনে নেয়, সেই জ্ঞানই উপকারী।
আজকের মুসলমান যদি এই দোয়াগুলোকে নিজের জীবনের অংশ বানায়, কোরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে নিষ্ঠাবান হয়, তবে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই আলোকিত হবে।