সন্তানের নাম কি আরবিতেই রাখতে হবে, ইসলাম কী বলে

আমাদের সমাজে সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন থেকে শব্দ খোঁজার প্রবণতা রয়েছে। একটি সাধারণ ধারণাও প্রচলিত আছে যে—ইসলামি নাম হতে হলে তা অবশ্যই আরবি ভাষার হতে হবে।
কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে কী বলে? সন্তানের নামকরণের সঠিক নীতিমালা আলোচনা করা হলো।
ইসলাম সন্তানের সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে ডাকা হবে; সুতরাং তোমরা তোমাদের নামগুলো সুন্দর করে রাখো।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৪৮)
একটি সুন্দর নাম মূলত সন্তানের জন্য মা-বাবার পক্ষ থেকে একটি আজীবন দোয়া।
তিনি ঘোষণা করেছেন, ‘আল্লাহর কাছে তোমাদের নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আবদুর রহমান (দয়াময়ের বান্দা)।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২১৩২)
ফকিহদের মতে, আল্লাহর যেকোনো গুণবাচক নামের শুরুতে ‘আবদ’ (বান্দা বা দাস) যোগ করে নাম রাখা (যেমন—আবদুল খালেক, আবদুল আজিজ, আবদুর রহিম) উত্তম।
আরবি ছাড়াও বাংলা, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি বা যেকোনো ভাষার নাম রাখা সম্পূর্ণ বৈধ। যদি সেই নামের অর্থটি সুন্দর, রুচিশীল এবং ইসলামি আকিদা বা বিশ্বাসের পরিপন্থী না হয়, তবে তা শতভাগ জায়েজ।
ইসলামে নবীদের নামে নাম রাখাকেও উৎসাহিত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) নিজে তাঁর এক সন্তানের নাম রেখেছিলেন ইব্রাহিম। তিনি সাহাবিদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘তোমরা নবীদের নামে নিজেদের নামকরণ করো।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৫০)
একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে নাম ‘ইসলামি’ হতে হলে তা অবশ্যই আরবি ভাষার হতে হবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা ভাষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি ভাষা নয়, বরং ‘অর্থ’।
আরবি ছাড়াও বাংলা, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি বা যেকোনো ভাষার নাম রাখা সম্পূর্ণ বৈধ। যদি সেই নামের অর্থটি সুন্দর, রুচিশীল এবং ইসলামি আকিদা বা বিশ্বাসের পরিপন্থী না হয়, তবে তা শতভাগ জায়েজ।
কোরআনে মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য...।’ (সুরা রুম, আয়াত: ২২)
সুতরাং, অনারব মুসলমানদের জন্য নিজেদের মাতৃভাষায় সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখাতে ফিকহি কোনো বাধা নেই।
ইসলামে এমন কিছু নাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যা ইসলামি বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বা যার অর্থ নেতিবাচক।
১. শিরকপূর্ণ নাম: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব বোঝায় এমন নাম রাখা সম্পূর্ণ হারাম।
অনেকে কোরআন থেকে যেকোনো আরবি শব্দ পেলেই তা দিয়ে সন্তানের নাম রেখে দেন, অর্থের বিচার করেন না। কোরআনে ‘খিনজির’ (শূকর), ‘জাহান্নাম’, ‘জানিয়া’ (ব্যভিচারিণী)—এসব শব্দও রয়েছে।
২. আল্লাহর বিশেষ নাম: আল্লাহর যেসব নাম শুধু তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট, সেই নামগুলো ‘আবদ’ ছাড়া কোনো মানুষের রাখা হারাম। যেমন—শুধু রহমান, শুধু খালেক, শুধু কুদ্দুস ইত্যাদি নাম রাখা যাবে না; বলতে হবে আবদুর রহমান, আবদুল খালেক।
৩. খারাপ অর্থের নাম: যেসব শব্দের অর্থ খারাপ, হতাশা ব্যঞ্জক বা অহংকার প্রকাশ করে, সেসব নাম রাখা মাকরুহ। মহানবী (সা.) খারাপ অর্থের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রেখে দিতেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২১৩৯)
অনেকে কোরআন থেকে যেকোনো আরবি শব্দ পেলেই তা দিয়ে সন্তানের নাম রেখে দেন, অর্থের বিচার করেন না। কোরআনে ‘খিনজির’ (শূকর), ‘জাহান্নাম’, ‘জানিয়া’ (ব্যভিচারিণী)—এসব শব্দও রয়েছে।
তাই শুধু কোরআনে থাকলেই কোনো শব্দ নাম হিসেবে উপযুক্ত হয় না। নাম রাখার আগে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলেম বা আরবি ভাষার পণ্ডিতের কাছ থেকে এর সঠিক অর্থ জেনে নেওয়া জরুরি।
পরিশেষে, সন্তানের নাম তার ব্যক্তিত্বের আয়না। তা আরবিতে হোক বা মাতৃভাষা বাংলায়, নামটির অর্থ যেন পবিত্র, ইতিবাচক ও রুচিশীল হয়—সেটি নিশ্চিত করাই ইসলামের মূল দাবি।