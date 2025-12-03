সহজ সমাধানের জন্য প্রার্থনা

মানুষ জীবনে কখনো না কখনো এমন অবস্থায় পড়ে, যখন তার কাছে ইবাদত, দায়িত্ব, শিক্ষা বা জীবনের চাপ—এগুলো অনেক কঠিন মনে হয়। যদিও আল্লাহ প্রদত্ত কোনো সমস্যাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সমস্যাগুলো মিটে যায়, নতুবা হালকা হয়ে যায়।
তাই যিনি সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান জানেন, আমাদের কাজগুলো সহজ করে দেওয়ার জন্য, আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।
বিভিন্ন কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ও রাসুলের শিখিয়ে দেওয়া প্রার্থনা করা মুমিনের শক্তি বাড়ায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠিন কাজে পতিত হলে একটি দোয়া পড়ার শিক্ষা দিয়েছেন। এটি মানসিক ভার, কাজের জটিলতা দূর করার জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি দোয়া।
যাদের কাছে কোরআন শেখাটা কঠিন লাগে, ফজরে জেগে উঠতে কষ্ট হয় কিংবা জীবনের নানান দায়িত্ব ভারী মনে হয়—তারা এই দোয়া নিয়মিত পড়তে পারে।
নামাজের সিজদায়, তাশাহুদের বৈঠকে অথবা যেকোনো কষ্টের মুহূর্তে তাওয়াক্কুল নিয়ে বেশি বেশি পড়া যেতে পারে।
দোয়াটি হল: ‘আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জা’আলতাহু সাহলান, ওয়া আনতা তাজ’আলুল হাযনা ইযা শি’তা সাহলান।’
অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেন, তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর আপনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ২,৪২৭)
দোয়া করার পাশাপাশি নিজ দায়িত্বে চেষ্টা করাও ইমানদারের বৈশিষ্ট্য। যে চেষ্টা করেন, আল্লাহ তাঁকেই সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সব কাজ, দায়িত্বগুলো সহজ করে দেন। আমিন।
writerismat@gmail.com
ইসমত আরা : শিক্ষক, লেখক