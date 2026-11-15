অস্থির মনে প্রশান্তি আনতে জিকিরের অলৌকিক প্রভাব

আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা, কর্মক্ষেত্রের তীব্র প্রতিযোগিতা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষকে ক্রমেই মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং গভীর বিষণ্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ‘সাইকোলজিক্যাল ডিসট্রেস’।
জাগতিক বিনোদন বা সাময়িক উপশমে অনেক সময় মনের এই গভীর ক্ষত সারে না। মানুষের আত্মার অস্থিরতা দূর করার সবচেয়ে কার্যকর ও স্থায়ী উপায় হলো স্রষ্টার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ—যা পবিত্র কোরআন পাঠ এবং সুনির্দিষ্ট জিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
মানসিক প্রশান্তি লাভের উপায়গুলো আলোচনা করা হলো:
কোরআন তেলাওয়াত শ্রেষ্ঠ জিকির। আর কোরআনকে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য ‘শিফা’ বা আরোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
মানুষের হৃদয় বা ‘কলব’ শুধু বস্তুগত উপকরণে তৃপ্ত হয় না; এর মূল খোরাক হলো আধ্যাত্মিকতা। আল্লাহ নিজেই মানসিক অস্থিরতা দূর করার চিরন্তন সূত্রটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ‘যারা ইমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে (জিকিরে) যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই শুধু অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।’ (সুরা রাদ, আয়াত: ২৮)
মানুষ যখন জাগতিক দুশ্চিন্তা, ভয় ও হতাশায় আক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা এবং তাঁর দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে হৃদয়ে একধরনের শীতলতা ও নির্ভরতার অনুভূতি তৈরি হয়, যা জাগতিক কোনো সম্পদ দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। (ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ৪/৪৫৫, দারু তাইয়িবাহ, রিয়াদ, ১৯৯৯)
কোরআন তেলাওয়াত শ্রেষ্ঠ জিকির। আর কোরআনকে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য ‘শিফা’ বা আরোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন, ‘আর আমি কোরআনে এমন বিষয় নাজিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য শিফা (আরোগ্য) ও রহমত...।’ (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৮২)
ছন্দময় ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করলে বা শুনলে মস্তিষ্কে ‘আলফা ওয়েভ’ তৈরি হয়। এই তরঙ্গ মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল করে, রক্তচাপ কমায় এবং স্ট্রেস হরমোন ‘কর্টিসল’-এর নিঃসরণ হ্রাস করে।
এ ছাড়া কোরআনের সুরা দুহা ও সুরা ইনশিরাহ বিষণ্নতা দূর করার ক্ষেত্রে অনন্য থেরাপি হিসেবে কাজ করে।
মহানবী (সা.) যখন ওহি নাজিল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় চরম মানসিক বিষাদে ভুগছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা সুরা দুহা নাজিল করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ‘আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি নারাজও হননি।’ (সুরা দুহা, আয়াত: ৩)
গভীর সংকট ও মানসিক অবসাদে নবী ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে জিকিরটি করেছিলেন, তা হলো, ‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন’
মহানবী (সা.) উম্মতকে মানসিক চাপ, ঋণের বোঝা ও হতাশা থেকে মুক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু জিকির ও দোয়া শিখিয়েছেন, যেগুলো মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও চাপমুক্ত করে:
১. দোয়ায়ে ইউনুস: গভীর সংকট ও মানসিক অবসাদে নবী ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে জিকিরটি করেছিলেন, তা হলো, ‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন’ (তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তুমি অতি পবিত্র; নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত)।
মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুসলিম যেকোনো বিষয়ে এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৫০৫)
মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই জিকিরে মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা তাৎক্ষণিকভাবে মনের ভার হালকা করে দেয়।
২. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দোয়া: সাহাবি আবু উমামা (রা.) মসজিদে বসে গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকলে মহানবী (সা.) তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়াটি পড়ার নির্দেশ দেন—‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আজজি ওয়াল কাসাল...’ (হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা থেকে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই...)। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ১৫৫৫)
৩. ইস্তিগফার ও দরুদ শরিফ: নিয়মিত ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ পাঠ এবং নবীজির ওপর দরুদ পাঠ করলে মানুষের ভেতরের অপরাধবোধ ও অস্থিরতা কেটে যায় এবং মনের ভেতর ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়।মানসি
জিকির মানুষকে একা বা অসহায় ভাবার পরিবর্তে এই চিরন্তন নিরাপত্তাবোধ দেয় যে, মহাবিশ্বের মালিক সর্বদা তার সঙ্গে আছেন এবং তার প্রতিটি কষ্ট তিনি দেখছেন।
মানসিক চাপের বড় একটি কারণ হলো—‘কী হবে’ বা ‘কেন এমন হলো’ নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনা। ইসলাম মানুষকে ‘তাওয়াক্কুল’ বা আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।’ (সুরা তালাক, আয়াত: ৩)
দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা হৃদয়কে দুর্বল করে দেয় এবং কর্মস্পৃহা নষ্ট করে; পক্ষান্তরে আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং জিকিরে মগ্ন থাকা হৃদয়কে যেকোনো মানসিক আঘাত সহ্য করার শক্তি জোগায়। (ইবনুল কাইয়িম, আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, পৃষ্ঠা ৬৩, দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত, ১৯৮৫)।
মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি পবিত্র কোরআনের সান্নিধ্য ও নিয়মিত জিকির এক মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষকে একা বা অসহায় ভাবার পরিবর্তে এই চিরন্তন নিরাপত্তাবোধ দেয় যে, মহাবিশ্বের মালিক সর্বদা তার সঙ্গে আছেন এবং তার প্রতিটি কষ্ট তিনি দেখছেন।